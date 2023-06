26-30 giugno 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 27 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno del DL 57/2023 su misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Mercoledì 28 giugno

La I Commissione valuterà la ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021 e discuterà della modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell’inno nazionale e della modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 27 giugno

Giornata di audizioni per la II Commissione.

Si inizia con le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 823​ Cafiero de Raho e C. 1004​ Cerreto recanti “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari” di:

Ore: 11: Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore Tribunale di Torino

Ore 11.15: Marco Capozi, responsabile Dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di CNA agroalimentare

Ore 11.30: rappresentanti di Agrinsieme, Antonio Vincenzi, coordinatore dell’area legale e legislativa di Confagricoltura, Marco Barbetta, responsabile dell’ufficio studi e analisi economico-legislative della Confederazione italiana agricoltori (CIA), Federica Agati, responsabile del settore legislativo e rapporti con il Parlamento di Copagri, Matteo Milanesi, responsabile ufficio legislativo e sindacale di Confcooperative Fedagripesca; Flavia Binda, responsabile settore zootecnia e lattiero-caseario di Legacoop agroalimentare

E si prosegue con le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 745​ Enrico Costa, C. 893​ Pittalis e C. 1036​ Maschio, recanti “Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato” di:

Ore 14.30 Gianluigi Gatta, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Genova

Ore 15: Fabio Varone, avvocato e dottore di ricerca in diritto e processo penale

Ore 15.15 Flavio Romito, membro dell’Ufficio di presidenza dell’associazione Movimento forense

Ore 15.30: Eriberto Rosso, Segretario Nazionale dell’Unione Camere Penali

Ore: 15:45: Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Ore 16: Giuseppe Santalucia, Presidente e Salvatore Casciaro, Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Magistrati

Ore 16.30 Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (Eppo)

Ore 16.45 Mattia Alfano, rappresentante dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato e Vincenzo Orlandini, Consigliere dell’Associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus

Mercoledì 28 giugno

I deputati della II Commissione discuteranno:

dell’introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

delle modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 27 giugno

I deputati della III Commissione assisteranno all’audizione informale della Segretaria Generale dell’Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA), Antonella Cavallari, sullo stato delle relazioni tra Italia e i Paesi della regione latino-americana e caraibica.

Successivamente parteciperanno alla comunicazione del presidente sugli esiti della missione svolta dal deputato Fabio Porta a Valparaiso, Cile, in occasione del II Summit parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione

Mercoledì 28 giugno

I deputati della III Commissione esamineranno le seguenti risoluzioni:

7-00117 Boldrini: sull’impegno dell’Italia a favore del disarmo nucleare

7-00120 Formentini: sulla stabilizzazione e l’integrazione europea dei Balcani Occidentali

A seguire i deputati della III Commissione discuteranno della ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (esame C. 1149​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Marrocco e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Giovedì 29 giugno

In III Commissione si discuterà della ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 27 giugno

La IV Commissione esaminerà lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma

A seguire i deputati saranno impegnati nell’audizione informale del professor Marco Infante, ricercatore presso il Diabetes Research Institute (DRI) Miller School of Medicine, dell’Università di Miami, Florida, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma “Soldato sicuro” e nell’audizione informale dell’Amministratore Delegato di Simmel Difesa S.p.A., Paolo Reginaldi, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa

Mercoledì 28 giugno

La IV Commissione continuerà con lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 26 giugno

In V Commissione si esaminerà il DL 48/2023: su misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Martedì 27 giugno

I parlamentari della V Commissione discuteranno del DL 57/2023 su misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Giovedì 29 giugno

I deputati della V Commissione discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

VI COMMISSIONE – FINANZE

Lunedì 26 giugno

In VI Commissione si discuterà della delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 1038​ Governo e C. 75​ Marattin – Rell. Gusmeroli e Sala)

Mercoledì 28giugno

In VI Commissione si continuerà a discutere della delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 1038​ Governo e C. 75​ Marattin – Rell. Gusmeroli e Sala)

I deputati celebreranno il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 1178​, approvata dal Senato – Rel. Merola)

E infine saranno esaminate le seguenti interrogazioni:

5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del “Superbonus 110%” per gli interventi di riqualificazione energetica

5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n 11 del 2023

Giovedì 29 giugno

In VI Commissione si continuerà a discutere della delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 1038​ Governo e C. 75​ Marattin – Rell. Gusmeroli e Sala)

Venerdì 30 giugno

I deputati continueranno nell’esame della delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 1038​ Governo e C. 75​ Marattin – Rell. Gusmeroli e Sala)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 27giugno

In VII Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di:

rappresentanti di Campus Party Italia

rappresentanti di Confrestauro

rappresentanti di Federculture

Ilde Forgione, esperta di comunicazione culturale

Mercoledì 28 giugno

I deputati della VII Commissione esamineranno la risoluzione 7-002083: Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

A seguire, in sede referente, i deputati valuteranno l’istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

A seguire, in sede consultiva, la VII Commissione procederà con le modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (esame C. 536​ – Rel Roscani) e all’esame del DL 61/2023 sugli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Giovedì 29 giugno

I deputati della VII Commissione esamineranno le modifiche all’articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l’introduzione dell’insegnamento di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo biennio dei corsi delle scuole secondarie di secondo grado e l’attribuzione del coordinamento dell’insegnamento dell’educazione civica ai docenti di discipline giuridiche ed economiche e valuteranno l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione

A seguire i deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final), di:

ore 13.40: Vincenzo Maria Vita, esperto della materia

ore 13.50: rappresentanti di Articolo 21, liberi di

ore 14: rappresentanti di Aeranti-Corallo, in videoconferenza

ore 14.10: rappresentanti della Federazione italiana piccoli editori di giornali – FIPEG, in videoconferenza

ore 14.20: rappresentanti della Rete#NoBavaglio, in videoconferenza

ore 14.30: rappresentanti di GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome)

ore 14.40: rappresentanti dell’Autonomo sindacato audiovisivi – ASA

ore 14.50: rappresentanti di Meta Italia

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 27 giugno

I deputati della VIII Commissione esamineranno, in sede referente, il DL 61/2023 su interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Mercoledì 28 giugno

I deputati della VIII Commissione continueranno nell’esame, in sede referente, il DL 61/2023 su interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

A seguire i deputati procederanno con l’esame del DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia: deliberazione di una proroga del termine.

Infine, saranno esaminati atti dell’Unione Europea. Nello specifico si tratta della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 27 giugno

Giornata di audizioni per i deputati della IX Commissione.

Si inizia con l’audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean

A seguire in IX Commissione i deputati assisteranno alle audizioni, nell’ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti, di rappresentanti di:

ore 16: Automobile Club d’Italia (ACI)

ore 16.20: CNA-FITA, CNA Meccatronici, Confartigianato trasporti, Confcooperative lavoro e servizi (in videoconferenza), Legacoop e SNA Casartigiani (in videoconferenza)

ore 17.20: Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (ALIS), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) (in videoconferenza) e Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) (in videoconferenza)

Infine, si terrà l’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, audizioni di rappresentanti di:

ore 18: S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto

ore 18.15: Ancona International Airport (in videoconferenza)

Mercoledì 28 giugno

La giornata dei deputati della IX Commissione inizia l’esame delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

A seguire si terrà l’esame della legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo)

Giovedì 29 giugno

I deputati della IX Commissione parteciperanno all’audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final), di:

ore 13.40: Vincenzo Maria Vita, esperto della materia

ore 13.50: rappresentanti di Articolo 21, liberi di

ore 14.00: rappresentanti di Aeranti-Corallo (in videoconferenza)

ore 14.10: rappresentanti della Federazione italiana piccoli editori di giornali – FIPEG (in videoconferenza)

ore 14.20: rappresentanti della Rete #NoBavaglio (in videoconferenza)

ore 14.30: rappresentanti di GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome)

ore 14.40: rappresentanti dell’Autonomo sindacato audiovisivi – ASA

ore 14.50: rappresentanti di Meta Italia

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 28 giugno

In X Commissione si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

A seguire saranno esaminati i seguenti provvedimenti:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (esame C. 1183​ Governo – Rel. Casasco)

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (esame C. 1194​ Governo – Rel. Colombo)

A seguire, saranno esaminati atti dell’Unione Europea, nello specifico si discuterà della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (seguito esame ( COM(2022) 677 final e relativi allegati – Rel. Per l’VIII Commissione: Lampis; Rel. Per la X Commissione: Barabotti)

Infine, in X Commissione si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Lunedì 26 giugno

In XI Commissione i deputati discuteranno del DL 48/2023: Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Martedì 27 giugno

Giornata di audizioni per i deputati dell’XI Commissione.

Si inizia con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di:

ore 11: rappresentanti di Federcasse

ore 11.15: rappresentanti dell’associazione San Precario

ore 11.30: Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l’Università di Roma “La Sapienza”; Alessandro Bellavista, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Palermo; Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l’Università di Verona

A seguire si terranno le audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta e C. 1128​ Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

E, infine, l’audizione informale di Tito Boeri, professore e direttore del dipartimento di economia presso l’Università Bocconi di Milano; Marco Barbieri, professore ordinario presso l’Università “Roma Tre”; prof. on. Cesare Damiano, presidente del centro studi associazione Lavoro & Welfare, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

Mercoledì 28 giugno

I deputati della XI Commissione valuteranno la risoluzione 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

A seguire si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Giovedì 29 giugno

I deputati della XI Commissione parteciperanno all’audizione informale di Adalberto Perulli, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; Federico Martelloni, professore associato di diritto del lavoro presso l’Università di Bologna; Michele Faioli, professore associato di diritto del lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Andrea Garnero, economista presso il Direttorato per l’occupazione e gli affari sociali dell’OCSE, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 27 giugno

I deputati della XII Commissione parteciperanno alle audizioni

informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano europeo di lotta contro il cancro” ( COM(2021)44 final), di rappresentanti di:

ore 15: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (FOSSC), Associazione All.Can Italia, Fondazione ReS-Ricerca e Salute, Fondazione Umberto Veronesi, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO)

ore 16: Europa Donna Italia, Salute Donna Onlus, Fondazione Onda

Mercoledì 28 giugno

I deputati discuteranno dell’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

A seguire si discuterà delle disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, della modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora e di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

I deputati discuteranno delle risoluzioni 7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco.

Infine i deputati valuteranno l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”.

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 27 giugno

In XIII Commissione i deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia: audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

A seguire si terranno le audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I), dell’Unione italiana filiera delle carni (UNICEB) e dell’Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 746​ Carloni, recante “Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali”

E, infine, i parlamentari parteciperanno all’audizione di rappresentanti di Federippodromi e della Federazione italiana sport equestri (FISE), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 329​ Gadda recante “Disposizioni per la disciplina dell’ippicoltura”

Mercoledì 28 giugno

Continuano le audizioni in XIII Commissione.

Alle 15.00 si terrà l’audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), professor Vincenzo Caputo, in merito all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l’eradicazione della malattia

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 27 giugno

In XIV Commissione si terrà l’audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean

Mercoledì 28 giugno

La giornata dei deputati della XIV Commissione inizia con l’audizione del dott. Angelo Tofalo, amministratore delegato di AT Agency, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE” ( JOIN(2022)49 final)

A seguire i deputati esamineranno i seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

DL 75/23 sulle disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (seguito esame COM(2023) 160final – Rel. Bagnai)

Giovedì 29 giugno

La giornata dei deputati della XIV Commissione iniza con l’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo europeo di cooperazione territoriale tra il comune di Gorizia e le città slovene di Nova Gorica e � empeter-Vrtojba (GECT GO/EZTS GO), nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)

A seguire i deputati esamineranno: