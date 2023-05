29 maggio – 1° giugno 2023: i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 30 maggio

I senatori della I commissione assisteranno alle audizioni sui ddl 615, 62 e 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): rappresentati di Confindustria, Cittadinanzattiva; prof.ssa Calvano, prof. De Siervo, avv. Anna Falcone, prof. Staiano, prof. Villone

A seguire, i parlamentari valuteranno:

dl571 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

ddl660 (d-l 39/2023 – siccità)

ddl337 (Riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica)

ddl116 (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute )

ddl405 (istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo)

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

ddl207, ddl 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’articolo 49 della Costituzione)

ddl615, ddl 62 e ddl 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl78 (detenzione armi da fuoco e rilascio porto d’armi)

ddl610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl622 e ddl 501 (Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori)

Infine la I Commissione seguirà le audizioni sui ddl 615, 62 e 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): prof. Azzariti, prof. Giovanardi, prof.ssa Happacher, prof. Luciani, prof. Postal, UPI, Rete Sindaci Recovery Sud, Comitato Ritiro Ogni Autonomia; prof. Mario Bertolissi

Giovedì 1° maggio

La I Commissione esaminerà i ddl 57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

I senatori della I Commissione parteciperanno alle audizioni sui ddl 615, 273 e 62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): rappresentanti di Regione Marche, SOSE Spa; prof.ssa Buzzacchi, prof.ssa Cabiddu, prof.ssa Cerrina Feroni, prof.ssa D’Orlando, prof.ssa Nicotra, prof. Zanardi

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 30 maggio

La giornata inizia con due audizioni:

Audizioni sui disegni di legge n.693, 364 e 645 (Danneggiamento beni culturali e artistici)

Audizioni sul disegno di legge n.154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Prosegue con l’analisi dei seguenti atti:

dl693 e 364 (Danneggiamento beni culturali e artistici)

ddl645 (Danneggiamento beni culturali e artistici)

ddl188, 360, 477, 652 e 659 (Geografia giudiziaria)

ddl298 (Geografia giudiziaria)

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

ddl349 (Norme in materia di delinquenza minorile)

AG45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

Mercoledì 31 maggio

I senatori esamineranno il ddl 621, approvato dalla Camera dei deputati, e ddl 627(Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

Giovedì 1° maggio

I senatori della II Commissione parteciperanno all’audizioni sul disegno di legge n. 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Mercoledì 31 maggio

I senatori parteciperanno all’audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, amm. Giuseppe Cavo Dragone, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV, n. 1 e Doc. XXVI, n. 1)

Giovedì 1° giugno

I parlamentari della III Commissione assisteranno all’audizione del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), gen. c.a. Francesco Paolo Figliuolo, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV, n. 1 e Doc. XXVI, n. 1)

A seguire incontreranno una delegazione della Commissione per l’energia, le risorse naturali, il commercio e l’industria del Parlamento della Regione del Kurdistan iracheno

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 30 maggio

I senatori della IV Commissione hanno una giornata ricca di impegni.

Prima l’analisi del ddl 615 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma e della Costituzione), del ddl 685 (Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), del ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) e ddl 227 (Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria).

E poi, a chiudere,, i senatori saranno chiamati a passare al vaglio i progetti di atti legislativi dell’unione europea:

Mercoledì 31 maggio

I senatori della IV Commissione parteciperanno all’audizione del Vice Direttore Generale della Direzione Generale del Commercio della Commissione europea, Leopoldo Rubinacci

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 30 maggio

Sono numerosi gli atti che i senatori della V Commissione sono chiamati esaminare e dibattere.

Si incomincia con il ddl 615 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma e della Costituzione), e il ddl 660 (d-l 39/2023 – siccità), e si prosegue con il ddl 314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), il ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2), il ddl 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù), il ddl 552 (Commissione verifica statuti partiti politici), il ddl 610 (legge quadro sull’ordinamento della polizia locale), il ddl 685 (Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) e i ddl 317, ddl 533 e ddl 548 (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe).

Infine, i senatori dovranno discutere del ddl 108-376-B che prevede la ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi:

Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020

Proto), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati– Parere all’Assemblea

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 30 maggio

Nella VI Commissione i senatori discuteranno dell’esame del ddl 674 (Competitività dei capitali), del ddl 685 (Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro), ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 30 maggio

La giornata dei senatori della VII Commissione inizia con le audizioni sull’Affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming): rappresentanti di Google e della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Prosegue con l’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti di Save the Children e della Fondazione Agnelli e l’esame del ddl 614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma).

Mercoledì 31 maggio

È solo uno l’atto all’esame della VII Commissione: il ddl 614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma).

Giovedì 1° giugno

In VII Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7ª Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT: audizione del dottor Roberto Marseglia e del dottor Carnevale Maffè, esperti

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Martedì 30 maggio

I senatori valuteranno i seguenti atti:

ddl660 (d-l 39/2023 – siccità)

Nomina n. 11(Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio)

AG47 (Schema DPCM recante conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per l’infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia)

ddl685 (d-l 48/2023 – Lavoro) – Parere alla 10ª Commissione – Relatore: ROSA

AG45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online) – Osservazioni alla 2ª Commissione

Mercoledì 31 maggio

In VIII Commissione si terrà la discussione congiunta sul ddl 621, approvato dalla Camera dei deputati, e ddl 627(Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 30 maggio

La giornata della IX Commissione inizia le audizioni in videoconferenza nell’ambito dell’esame dei ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) di: (articolazione oraria da definire)

Cassa depositi e prestiti e SIMEST(in presenza)

TeamSystem (in presenza)

LG&Partners

ABI – Associazione bancaria italiana

CGIL-CISL-UIL-UGL

Marco Nicolai e prof. Aleardo Furlani

SACE – Servizi assicurativi e finanziari per le imprese

E-GAP Engineering

Italian Tech Alliance

Agenzia delle entrate

E si conclude con l’analisi del ddl 660 (d-l 39/2023 – siccità)

Mercoledì 31 maggio

In IX Commissione si terrano le audizioni del Vice Direttore Generale della Direzione Generale del Commercio della Commissione europea, Leopoldo Rubinacci

Giovedì 1° giugno

L’unico impegno della IX Commissione sono le audizioni in videoconferenza nell’ambito dell’esame dei ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) di:

Unioncamere

Network#inclusionedonna

Conferenza delle regioni e delle province autonome(in presenza)

Consorzio Italbiotec

Invitalia

Rete IRENE

Federmanager

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 30 maggio

La X Commissione esaminerà i seguenti il ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) e il ddl 685 (DL 48/2023 – Lavoro). A seguire si terranno le comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2023