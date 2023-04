3 – 9 aprile 2023 i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: ddl 564 (d-l 13/2023 – Attuazione PNRR), ddl 605 (d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech), ddl 364 (Danneggiamento beni culturali e artistici), ddl 563 (Ratifica Accordo Italia-Ghana cooperazione settore difesa), ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2), ddl 366 e ddl 375(Istituzione Commissione inchiesta rifiuti), ddl 316 (Contrasto del bracconaggio ittico), ddl 356 (indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 4 aprile

Esame:

Giovedì 6 aprile

Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa sulle linee programmatiche

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 4 aprile

Esame:

ddl 591(d-l 20/2023 – ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare) – Parere alla 1ª Commissione – Relatrice: Bongiorno

ddl 605(d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech) – Parere alla 6ª Commissione – Relatore: Sallemi

ddl 81, ddl 95, ddl 466e ddl 573 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria) – Relatore: Berrino

congiunzione del ddl 616(Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria) – Relatore Berrino

ddl 592, ddl 468e ddl 474 (Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Zanettin

ddl 364(Danneggiamento beni culturali e artistici) – Relatrice: Bongiorno

ddl 404(Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci) – Relatrice: Campione

ddl 586(Circonvenzione di persone anziane) – Relatore: Zanettin

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Giovedì 6 aprile

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 4 aprile

Esame:

ddl 563(Ratifica Accordo Italia-Ghana cooperazione settore difesa) – Relatore: Speranzon

ddl 632(d-l 16/2023 – protezione temporanea persone provenienti da Ucraina), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1ª Commissione – Relatore: Barcaiuolo

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Giovedì 6 aprile

Esame:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 4 aprile

Esame:

ddl 564(d-l 13/2023 – Attuazione PNRR) – Relatori: Testor e Gelmetti

ddl 17(Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio) – Parere alla 9ª Commissione – Relatrice: Nocco

ddl 314(compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti) – Parere alla 1ª Commissione – Relatrice: Ambrogio

ddl 383(Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2) – Parere alla 10ª Commissione – Relatrice: Nocco

ddl 403(Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù) – Parere alla 7ª Commissione – Relatrice: Testor

ddl 605(d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e FinTech) – Parere alla 6ª Commissione – Relatore: Borghi

ddl 317, ddl 533e ddl 548 (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe) – Parere alla 7ª Commissione – Relatore: Liris

ddl 344e ddl 538 (Ratifica Emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale) – Parere alla 3ª Commissione – Relatore: Magni

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 4 aprile

Audizioni informali di rappresentanti della Banca d’Italia nell’ambito dell’esame del progetto di atto legislativo dell’Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo

Audizioni informali di rappresentanti di Banca d’Italia (h. 14,30), Consob (h. 15) e IVASS (h. 15,30) nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 605 (d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech)

Programmazione esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11/2023, recante disposizioni in materia di cessione di crediti di imposta, ove trasmesso dalla Camera dei deputati

Esame ddl 605 (Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 e recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech) – Relatrice: Zedda

Mercoledì 5 aprile

Esame ddl 605 (Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 e recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech) – Relatrice: Zedda

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 4 aprile

AUDIZIONI (in videoconferenza) su Affare assegnato n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali): rappresentanti della Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo e della Fondazione orchestra sinfonica siciliana

AUDIZIONI su ddl nn. 155 e connessi (Insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole): rappresentanti della Banca d’Italia e dell’Associazione bancaria italiana (ABI)

Esame:

ddl 317, ddl 533e ddl 548 (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe) – Relatore: Paganella

ddl 551(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti) – Relatore: Verducci

ddl 403(Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù) – Relatore: Marti

ddl 238(Modifiche all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 e per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz) – Relatrice: Cosenza

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Martedì 4 aprile

Esame:

ddl536 (approvato dalla Camera dei deputati),

ddl366 e ddl 375(Istituzione Commissione inchiesta rifiuti) – Relatore: De Priamo

ddl605 (d-l 25/2023 – Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech) – Parere alla 6ª Commissione – Relatrice: Farolfi

Audizione del ragioniere Giuseppe Coccorullo nell’ambito della proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Audizione della dottoressa Anna Aurelio nell’ambito della proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio

Proposta di nomina n. 5 (Presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni) – Relatrice: Farolfi

Proposta di nomina n. 6 (Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio) – Relatore: Germanà

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 4 aprile

Esame:

ddl413 (Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane) – Relatrice: Fallucchi

ddl600 (Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane) – Relatrice: Fallucchi

ddl488 (Organismi prodotti con tecniche di editing genomico)

ddl17 (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio) – Relatrice: Bizzotto

ddl316 (Contrasto del bracconaggio ittico) – Relatrice: Bizzotto

Mercoledì 5 aprile

Seguito delle comunicazioni del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 4 aprile

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti di AIFM e SIRM

Esame:

ddl 632(d-l 16/2023 – protezione temporanea persone provenienti da Ucraina), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1ª Commissione – Relatore: Zullo

ddl 356(indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci) – Parere alla 1ª Commissione – Relatore: Berrino

ddl 226(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria) – Relatrice: Minasi

ddl 444–498(Istituzione Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale) – Relatrice: Leonardi

ddl 383(Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2) – Relatore: Satta

Mercoledì 5 aprile

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di ANDI, FNOPI, Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP) e AIO