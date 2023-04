3-9 aprile 2023 i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera: audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, sulle linee programmatiche, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, Audizione di rappresentanti di Nomisma e Censis, Audizione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 3 aprile

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, di:

ore 14.00: rappresentanti del sindacato Polizia di Stato (FSP), del sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP) e del sindacato autonomo di polizia (SAP);

ore 15.00: rappresentanti dell’Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP);

ore 15.30: rappresentanti dell’Associazione Azione Universitaria;

ore 16.00: rappresentanti della Provincia di Bolzano

Martedì 4 aprile

Seguito audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, sulle linee programmatiche

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (esame DOC XXII, n. 6 – Rel. Sbardella) (Sono previste votazioni)

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (esame C. 338-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Rel. Kelany (Sono previste votazioni)

Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 88 Magi, C. 115Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella, recanti disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, della dott.ssa Irina Ilona Lazar, presidente dell’Associazione POLITEA

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 4 aprile

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (esame C. 338-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rell. Bisa e Varchi) (Non sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (esame DOC XXII, n. 6 – Rel. Patriarca) (Non sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della Giustizia

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori (seguito esame C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio – Rel. per la II Commissione: Dondi e Dori; Rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) (Non sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (seguito esame DOC XXII, n. 6 – Rel. Patriarca) (Sono previste votazioni)

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (seguito esame C. 338-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rell. Bisa e Varchi) (Sono previste votazioni)

– Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano (seguito esame C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi – Rel. Varchi) (Non sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 4 aprile

Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante permanente d’Italia presso la NATO, Marco Peronaci, sul rinnovato ruolo della NATO alla luce delle più recenti prospettive della politica estera e di difesa dei Paesi aderenti, in occasione del 74mo anniversario della firma del Trattato istitutivo dell’Alleanza

Risoluzioni:

7-00047 Billi: sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

7-00062 Orsini: sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

7-00081 Calovini: sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

Audizioni informali nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini, sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti:

Ore 13.35: audizione, in videoconferenza, di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera degli avvocati industrialisti

Ore 13.50: audizione, in videoconferenza, di Roberto Valenti, Presidente del Comitato Life Sciences di American Chamber of commerce in Italy

Ore 14.05: audizione, in videoconferenza, di Antonio Salerno, Direttore del corso di proprietà industriale – brevetti del Politecnico di Milano

Ore 14.20: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unioncamere

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 4 aprile

Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante permanente d’Italia presso la NATO, Marco Peronaci, sul rinnovato ruolo della NATO alla luce delle più recenti prospettive della politica estera e di difesa dei Paesi aderenti, in occasione del 74mo anniversario della firma del Trattato istitutivo dell’Alleanza

Interrogazioni:

5-00105 Care’: Sull’attività addestrativa dell’Aeronautica militare nella Piana di Sibari

5-00269 Sergio Costa: Sulle iniziative da adottare per inquadrare gli operai forestali all’interno del Ministero della difesa

Interrogazioni a risposta immediata su questioni inerenti al Ministero della Difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 4 aprile

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (esame emendamenti C. 770-A Governo, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Giorgianni)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 (esame emendamenti C. 795 Governo, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ottaviani)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (esame C. 873 ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Tremaglia)

Alle Commissioni III e VI: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (seguito esame C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e abb. – Rel. Romano)

Alle Commissioni XI e XII: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (esame nuovo testo Doc. XXII, n. 6 – Rel. Cattoi)

Audizione di rappresentanti di Nomisma e Censis nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 5 aprile

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (esame C. 1060 Governo – Rel. per la VI Commissione: Testa; Rel. per la XII Commissione: Patriarca) (Non sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Lunedì 3 aprile

Sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, audizione di rappresentanti di:

Associazione italiana calciatori (AIC) e Confederazione italiana degli sportivi (CIDS)

Associazione nazionale atlete (Assist)

Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana

Lega di pallavolo di serie A

Federazione italiana pallavolo (FIPAV)

Istituto nazionale tributaristi (INT)

Osservatorio italiano Esports

Associazioni sportive e sociali italiane (ASI)

Collegio nazionale maestri di sci

Federazione italiana hockey (FIH)

rappresentanti di AssoDanza Italia

rappresentanti di ANIF Eurowellness

Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, in merito al mancato accordo tra la società Meta e la Società italiana degli autori ed editori con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore nell’ambito delle attività dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Martedì 4 aprile

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (atto n. 33)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana (atto n. 34)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (atto n. 35)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio (atto n. 36)

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 4 aprile

Proposta di nomina di Giuseppe Coccorullo a presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (esame nomina n. 5 – rel. Iaia) (non sono previste votazioni)

Proposta di nomina di Anna Aurelio a presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio (esame nomina n. 6 – rel. Semenzato) (non sono previste votazioni)

Audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di rappresentanti di:

ore 14.10: Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL)

ore 14.20: Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (AIGET)

ore 14.30: Kyoto Club

Comunicazione del Presidente sulla missione nei cantieri del tratto marchigiano e del tratto abruzzese della Autostrada A14

Mercoledì 5 aprile

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 3 aprile

Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione familiari e vittime della strada (AFVS), dell’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus (in videoconferenza), dell’Associazione Marco Pietrobono onlus, dell’Associazione Vivinstrada e dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria)

Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, in merito al mancato accordo tra la società Meta e la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore nell’ambito delle attività dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Martedì 4 aprile

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli), di rappresentanti di:

ore 10: Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) (in videoconferenza), Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) (in videoconferenza), Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza), Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle attività connesse (Federtrasporto)

ore 10.30: Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (ALIS), Federazione delle imprese di logistica e spedizione (Federlogistica) (in videoconferenza), Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali (Fedespedi) (in videoconferenza),

ore 11: Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA) (in videoconferenza), Conftrasporto-FAI (Federazione autotrasportatori italiani) (in videoconferenza), Associazione nazionale autotrasportatori professionali (Trasportounito) (in videoconferenza)

Audizione del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, sulle tematiche relative al controllo delle attività marittime e portuali svolto dalle Capitanerie di porto – Guardia costiera

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 4 aprile

Risoluzioni: 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini: Sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (seguito discussione congiunta) non sono previste votazioni

Audizioni informali nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini, sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti:

Ore 13.35: audizione, in videoconferenza, di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera degli avvocati industrialisti

Ore 13.50: audizione, in videoconferenza, di Roberto Valenti, Presidente del Comitato life sciences di American chamber of commerce in Italy

Ore 14.05: audizione, in videoconferenza, di Antonio Salerno, Direttore del corso di proprietà industriale – brevetti del Politecnico di Milano

Ore 14.20: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unioncamere

Mercoledì 5 aprile

Seguito audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Lunedì 3 aprile

Sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, audizione di rappresentanti di:

Associazione italiana calciatori (AIC) e Confederazione italiana degli sportivi (CIDS)

Associazione nazionale atlete (Assist)

Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana

Lega di pallavolo di serie A

Federazione italiana pallavolo (FIPAV)

Istituto nazionale tributaristi (INT)

Osservatorio italiano Esports

Associazioni sportive e sociali italiane (ASI)

Collegio nazionale maestri di sci

Federazione italiana hockey (FIH)

rappresentanti di AssoDanza Italia

rappresentanti di ANIF Eurowellness

Martedì 4 aprile

Seguito dell’audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (seguito esame nuovo testo Doc. XXII, n. 6 Gribaudo – Rel. per la XI Commissione: Laus; Rel. per la XII Commissione: Ciocchetti)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Lunedì 3 aprile

Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (esame C. 433 Furfaro – rel. Furfaro) (Non sono previste votazioni)

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (esame C. 413 Boschi – rell. Boschi e Marrocco) (Non sono previste votazioni)

Risoluzione 7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco (discussione) (Non sono previste votazioni)

Martedì 4 aprile

Seguito dell’audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori (seguito esame C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio – rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) (Non sono previste votazioni)

Risoluziuone 7-00007 Vietri, 7-00053 Zanella, 7-00057 Malavasi, 7-00066 Sportiello e 7-00068 Bonetti concernenti iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (seguito discussione congiunta) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seguito esame C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone – rel. Buonguerrieri) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (seguito esame nuovo testo Doc. XXII, n. 6 Gribaudo – rel. per la XI Commissione: Laus; rel. per la XII Commissione: Ciocchetti) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 5 aprile

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (esame C. 1060 Governo – rel. per la VI Commissione: Testa, rel. per la XII Commissione: Patriarca) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Mercoledì 5 aprile

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, dell’Unione coltivatori italiani (UCI) e dell’Associazione Terra!, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 752Carloni, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 752 Carloni, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”:

ore 13.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria italiana (CONFAPI)

ore 14.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 4 aprile

Audizione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Industriali Gas (Proxigas), nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà della “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE” ( COM(2022)677 final)

Richiesta di modifica al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (seguito esame 15936/22 – rel. De Luca) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 5 aprile

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federvini, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà della “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE” ( COM(2022)677 final)