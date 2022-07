L’agenda delle commissioni del Senato nella prima settimana di luglio: la delega al Governo per la riforma fiscale e le interrogazioni sul rincaro dei prezzi dei carburanti

4-7 luglio 2022 i lavori principali delle commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI

Martedì 5 luglio

Esame:L

ddl 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) – Relatrice: Valente

ddl 2229 (spese per minori in comunità o istituti) – Relatore: Augussori

ddl 2495 (rappresentanza di interessi), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Perilli

ddl 2185 (modifica disciplina Corte dei conti) – Relatore: Bressa

ddl 1650 (Imprese sociali di comunità) – Relatore: Toninelli

ddl 1359 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto) – Relatrice: Pirovano

Mercoledì 6 luglio

Audizioni informali in videoconferenza sull’Affare assegnato n. 1144 (Metaverso)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Lunedì 4 luglio

Audizioni informali, in videoconferenza, sui DDL 2553, approvato dalla Camera dei deputati, 900, 912, 966, 1464, 1494 e 2237 (Disposizioni sul fine vita): Prof. Carmelo Domenico Leotta, associato di diritto penale presso Università Europea di Roma; Suor Anna Monia Alfieri, referente Scuola delle Conferenze episcopali, Unione dei Superiori Maggiori maschili e femminili (USMI-CISMI); Prof.ssa Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto Costituzionale presso Università degli studi di Milano; Prof. Filippo Vari, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Europea di Roma.

Martedì 5 luglio

Audizioni informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 922, 1039 e 1979 (Origini biologiche)

Audizioni informali nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 170, 286, 1025, 2102, 2276, 2293 e 2547 (Cognome dei figli)

Esame:

ddl2530, ddl 1564, ddl 1770, ddl 1868, ddl 1885, ddl 2377 e ddl 2594 (Violenza domestica) – Relatori: Cucca e Unterberger

ddl2548 e ddl 2607 (Oblio per persone già affette da patologie oncologiche) – Relatore: Ostellari

ddl2574 e ddl 2465 (Benefici penitenziari e ergastolo ostativo), approvato dalla Camera dei deputati – Relatori: Mirabelli e Pepe

ddl170, ddl 286, ddl 2102, ddl 2276, ddl 2293 e ddl 2547 (Cognome dei figli) – Relatori: Urraro e Maiorino

AG392 (Schema DM sui compensi per la professione forense) – Relatore: URRARO

ddl243, ddl 714, ddl 759, ddl 1243, ddl 1661, ddl 2476 e ddl 2636 (Codice del processo tributario) – Relatori: D’alfonso e Ostellari

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE

Martedì 5 luglio

Esame:

ddl1386 (Ratifica Accordo Italia Camerun cooperazione culturale e scientifica e tecnica) – Relatore: Lucidi

ddl1987 (Ratifica Trattato Italia-Senegal assistenza giudiziaria in materia penale) – Relatore: Iwobi

ddl2605 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020 e a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 ), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Di Micco

ddl1728 e ddl 932 (Ratifica Convenzione OIL su lavoro settore pesca) – Relatrice: Nocerino

ddl2368, approvato dalla Camera dei deputati, ddl 1851 e ddl 273 (Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo) Relatrice: Garavini

Audizione informale del Presidente e del Segretario generale dell’Associazione “Italia-Birmania insieme”

Giovedì 7 luglio

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 6 luglio

Esame:

ddl2597 (Revisione del modello di Forze armate. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare ), approvato dalla Camera dei deputati Relatrice: Pinotti

AG395 Schema decreto capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (programma pluriennale di A.R. n. SMD 40/2021) Relatrice: Donno

LXVII n. 5(Relazione sulle operazioni svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito materiali di armamento, relativa all’anno 2021) Relatore: caNDURA

V COMMISSIONE – BILANCIO

Martedì 5 luglio

Esame:

Atto n. 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e riferita all’anno 2021”) – Relatori: Pesco e Stefano (v)

(Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e riferita all’anno 2021”) – Relatori: Pesco e Stefano ddl 2195 (Ratifica Convenzione Italia-Libia doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali) – Parere alla 3ª Commissione

(Ratifica Convenzione Italia-Libia doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali) – Parere alla 3ª Commissione ddl 2408 (Ratifica Accordo Italia-EASO ufficio operativo in Roma) – Parere alla 3ª Commissione

(Ratifica Accordo Italia-EASO ufficio operativo in Roma) – Parere alla 3ª Commissione AG 395 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021 e relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ) – Parere alla 4ª Commissione

(Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021 e relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ) – Parere alla 4ª Commissione ddl 1217 e ddl 1666 (Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo) – Parere alla 10ª Commissione

(Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo) – Parere alla 10ª Commissione Esame testo ed em.ti

ddl 1679 (Riordino disposizioni legislative in materia di costruzioni) ) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: Ferro

(Riordino disposizioni legislative in materia di costruzioni) ) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: Ferro ddl 2392 (Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano) – Parere alla 13ª Commissione

(Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano) – Parere alla 13ª Commissione ddl 2495 (rappresentanza di interessi), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1ª Commissione

(rappresentanza di interessi), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1ª Commissione ddl 2597 (Revisione del modello di Forze armate. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 4ª Commissione

(Revisione del modello di Forze armate. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 4ª Commissione ddl 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione e all’Assemblea

(d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione e all’Assemblea ddl 2285 (Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 7ª Commissione – Relatore: Ferro

(Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 7ª Commissione – Relatore: Ferro ddl 2482 (Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) – Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite – Relatore: Misiani

(Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) – Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite – Relatore: Misiani ddl 658 (Salario minimo orario) – Parere alla 11ª Commissione – Relatrice: Gallicchio

(Salario minimo orario) – Parere alla 11ª Commissione – Relatrice: Gallicchio ddl 2139 (Distribuzione territoriale uffici giudiziari) – Parere alla 2ª Commissione – Relatrice: Faggi

(Distribuzione territoriale uffici giudiziari) – Parere alla 2ª Commissione – Relatrice: Faggi ddl 2185 (modifica disciplina Corte dei conti) – Parere alla 1ª Commissione – Relatrice: Gallicchio

(modifica disciplina Corte dei conti) – Parere alla 1ª Commissione – Relatrice: Gallicchio ddl 2633 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003 e n. 288), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 12ª Commissione – Relatore: SACCONE

(Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003 e n. 288), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 12ª Commissione – Relatore: SACCONE ddl 1131, ddl 1302, ddl 1943, ddl 1981, ddl 2292 e ddl 2297 (rigenerazione urbana) – Parere alla 13ª Commissione – Relatrice: FAGGI

(rigenerazione urbana) – Parere alla 13ª Commissione – Relatrice: FAGGI ddl 1921 e ddl 2087 (Disciplina della professione di guida turistica) – Parere alla 10ª Commissione – Relatrice: testoR

(Disciplina della professione di guida turistica) – Parere alla 10ª Commissione – Relatrice: testoR ddl 2310, ddl 2245, ddl 2266, ddl 2346, ddl 2361 e ddl 2393 (indennità di funzione dei sindaci) – Parere alla 1ª Commissione – Relatore: Damiani

(indennità di funzione dei sindaci) – Parere alla 1ª Commissione – Relatore: Damiani ddl655, ddl 1597, ddl 1628 e ddl 2358 (Molestie luoghi di lavoro) – Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite – Relatrice: CONZATTI

VI COMMISSIONE – FINANZA E TESORO

Martedì 5 luglio

Interrogazioni: n. 3-02877 del sen. De Bertoldi, n. 3-03344 dei senn. Calandrini e De Bertoldi e n. 3-03381 del sen. De Bertoldi

Esame ddl 2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale), approvato dalla Camera dei deputati – Relatrice: Toffanin

Mercoledì 6 luglio

ddl 2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale), approvato dalla Camera dei deputati – Relatrice: Toffanin

Esame:

Atto n. 1176 (Affare concernente l’autorizzazione all’esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici)

Atto n. 973 (Affare relativo alle criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo) – Relatore: Di Piazza

VII COMMISSIONE – ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 5 luglio

Audizioni in videoconferenza sul ddl 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti): rappresentanti di Cartoon Italia, WeShort e APS RAAI Registro Attori Attrici italiani

Esame:

AG394 (Programma per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022 e 2023 e 2024) – Relatrice: Saponara

AG396 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione per l’anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ed altri organismi) – Relatore: Laniece

Audizioni in videoconferenza sul ddl 2147 (imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti): dott. Luca Barbareschi – produttore, in videoconferenza sull’Affare assegnato n. 1209 (candidatura de “La cucina di casa italiana” a patrimonio culturale immateriale Unesco): dott. Stefano Pisani – Sindaco di Pollica e rappresentanti di Fondazione UniVerde

VIII COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI

Lunedì 4 luglio

Audizioni informali in videoconferenza nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità)

ANAS

Presidente della Commissione tecnica Tranvie e sistemi ferroviari istituita presso l’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma

ANSFISA

ANCAI

Direttore del Servizio Polizia stradale

ANPAS

Confindustria Nautica

Assessore sviluppo economico Regione Liguria

Provincia di Savona

PRIMA TRAS

Martedì 5 luglio

Audizioni informali in videoconferenza nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2646 (d-l 68/2022 c:

Presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale

Sindaco di Venezia

Assessore infrastrutture e trasporti Regione Veneto

Commissario straordinario per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A.

Presidente AdSP Mar Ligure occidentale

Confindustria Savona

FEDERAGENTI

CGIL, CISL, UIL, UGL

Audizioni informali in videoconferenza nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità)

Assaeroporti

Consiglio superiore dei lavori pubblici

ENAC

Aeroporti 2030

ANCE

Esame ddl 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Relatori: Santillo e Paroli

IX COMMISSIONE – AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 5 luglio

Esame:

Mercoledì 6 luglio

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all’affare assegnato n. 833(Problematiche connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l’olivicoltura) della professoressa Maria Lisa Clodoveo dell’Università degli Studi di Bari

Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all’affare assegnato n. 1166 (Problematiche relative allo sviluppo e alla diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole) di rappresentanti di ENEL S.p.A.

Svolgimento interrogazione n. n. 3-03178 (Taricco – sull’incremento della produzione cerealicola italiana di qualità)

X COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 5 luglio

Audizione informale (videoconferenza) nell’ambito dell’esame dell’Atto UE COM(2022) 138 def. (Sicurezza approvvigionamento e prezzi energia accessibili) di Terna

Audizione informale (videoconferenza) nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 1017 (Problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un’ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale) di CNA

Interrogazioni:

3-03393 (Sull’area di crisi industriale complessa di Gela – Caltanissetta)

(Sull’area di crisi industriale complessa di Gela – Caltanissetta) 3-03410(Sul rincaro dei prezzi dei carburanti)

Esame:

ddl 1921 e ddl 2087 (Disciplina della professione di guida turistica) – Relatore: Castaldi

e ddl (Disciplina della professione di guida turistica) – Relatore: Castaldi ddl 2631 (Modifiche al codice della proprietà industriale) – Relatore: Girotto

(Modifiche al codice della proprietà industriale) – Relatore: Girotto ddl 2434 (Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Collina

(Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Collina ddl2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: Ripamonti

Mercoledì 6 luglio

Esame ddl 2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 6ª Commissione – Relatrice: Tiraboschi

Giovedì 7 luglio

Audizione informale (videoconferenza) nell’ambito dell’esame dell’Atto UE COM(2022) 138 def. (Sicurezza approvvigionamento e prezzi energia accessibili) di ENI

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 5 luglio

Esame:

ddl2434 (Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 10ª Commissione – Relatore: Laus

ddl2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione – Relatrice: Matrisciano

ddl2651 (Delega al Governo per la riforma fiscale), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 6ª Commissione – Relatore: Nannicini

ddl658, ddl 310, ddl 1132, ddl 1232, ddl 1259 e ddl 2187 (Salario minimo orario) – Relatrice: Matrisciano

Giovedì 7 luglio

Interrogazioni:

(3-03244) Di Piazza ed altri – Sul reintegro dei 500 lavoratori dei call center Alitalia a Palermo

Di Piazza ed altri – Sul reintegro dei 500 lavoratori dei call center Alitalia a Palermo (3-03259)De Bertoldi – Sul contributo integrativo per gli iscritti agli albi dei commercialisti e degli esperti contabili

XII COMMISSIONE – IGIENE E SANITÀ

Lunedì 4 luglio

Audizioni informali, in videoconferenza, sui DDL 2553, approvato dalla Camera dei deputati, 900, 912, 966, 1464, 1494 e 2237 (Disposizioni sul fine vita): Prof. Carmelo Domenico Leotta, associato di diritto penale presso Università Europea di Roma; Suor Anna Monia Alfieri, referente Scuola delle Conferenze episcopali, Unione dei Superiori Maggiori maschili e femminili (USMI-CISMI); Prof.ssa Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto Costituzionale presso Università degli studi di Milano; Prof. Filippo Vari, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Europea di Roma.

Martedì 5 luglio

Esame:

AG 383 (Commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica) – Relatori Buccarella e Michelina Lunesu

AG 381 (Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti e degli animali ) – Relatrici: Biti e Naturale

AG 382 (Prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo) – Relatrice: Cantu’

AG 384 e AG 385 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative ai dispositivi medici) – Relatrice: Rizzotti

ddl 2646 (d-l 68/2022, Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8a Commissione – Relatore: Richetti

ddl 2633 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003 e n. 288), approvato dalla Camera dei deputati – Relatrice: Binetti

ddl 2641 (Giornata nazionale prevenzione veterinaria) – Relatrice: Stabile

XIII COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI

Martedì 5 luglio

Esame AG 383 (Commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica) – Relatori Buccarella e Michelina Lunesu

Esame:

ddl 2392, ddl 2246, ddl 2559 (inquinamento da PFAS) – Relatore: FERRAZZI

ddl 1131, ddl 1302, ddl 1943, ddl 1981, ddl 2292 e ddl 2297 (rigenerazione urbana) – Relatori: Mirabelli, Nugnes e Bruzzone

ddl 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione – Relatrice: Caligiuri

Atto dell’Unione europea n. COM(2021) 660 definitivo (Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno ) – Parere alla 10ª Commissione – Relatore: Buccarella

Atto n. 1094 (Affare sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini) – Relatore: Laniece

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 5 luglio

Atto n. 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e riferita all’anno 2021”) – Relatori: Pesco e Stefano (v)

Esame:

ddl 2434 (Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 10ª Commissione – Relatore: Corbetta (i)

ddl 2646 (d-l 68/2022 Infrastrutture e mobilità) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: Candiani (i)

ddl 2392 (Inquinamento PFAS) – Parere alla 13a Commissione – Relatrice: Masini (i)

ddl 1921 e ddl 2087 (Disciplina della professione di guida turistica) – Parere alla 10ª Commissione – Relatrice: Casolati (v)

Atto dell’Unione europea n. COM(2021) 802 definitivo (Prestazione energetica nell’edilizia) – Parere alla 14ª Commissione, alla 13ª Commissione e alla 10ª Commissione – Relatore: Bossi (dg)

Giovedì 7 luglio

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022