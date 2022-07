L’agenda delle commissioni della Camera dei Deputati: la risoluzione Quartapelle Procopio sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed e la risoluzione Pellicani su Iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica

4-7 luglio 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Mercoledì 6 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (Esame C. 3653 Governo – Rel. Ceccanti)

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Esame testo unificato C. 2098 e abb. – Rel. Maglione)

Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione (Esame C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni – Rel. Baldelli) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 7 luglio

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (Seguito esame C. 1430Bordonali e C. 2404 Topo – Rel. Bordonali)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 5 luglio

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (seguito esame atto n. 392 – Rel. Cataldi)

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (esame C. 3653 Governo – Rel. Sarti)

Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (seguito esame C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato – Rel. D’Orso)

Mercoledì 6 luglio

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia (seguito esame C. 1740 Aiello – Rel. Piera Aiello)

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (seguito esame atto n. 392 – Rel. Cataldi)

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. Sarti)

Giovedì 7 luglio

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della Giustizia

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (seguito esame C. 3490, approvata dal Senato – Rel. Varchi)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 5 luglio

Risoluzioni:

7-00821 Formentini: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00837 Olgiati: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00850 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

Mercoledì 6 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (esame C. 3653 Governo – Rel. Battilocchio) Sono previste votazioni

Interrogazioni:

5-08322 Quartapelle Procopio: Sulle trattative con la Repubblica Popolare Cinese per lo sblocco delle adozioni

5-08329 Boldrini: Sugli esiti della prima Conferenza mondiale degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW)

5-08338 Ehm: Sulla gestione dell’emergenza umanitaria in Afghanistan

5-08262 Schirò: Sul rafforzamento delle strutture e dei servizi consolari

Comunicazioni del presidente (Aula III Commissione) sugli esiti della missione svolta in Algeria (29 maggio – 1° giugno 2022)

Audizione informale, in videoconferenza, della Relatrice Speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00681 Boldrini, 7-00712 Ermellino, 7-00721 Di Stasio, 7-00730 Orsini, 7-00731 Formentini, sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente

Giovedì 7 luglio

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 5 luglio

Alle Commissioni riunite V e VI: DL 73/2022 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla asta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653Governo – Rel. Frusone)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e di controllo (C2) multidominio della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (seguito esame Atto n. 395 – Rel. Ferrari)

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM (2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Giovedì 7 luglio

Interrogazioni a risposta immediata su questioni inerenti al Ministero della difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 5 luglio

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1285 Moronese, approvata dal Senato, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (esame C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Gallo)

Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame C. 2493 e abb.-A ed emendamenti – Rel Del Barba)

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame C. 2307 e abb.-A ed emendamenti – Rel. Manzo);

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (seguito esame C. 105 e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Lorenzin)

Mercoledì 6 luglio

Alla XIII Commissione: Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (seguito esame nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9a Commissione del Senato – Rel. Frassini)

Alle Commissioni XII e XIII: Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (seguito esame Atto 382 – Rel. Navarra)

Giovedì 7 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. per la V Commissione: Bitonci; Rel. per la VI Commissione: Fragomeli) (Non sono previste votazioni)

Venerdì 8 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. per la V Commissione: Bitonci; Rel. per la VI Commissione: Fragomeli) (Non sono previste votazioni)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Giovedì 7 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. per la V Commissione: Bitonci; Rel. per la VI Commissione: Fragomeli)

Venerdì 8 luglio

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. per la V Commissione: Bitonci; Rel. per la VI Commissione: Fragomeli)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 5 luglio

Audizione, in videoconferenza, di Matteo Flora, docente universitario e imprenditore, Adriano Di Luzio, direttore tecnico di Algorand Labs, Claudio Francesconi, capo dipartimento per Pandolfini Casa d’aste e William Nonnis, sviluppatore full stack e blockchain, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’uso dei certificati digitali di unicità (non fungible token – NFT) nell’arte.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Mercoledì 6 luglio

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 -30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21)

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare (seguito esame C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi – Rel. per la VII: Tuzi; Rel. per la XI: Ungaro)

Giovedì 7 luglio

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare (seguito esame C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi – Rel. per la VII: Tuzi; Rel. per la XI: Ungaro)

Audizione di rappresentanti di FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola e UGL scuola nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2887 Bucalo recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 5 luglio

Audizione della Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1285 Moronese, approvata dal Senato recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C.2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti “Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna”, audizione, in videoconferenza, di:

Ore 11: Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, Massimo Miani

Ore:11.30 rappresentanti di SNPA-Ispra

Alle Commissioni riunite V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (esame C. 3653Governo – rel. Benvenuto) Non sono previste votazioni

Risoluzioni:

7-00853 Pellicani Iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica

7-00845 Gadda: Iniziative per valorizzare la gestione forestale, l’agricoltura e la silvicoltura come strumenti per contribuire alla neutralità climatica nella Ue entro il 2050 Non sono previste votazioni

Mercoledì 6 luglio

Alle Commissioni riunite V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653Governo – rel. Benvenuto) Sono previste votazioni

Dopo ore 14.00

Risoluzione: 7-00776 Rotta: Iniziative per la qualità dell’aria e di contrasto al cambiamento climatico (seguito discussione) Non sono previste votazioni

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Giovedì 7 luglio

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 5 luglio

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assarmatori e Confitarma nell’ambito della discussione delle risoluzioni 7-00619 Silvestroni e 7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell’ambito della rete TEN-T

Mercoledì 6 luglio

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ALIS, Assonautica e Assoporti nell’ambito della discussione delle risoluzioni 7-00619 Silvestroni e 7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell’ambito della rete TEN-T

Alla X Commissione: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rel. Gariglio ) (sono previste votazioni)

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un’Unione più ambiziosa ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di 18 mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) (14441/21)

Giovedì 7 luglio

Alla X Commissione: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 5 luglio

Alle Commissioni riunite VII e XI: Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato e e abb. – Rel. Moretto) Sono previste votazioni

Risoluzioni:

7-00821 Formentini: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00837 Olgiati: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

7-00850 Quartapelle: Sulla partecipazione dell’Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rell. Benamati e Saltamartini) Sono previste votazioni

Mercoledì 6 luglio

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rell. Benamati e Saltamartini) Sono previste votazioni

Giovedì 7 luglio

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rell. Benamati e Saltamartini) Sono previste votazioni

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 5 luglio

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri – Rel. Giaccone)

Alla XII Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (seguito esame Doc. XXII Fornaro, n. 63 – Rel. De Lorenzo)

Alle Commissioni V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (esame C. 3653Governo – Rel. Lacarra)

Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Mercoledì 6 luglio

Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Alle Commissioni V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – Rel. Lacarra)

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (esame C. 1266 Speranza – Rell. De Lorenzo e Murelli)

Giovedì 7 luglio

Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (seguito esame C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella – Rel. per la VII Commissione: Carbonaro; Rel. per la XI Commissione: Gribaudo)

Audizione di rappresentanti di FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola e UGL scuola, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2887 Bucalo, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 5 luglio

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Indagine conoscitiva in materia di “distribuzione diretta” dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il tramite delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale e attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001): deliberazione di una proroga del termine (Sono previste votazioni)

Mercoledì 6 luglio

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (seguito esame Atto n. 381 – rel. per la XII Commissione: Baldini; rel. per la XIII Commissione: Critelli) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (seguito esame Atto n. 383 – rel. per la XII Commissione: Sutto; rel. per la XIII Commissione: Gallinella) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (seguito esame Atto n. 382 – rel. per la XII Commissione: De Martini; rel. per la XIII Commissione: Golinelli) (Non sono previste votazioni)

Alla XI Commissione: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame testo unificato C. 2098 Comaroli e abb. – rel. Stumpo) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 7 luglio

Alla XI Commissione: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame testo unificato C. 2098 Comaroli e abb. – rel. Stumpo) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (seguito esame nuovo testo Doc. XXII Fornaro, n. 63 – rel. Stumpo) (Sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 5 luglio

Risoluzioni:

7-00853 Pellicani: Iniziative urgenti per contrastare l’emergenza idrica (discussione)

7-00845 Gadda: Iniziative per valorizzare la gestione forestale, l’agricoltura e la silvicoltura come strumenti per contribuire alla neutralità climatica nella Ue entro il 2050 (discussione)

Mercoledì 6 luglio

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (seguito esame atto n. 381 – Rel. per la XII Commissione: Baldini; Rel. per la XIII Commissione: Critelli)

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (seguito esame atto n. 383 – Rel. per la XII Commissione: Sutto; Rel. per la XIII Commissione: Gallinella)

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (seguito esame atto n. 382 – Rel. per la XII Commissione: De Martini; Rel. per la XIII Commissione: Golinelli)

Risoluzioni:

7-00810 Caretta: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costo dell’energia e delle materie prime

7-00824 Viviani: Iniziative a sostegno del comparto ittico a seguito dell’incremento del costo dell’energia e delle materie prime (seguito discussione congiunta)

Giovedì 7 luglio

Audizione, in videoconferenza, del dottor Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sull’attività svolta nel corso del 2021 dall’Ispettorato stesso

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 5 luglio

Alle Commissioni V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (esame C. 3653 Governo – rel. Berti) (non sono previste votazioni)

Mercoledì 6 luglio

Alle Commissioni V e VI: DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (seguito esame C. 3653 Governo – rel. Berti) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (seguito esame atto n. 382 – rel. Papiro) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (seguito esame atto n. 383 – rel. Papiro) (sono previste votazioni)

Giovedì 7 luglio

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.

Comunicazioni del Presidente sull’attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.