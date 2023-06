5 – 8 giugno 2023: i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 6 giugno

I senatori della I commissione assisteranno a due audizioni. La prima sui ddl 622 e 501 (Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori).

La seconda sui ddl 615, 62 e 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario):

rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio,

presidente Anna Finocchiaro,

rappresentanti Regione Puglia,

rappresentanti Regione Calabria,

Francesco Pallante,

Pier Luigi Portaluri

A seguire, i parlamentari valuteranno:

ddl337 (Riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica)

ddl116 (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute )

ddl405 (istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo)

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

ddl207, ddl 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’articolo 49 della Costituzione)

ddl 346(Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti)

ddl 370(Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)

ddl 314(compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti)

ddl615, ddl 62 e ddl 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl78 (detenzione armi da fuoco e rilascio porto d’armi)

ddl610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl622 e ddl 501 (Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori), approvato dalla Camera dei deputati

Mercoledì 7 maggio

La I Commissione esaminerà i dl 685 (dl 48/2023 – lavoro) e i ddl 12, 230 e 423 (Ratifica ed esecuzione Carta europea lingue regionali o minoritarie)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Mercoledì 7 maggio

La giornata inizia con le audizioni sul disegno di legge n. 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

A seguire i seantori esamineranno i ddl 693, ddl 364 e ddl 645 (Danneggiamento beni culturali e artistici), i ddl 188, ddl 298, ddl 360, ddl 477, ddl 652 e ddl 659 (Geografia giudiziaria), il ddl 404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci), il ddl 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura), il ddl 349 (Norme in materia di delinquenza minorile), l’AG 45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online) e infine il ddl 621, approvato dalla Camera dei deputati, e ddl 627 (Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 6 giugno

I senatori parteciperanno discuteranno della ratifica dell’Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (ddl 684) e del Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) (ddl 715).

Mercoledì 7 giugno

I parlamentari della III Commissione esamineranno i ddl 423, 12 e 230 (Ratifica ed esecuzione Carta europea lingue regionali o minoritarie

Giovedì 8 maggio

I parlamentari parteciperanno all’audizione del Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV, n. 1 e Doc. XXVI, n. 1)

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 giugno

Sono numerosi gli atti che i senatori della IV Commissione sono chiamati esaminare e dibattere.

Si inizia con l’esame dei ddl 227 (Potenziamento della medicina territoriale), ddl 404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci), ddl 615 (Attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario),

ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese), AG 45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online).

Infine, i senatori saranno chiamati a passare al vaglio i progetti di atti legislativi dell’unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 6 giugno

I senatori della IV Commissione hanno una giornata ricca di impegni.

Si incomincia con il ddl 651 (Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici), ddl 674 (Interventi a sostegno della competitività dei capitali), ddl 676 (Ratifica Accordo Italia-Armenia assistenza giudiziaria in materia penale), ddl 314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), il ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2), il ddl 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù), il ddl 552 (Commissione verifica statuti partiti politici), il ddl 562 (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), il ddl 610 (legge quadro sull’ordinamento della polizia locale), il ddl 615 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma e della Costituzione, ddl 685 (Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro).

Infine la giornata si conclude con l’esame congiunto dei ddl 279 e ddl 503 (Sostegno alle associazioni musicali amatoriali) e dei ddl 317, ddl 533 e ddl 548 (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe).

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Mercoledì 7 giugno

Nella VI Commissione i senatori parteciperanno alle audizioni di rappresentanti di Assogestioni, Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Assosim e Italian Tech Alliance sul disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali)

A seguire esamineranno i ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) e i ddl 500 (Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113 e in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare)

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 6 giugno

La giornata dei senatori della VII Commissione inizia con le audizioni sull’Affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming): rappresentanti di Mediaset, Rai (in videoconferenza), Sky, Soundreef, Assoinfluencer e Confindustria Radio Televisioni

E Prosegue con l’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti di Associazione Libera, Impresa sociale “Con i bambini” e Forum disuguaglianze e diversità e con la discussione sul ddl 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù).

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Mercoledì 7 giugno

La giornata della VIII Commissione inizia con la discussione congiunta del ddl 621, approvato dalla Camera dei deputati, e ddl 627 (Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica).

Prosegue con l’audizione in videoconferenza dell’ingegnere Antonio Martini sull’atto del Governo n. 47 (Schema DPCM recante conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per l’infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia) e, alle 14.30, l’audizione dell’avvocato Raffaele De Luca nell’ambito della proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio

A seguire i senatori discuteranno i seguenti provvedimenti:

Nomina n. 11(Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio)

AG47 (Schema DPCM recante conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per l’infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia)

AG45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Mercoledì 7 giugno

La giornata della IX Commissione inizia le audizioni in videoconferenza nell’ambito dell’esame del ddl 316(Contrasto del bracconaggio ittico) di:

FIOPS (Federazione italiana operatori della pesca sportiva) e FIPSAS (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee)

Associazione Eurocarp Club Italia

Alleanza delle cooperative italiane – Coordinamento pesca

Arci Pesca FISA – Federazione italiana sport e ambiente

Raggruppamento Carabinieri CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)e Reparto operativo SOARDA (Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali)

E si conclude con l’analisi dei seguenti atti:

ddl 571e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

ddl 17(Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)

ddl 621, approvato dalla Camera dei deputati e ddl 627(Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

ddl 674(Competitività dei capitali)

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 6 giugno

La X Commissione esaminerà i seguenti il ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) e il ddl 685 (DL 48/2023 – Lavoro).