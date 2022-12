5-9 dicembre 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

Lavori della Commissioni della Camera: disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Lunedì 5 dicembre Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Urzì) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Iezzi) (per le parti di competenza) Non sono previste votazioni Martedì 6 dicembre Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Iezzi) (per le parti di competenza) Sono previste votazioni DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Sbardella) Sono previste votazioni Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame Atto n. 3 – Rel. Iezzi) Non sono previste votazioni

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Lunedì 5 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Pittalis) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Dondi) (Non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Pittalis) (per le parti di competenza) (Sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (seguito esame C. 664Governo, approvato dal Senato – Rel. Dondi) (Sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Lunedì 5 dicembre

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Formentini) Sono previste votazioni

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Battilocchio) (per le parti di competenza) Non sono previste votazioni

Martedì 6 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643 Governo – Rel. Battilocchio)(per le parti di competenza) Sono previste votazioni

IV COMMISSIONE – DIFESA

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Maiorano) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la IV Commissione Bagnasco; Rel. per la XII Commissione; Loizzo) (Non sono previste votazioni)

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Maiorano) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Maiorano) (per le parti di competenza) (Sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (seguito esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la IV Commissione Bagnasco; Rel. per la XII Commissione; Loizzo) (Sono previste votazioni)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 5 dicembre

Audizioni, anche in videoconferenza, di rappresentanti di:

Ore 9: Banca d’Italia

Ore 10: ISTAT

Ore 10.45: CNEL

All’Assemblea: DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547-A Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Romano)

Audizione della Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

Martedì 6 dicembre

Alla VIII Commissione: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame Atto n. 1 – Rel. Cattoi)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rell. Comaroli, Pella e Trancassini)

Sabato 10 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rell. Comaroli, Pella e Trancassini)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Lunedì 5 dicembre

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Maullu) (Non sono previste votazioni)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Cavandoli) (Non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (seguito esame C. 664Governo, approvato dal Senato – Rel. Maullu) (Sono previste votazioni)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Cavandoli) (Sono previste votazioni)

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sulle linee programmatiche del suo dicastero

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Montemagni) (per le parti di competenza) (non sono previste votazioni)

Alle Commissioni riunite IV e XII: DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Rachele Silvestri) (non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Montemagni) (per le parti di competenza) (sono previste votazioni)

Alle Commissioni riunite IV e XII: DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (seguito esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Rachele Silvestri) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame Atto n. 1 – Rel. Mazzetti) (non sono previste votazioni)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Furgiuele) (per le parti di competenza) (non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame atto n. 3 – Rel. Maccanti) (non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Furgiuele) (per le parti di competenza) (sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

Interrogazioni a risposta immediata (Aula IX Commissione Trasporti) su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Andreuzza)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Andreuzza)

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulle linee programmatiche del suo dicastero e sulla politica spaziale e aerospaziale del Governo

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Coppo) (per le parti di competenza)

Alle Commissioni IV e XII: DL 169/2022: disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. Nisini)

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Coppo) (per le parti di competenza)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Coppo) (per le parti di competenza)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Lunedì 5 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – rel. Patriarca) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – rel. per la IV Commissione: Bagnasco; rel. per la XII Commissione: Loizzo) (Non sono previste votazioni)

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – rel. Patriarca) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)

Martedì 6 dicembre

Alla V Commissione: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – rel. Patriarca) (per le parti di competenza) (Sono previste votazioni)

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (seguito esame C. 664 Governo, approvato dal Senato – rel. per la IV Commissione: Bagnasco; rel. per la XII Commissione: Loizzo) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 7 dicembre

Audizione del Ministro della salute, professor Orazio Schillaci, sulle linee programmatiche del suo dicastero

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Lunedì 5 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – Rel. Carloni)

Martedì 6 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (seguito esame C. 643-bis Governo – Rel. Carloni)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Lunedì 5 dicembre

Audizione del Rappresentante Speciale UE per la Bosnia ed Erzegovina, Amb. Johann Sattler

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (esame C. 643-bis Governo – rel. Rossello) (per le parti di competenza) (Non sono previste votazioni)