I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 6 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Mercoledì 7 giugno

La I Commissione dovrà discutere il DL 51/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale e della delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

Giovedì 8 giugno

I deputati continueranno nell’esame del DL 51/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 6 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

Mercoledì 7 giugno

I deputati della II Commissione dovranno valutare, in sede referente, i seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite

Modifica all’articolo 159 e abrogazione dell’articolo 161-bis del Codice penale in materia di prescrizione

Modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

La II Commissione valuterà l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince e e lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 6 giugno

Giornata di audizioni per i parlamentari della III Commissione.

Si inizia con l’audizione informale del Presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno

Si prosegue con l’audizione informale, in videoconferenza, di Tarek Megerisi, esperto in politica dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente presso il Consiglio europeo delle Relazioni estere – Ecfr, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia

E si conclude con l’audizione informale, in videoconferenza, di Johannes Kadura, rappresentante residente del Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisia, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia

Mercoledì 7 giugno

Proseguono le audizioni in III Commissione.

I parlamentari assisteranno alle audizioni informali, in videoconferenza, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia di:

Ore 8.30: Arianna Poletti, giornalista, membro del collettivo di giornalisti indipendenti Fada Collective

Ore 9: Matteo Garavoglia, giornalista

Successivamente i parlamentari discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

Infine si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1), di:

Ore 14: rappresentanti di Refugees in Lybia

Ore 14.30: rappresentanti di Borderline Europe Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Open Arms Italia, ResQpeople, Sea Eye in Italia, Sea- Watch Italy, SOS Mediterranée, Watch the Med-Alarm Phone, in videoconferenza

Ore 15: rappresentanti di Emergency

Ore 15.30: rappresentanti di Medici senza Frontiere

Giovedì 8 giugno

Proseguono le audizioni con l’audizione del Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Edmondo Cirielli, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 6 giugno

Giornata di audizioni in Commissione Difesa.

Si inizia con l’audizione informale del Presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1).

E si conclude con l’audizione informale del professor Eugenio Martinelli, Ordinario di Ingegneria Elettronica all’Università di Roma-Tor Vergata, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma “Soldato sicuro”.

Mercoledì 7 giugno

Prosegue il ciclo di audizioni.

Alle 8.30 si terrà l’audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone.

Alle 14.00 l’audizioni informali nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1), di:

Ore 14: rappresentanti di Refugees in Lybia

Ore 14.30: rappresentanti di Borderline Europe Sicilia, Mediterranea Saving Humans, Open Arms Italia, ResQpeople, Sea Eye in Italia, Sea- Watch Italy, SOS Mediterranée, Watch the Med-Alarm Phone, in videoconferenza

Ore 15: rappresentanti di Emergency

Ore 15.30: rappresentanti di Medici senza Frontiere, in videoconferenza

Giovedì 8 giugno

I parlamentari parteciperanno all’audizione del Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Edmondo Cirielli, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 5 giugno

I deputati discuteranno del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Mercoledì 7 giugno

I deputati continueranno con l’esame del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

In sede consultiva esamineranno i seguenti atti:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (esame C. 1195​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni)

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura (seguito esame C. 115​ e abb.-A ed emendamenti – Rel. Comaroli)

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (seguito esame C. 596​ e abb.-A ed emendamenti – Rel. Mascaretti)

Alla IX Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» (esame nuovo testo Doc. XXII, n. 9 e abb. – Rel. Barabotti)

Alla XIII Commissione: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo (esame nuovo testo C. 752​ – Rel. Frassini)

Giovedì 8 giugno

I deputati continueranno con l’esame del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 6 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Mercoledì 7 giugno

In sede referente i parlamentari discuteranno di disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti e della delega al Governo per la riforma fiscale.

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 6 giugno

In VII Commissione si terranno le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final) di rappresentanti di:

ore 13.30: Unione sindacale giornalisti RAI – USIGRai

ore 13.40: Associazione nazionale stampa online – ANSO

ore 13.50: AUDICOM Srl e AUDITEL Srl

Mercoledì 7 giugno

I parlamentari discuteranno di disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2023, e parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro della Cultura

Giovedì 8 giugno

I deputati della VII Commissione, dopo aver discusso delle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e di disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, assisteranno all’audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 835​ Sasso, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, di:

Matteo Da Rin, responsabile del coordinamento scuole della Lega Giovani Scuola, in videoconferenza

rappresentanti del Coordinamento genitori democratici, in videoconferenza

rappresentanti di Orizzonte scuola

rappresentanti della FLC – CGIL

rappresentanti della CISL Scuola, in videoconferenza

rappresentanti della Confederazione italiana lavoratori – CONFIL

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 5 giugno

I parlamentari della VIII Commissione discuteranno del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Martedì 6 giugno

I parlamentari della VIII Commissione proseguiranno nell’esame del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Mercoledì 7 giugno

In VIII Commissione di discuterà della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (seguito esame COM(2022) 677 final e relativi allegati – Rel. per l’VIII: Lampis; Rel. per la X: Barabotti) (non sono previste votazioni)

A seguire i deputati valuteranno lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per l’infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia e la modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Giovedì 8 giugno

Nell’VIII Commissione si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 6 giugno

In IX Commissione si terranno le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final), di rappresentanti di:

ore 13.30: Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRai)

ore 13.40: Associazione nazionale stampa online (ANSO)

ore 13.50: AUDICOM Srl e AUDITEL Srl

Al termine si terranno le comunicazioni del presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione

Mercoledì 7 giugno

I deputati discuteranno dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti

A seguire esamineranno le seguenti risoluzioni:

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida

7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti

7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida

7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida

Per finire i deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, audizioni di rappresentanti di:

ore 17.30: Aeroitalia Srl (in videoconferenza), Ryanair

ore 18: EasyJet (in videoconferenza), Sky Alps Srl (in videoconferenza), Volotea SL (in videoconferenza)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 6 giugno

I deputati discuteranno dei seguenti atti:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (esame C. 1195​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Zucconi)

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo (esame nuovo testo C. 752​ Carloni – Rel. Toccalini)

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (esame C. 1183​ Governo – Rel. Casasco)

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative

Mercoledì 7 giugno

In X Commissione si terrà l’audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell’Associazione nazionale gestori autonomi carburanti (ANGAC) nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti

Inoltre, verranno discusse:

la proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (seguito esame ( COM(2022) 677 final e relativi allegati – Rel. per l’VIII Commissione: Lampis; Rel. per la X Commissione: Barabotti)

final e relativi allegati – Rel. per l’VIII Commissione: Lampis; Rel. per la X Commissione: Barabotti) Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Alle 15.00 si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 6 giugno

La giornata si apre con le audizioni informali, nell’ambito nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di rappresentanti di:

ore 13.30: ANAPI, FIAIP

ore 13.50: ANCE, Confetra, Assosistema,

ore 14.20: USB, ADL COBAS, CLAP (Camere del lavoro autonomo e precario)

A seguire si discuterà del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Mercoledì 7 giugno

I deputati della XI Commissione parteciperanno all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

A seguire si terranno le audizione informale di rappresentanti di Assolavoro e Adepp, nell’ambito nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

Giovedì 8 giugno

In XI Commissione si terrà l’audizione informale di rappresentanti di AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), AIRC (Fondazione italiana per la ricerca sul cancro), Fondazione ANT Italia Onlus e di LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta e C. 1128​ Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 6 giugno

In XII Commissione si discuterà del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

Mercoledì 7 giugno

I deputati esamineranno i seguenti provvedimenti:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Risoluzioni 7-00023Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco;

Giovedì 8 giugno

I deputati continueranno con l’analisi delle risoluzioni 7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco e discuteranno della modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 6 giugno

In XIII Commissione si discuterà del DL 39/2023 in materia di disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

A seguire vi sarà l’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia:

ore 12: audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

ore 12.30: audizione di rappresentanti dell’Unione coltivatori italiani (UCI) e del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati

I deputati parteciperanno all’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 329​ Gadda recante “Disposizioni per la disciplina dell’ippicoltura”.

La giornata si chiude con l’audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell’Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell’Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 165​ Fornaro e Vaccari, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina”

Mercoledì 7 giugno

I deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

risoluzione 7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l’eradicazione della peste suina dal territorio nazionale

Bruzzone: Sulle iniziative per l’eradicazione della peste suina dal territorio nazionale Interventi per il settore ittico (esame C. 747 ​ Pierro e altri e C. 856 ​ Caramiello – Rel. Gatta)

​ Pierro e altri e C. ​ Caramiello – Rel. Gatta) Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico (esame C. 161​ Cattoi, C. 706​ Ciaburro e C. 967​ Caramiello – Rel. Ciaburro)

Disposizioni per la castanicoltura (esame C. 170​ Cattoi, C. 565​ Nevi, C. 616​ Simiani, C. 754​ Caretta e C. 992​ Caramiello – Rel. Nevi)

Giovedì 8 giugno

Giornata di audizioni per i deputati della XIII Commissione

Alle 8.30 si terrà l’audizione, di rappresentanti di FAI-CISL, di FLAI-CGIL e di UILA pesca, nell’ambito dell’esame del Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente COM(2023)102final.

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 851​ Davide Bergamini, recante “Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari”:

ore 9.15: audizione, in videoconferenza, del professor Fulvio Maria Palombino;

ore 9.35: audizione di rappresentanti di Federalimentare e, in videoconferenza, della CNA agroalimentare, della Filiera agricola italiana (F.AGR.I.) e di ASSICA;

05: audizione di rappresentanti di Italgrob – Federazione italiana distributori Horeca e, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione e di Confcommercio;

25: audizione di rappresentanti di Italia Ortofrutta e, in videoconferenza, dell’AOP Piemonte Ortofrutta

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 6 giugno

I deputati della XIV Commissione parteciperanno all’audizione, in videoconferenza, della Giunta di Euregio, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati

Infine esamineranno la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (esame COM(2023) 237 final – Rel. Caiata)

Mercoledì 7 giugno

Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà i deputati esamineranno i seguenti provvedimenti: