8-11 maggio 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 8 maggio

I deputati della I Commissione dovranno esaminare il DL 25/2023, in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Martedì 9 maggio

I deputati dovranno discutere del DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (esame C. 1060​ Governo – Rel. Montaruli) (Sono previste votazioni) e valutare la ratifica ed esecuzione:

dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019;

dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114​ Governo, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di:

rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGIL

rappresentanti di FLP e CISAL

rappresentanti di Confedir, Codirp e CIDA

rappresentanti di Udir (in videoconferenza) e Anief

rappresentanti di UNSCP

Mercoledì 10 maggio

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114​ Governo, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di:

Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA

Francesco Verbaro, Presidente del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (Forma.Temp)

Luca Mazzara, Professore di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna; Gabriele Fava, avvocato esperto in diritto del lavoro; Giuliano Noci, Professore di ingegneria economico-gestionale del Politecnico di Milano

rappresentanti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Lunedì 8 maggio

I deputati discuteranno del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e della modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.

Inoltre assisteranno alla comunicazione del presidente sulla missione alla Casa circondariale “Badu ‘e Carros” di Nuoro

Martedì 9 maggio

La II Commissione esaminerà le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori e le disposizioni. urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

È prevista la ratifica dei seguenti accordi:

Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 9 maggio

Giornata di audizioni per i deputati della III Commissione.

Alle 14.15 ci sarà l’audizione informale del Presidente della Knesset israeliana, Amir Ohana, mentre alle 16.15 l’audizione informale dell’Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord

Mercoledì 10 maggio

Le audizioni continueranno anche il 10 maggio.

Alle 10.00 l’audizione informale dell’Incaricato d’affari ad interim dell’Ambasciata del Giappone, Tsukasa Hirota, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord.

Alle 11.00, invece, l’audizione informale sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia:

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore Armando Sanguini

Audizione informale di Majdi Karbai, esponente politico tunisino

Audizione informale di Osama al Saghir, esponente politico tunisino

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 9 maggio

I deputati della IV Commissione dovranno valutare la proposta di nomina dell’Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 8 maggio

I deputati della I Commissione dovranno esaminare il DL 25/2023, in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech e il DL 35/2023 su disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Martedì 9 maggio

I deputati discuteranno del DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

I deputati, inoltre, dovranno esaminare:

lo schema di decreto ministeriale concernente norme sull’autonomia didattica degli atenei

lo schema di decreto ministeriale recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici

lo schema di decreto ministeriale concernente l’approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

VI COMMISSIONE – FINANZE

Lunedì 8 maggio

I deputati della I Commissione dovranno esaminare il DL 25/2023, in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Martedì 9 maggio

I deputati esamineranno il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

In VI Commissione si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75​ Marattin e del disegno di legge C. 1038​ Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI)

rappresentanti dell’Associazione di concessionari dei giochi pubblici (ACADI);

rappresentanti dell’Associazione italiana esercenti giochi pubblici (EGP);

rappresentanti di Assotrattenimento2007 (AS.TRO), Federamusement-Confesercenti, Associazione Nazionale Gestori Gioco di Stato (SAPAR);

rappresentanti di Sistema Gioco Italia

Mercoledì 10 maggio

Proseguono le audizioni nella VI Commissione.

Alle 8.30 si terrà l’audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNCDEC) nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75​ Marattin e del disegno di legge C. 1038​ Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Alle 14.00, invece, si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75​ Marattin e del disegno di legge C. 1038​ Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

Audizione informale, in videoconferenza, del dott. Stefano Grilli, docente di diritto tributario internazionale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca;

Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;

Audizione informale del prof. Vincenzo Visco, Presidente del Centro studi NENS (Nuova Economia Nuova Società).

I deputati esamineranno, infine, il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Giovedì 11 maggio

Alle 9.00 si terranno le si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

Audizione informale del prof. Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma;

Audizione informale del dott. Giuliano Mandolesi, dottore commercialista e revisore legale;

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria

I deputati proseguiranno nell’esame del DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Lunedì 8 maggio

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 854​ Schifone recante Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di:

Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in videoconferenza

rappresentanti dell’IBM

Roberto Ferrari, Direttore Esecutivo del Museo Galileo

Michele Lanzinger, Direttore del Museo delle Scienze di Trento, in videoconferenza

Fiorenzo Marco Galli e Giovanni Crupi, Direttore Generale e Direttore Sviluppo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, in videoconferenza

Riccardo Villari, Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, in videoconferenza

Inoltre, in sede referente, valuteranno disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

Martedì 9 maggio

In VII Commissione i parlamentari esamineranno i seguenti atti:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale

Infine i deputati assisteranno all’audizione informale, in videoconferenza, della Presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sandra Cioffi, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche

Mercoledì 10 maggio

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di:

Marzia Camarda, presidente dell’Italian Cultural Content Industry, in videoconferenza

Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, in videoconferenza

Stephàne Verger, direttore del Museo nazionale romano

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 8 maggio

I deputati discuteranno del DL 35/2023 sulle disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Martedì 9 maggio

La VIII Commissione dovrà discutere dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti

Mercoledì 10 maggio

Audizione importante per i deputati dell’VIII Commissione,nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di:

ore 11.40: rappresentanti dell’Associazione Italiana per il Riscaldamento Urbano (AIRU)

ore 11.50: Davide Chiaroni, Professore ordinario di Strategia e marketing presso il Politecnico di Milano e Vice direttore di Energy & Strategy

ore 12: rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima

ore 12.10: rappresentanti di Federbeton

ore 12.20: rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA)

ore 12.30: rappresentanti di Legambiente

ore 12.40: rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 8 maggio

I deputati discuteranno del DL 35/2023 sulle disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Martedì 9 maggio

I deputati della IX Commissione discuteranno dei seguenti atti:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 9 maggio

Giornata di audizioni per la X Commissione.

Si inizia con l’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio)

Si prosegue con le audizioni informali nell’ambito dell’esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39):

Ore 14.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Associazione nazionale imprenditori d’albergo (Assohotel), Associazione Italiana ospitalità e ricettività diffusa (AIGO), Associazione nazionale delle imprese turistico ricettive all’aria aperta (Assocamping), Assoviaggi, Federazione guide ed accompagnatori turistici (FEDERAGIT), Federnoleggio, Federazione delle imprese di animazione e servizi turistici (FIAST), Federazione italiana imprese balneari (FIBA) e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET)

Ore 15.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio Confturismo, Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico ricettivi dell’aria aperta (FAITA Federcamping) e Federalberghi

Ore 16.10: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federturismo Confindustria, Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), Associazione degli imprenditori funiviari (ANEF), Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta (ASSITAI), Associazione italiana Confindustria alberghi, Associazione italiana porti turistici (Assomarinas), Federterme, Touring club italiano (TCI) e Confindustria nautica

Ore 17.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi (AMIRA)

Ore 17.25: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA)

Infine si conclude con le audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma)

Ore 17.45 Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Automobile club Italia (ACI)

Ore 17.55: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano balneari (SIB)

Ore 18.05: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS)

Ore 18.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA)

Ore 18.25: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Mercoledì 10 maggio

Le audizioni continuano anche mercoledì 10 maggio.

Alle 9.00 i deputati parteciperanno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39):

Ore 9: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo

Ore 9.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Ore 9.25: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Ore 9.40: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)

Ore 9.50: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione borghi autentici d’Italia e dell’Associazione borghi più belli d’Italia

Ore 10.05: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Rete Its Italy

Ore 10.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione delle guide turistiche italiane (GTI)

Ore 10.25: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (AIGAE)

Ore 10.35: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale guide turistiche (ANGT)

Ore 10.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Airbnb

Successivamente si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame dello Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto n. 39):

Ore 13: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Booking

Ore 13.10: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italiana turismo responsabile (AITR)

Ore 13.20: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione commercio servizi e turismo (FederComTur)

Ore 13.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB)

Ore 13.40: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Trenitalia e Fondazione FS italiane

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Lunedì 8 maggio

I deputati esamineranno lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Martedì 9 maggio

I deputati esamineranno lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

A seguire ci saranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114​ di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di rappresentanti di:

ore 15.00: CGIL, CISL, UIL e UGL

ore 15.45: FLP e CISAL

ore 16.15: CONFEDIR, CODIRP e CIDA

ore 17.00: Udir (in videoconferenza) e Anief

ore 17.30: UNSCP

Mercoledì 10 maggio

La giornata inizia con le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1114​, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di:

ore 9.30: Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA

ore 10: Francesco Verbaro, Presidente del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (Forma.Temp)

ore 10.30: Luca Mazzara, Professore di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna; Gabriele Fava, avvocato esperto in diritto del lavoro; Giuliano Noci, professore di ingegneria economico-gestionale presso il Politecnico di Milano

ore 11.30: rappresentanti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)

A seguire i parlamentari discuteranno del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Lunedì 8 maggio

I parlamentari valuteranno l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2

Martedì 9 maggio

I parlamentari valuteranno l’iIstituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2

A seguire i deputati esamineranno il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Mercoledì 10 maggio

I deputati esamineranno il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Giovedì 11 maggio

La XII Commissione è chiamata a discutere delle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e (ore 11.00) del DL 34/2023 in materia di Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 9 maggio

I deputati sono chiamati a discutere di disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e di disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Lunedì 8 maggio

I deputati valuteranno il DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

A seguire i deputati assisteranno all’audizione di rappresentanti di Infratel Italia, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE

Martedì 9 maggio

Giornata di audizioni per i parlamentari della XIV Commissione

Si inizia con le audizioni nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 ( COM(2023) 88 final):

ore 14: audizione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)

ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA)

ore 14.30: audizione di rappresentanti di Federauto

ore 14.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confartigianato Trasporti

Si prosegue con l’audizione di rappresentanti di AGCOM, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull’infrastruttura Gigabit)

La giornata si conclude con l’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE.