Al Ministero della Salute soluzione interna per il capo di gabinetto

Marco Mattei è il nuovo capo di gabinetto del Ministero della Salute. Il ministro Schillaci ha optato per una soluzione interna, pescando dal proprio fidato staff, per sostituire il dimissionario Arnaldo Morace Pinelli.

Mattei, che al Ministero ricopre già il ruolo strategico di capo della segreteria tecnica, fa parte della squadra di Tor Vergata che il ministro ha voluto con se dallo scorso novembre a Lungotevere Ripa. Dall’ateneo romano infatti provengono lo stesso Schillaci (ex rettore), il portavoce Giovanni Miele e anche Morace Pinelli.

CHI È MARCO MATTEI

Marco Mattei vanta una lunga esperienza politica ed amministrativa avendo ricoperto i ruoli di sindaco di Albano Laziale dal 2000 al 2010 per il centrodestra, assessore all’Ambiente della Regione Lazio sotto la presidenza di Renata Polverini, dirigente Asl Roma 6 e direttore sanitario del policlinico Tor Vergata. Negli anni scorsi era stato un punto di riferimento nel Lazio di Forza Italia prima e del Pdl dopo. Di recente l’avvicinamento a Fratelli d’Italia. In questo primo anno di governo si è particolarmente distinto per aver risolto numerosi complicati dossier. È quasi sempre presente al fianco del ministro agli incontri con i rappresentanti delle parti sociali e con quelli del settore sanitario.

Leggi anche: Ecco come sarà la riorganizzazione del Ministero della Salute