Il curriculum dell’esponente di Fratelli d’Italia votata da tutta la maggioranza. Pd e M5S si oppongono e escono dall’Aula

Chiara Colosimo è la nuova presidente della Commissione Antimafia.

Tutti i dettagli.

LA MAGGIORANZA A TESTA BASSA: COLOSIMO ELETTA PRESIDENTE ANTIMAFIA

Le forze di governo hanno eletto Chiara Colosimo come nuova presidente della Commissione Antimafia, la commissione bicamerale di 25 deputati e 25 senatori che fu inaugurata nel 1962, al posto di Nicola Morra (M5S).

Sulla scelta di Chiara #Colosimo a presidente dell'Antimafia, #PD, #M5s e #AVS avevano espresso la loro forte contrarietà. La trasmissione 'Report' l'aveva indicata come "vicina" a Luigi Ciavardini, ex estremista nero dei Nar, condannato a 30 anni per la strage di Bologna — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) May 23, 2023

Contrari Pd e M5S che hanno disertato l’Aula al momento del voto. “Le polemiche sviluppatesi sulla figura del presidente rischiano di compromettere dalla nascita il lavoro della commissione, su un tema che invece richiede la massima compattezza delle forze politiche”, avevano detto dal Nazareno

Questa la posizione di Avs: “La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa. In queste condizioni è importante che le opposizioni chiedano unitariamente maggiore rispetto istituzionale e per questo anche noi non parteciperemo al voto per eleggere il o la presidente”.

PERCHE’ VIENE CONTESTATA CHIARA COLOSIMO

Alla base dell’opposizione da sinistra sul nome di Chiara Colosimo c’è l’amicizia con Luigi Ciavardini, storico militante del gruppo estremista nero dei Nar.

Qui la legge che regola la costituzione della commissione.

IL CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Chiara Colosimo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/06/1986

CURRICULUM VITAE

Ho maturato un’importante esperienza come Consigliereregionale delLazio in etàmolto giovane.

Ho acquisitoeccellenti doti comunicativee relazionali ed ottime capacità di organizzazione del lavoroindividuale ed i gruppo.

Ho sviluppato la capacità di contattare e coordinare relatori e partecipanti a congressi, incontri, convegni, fiere ed eventi politici e/o promozionali, organizzare le procedure d’invito, raccogliere epreparare i materiali ei contenuti.

Ho svoltocon successo ruoli comunicativi per una persona o per una azienda, selezionando modalità e mezzi di comunicazioni, accrescendo rapporti con agenzie di pubblicità, centri congressuali, testate giornalistiche, radiofoniche etelevisive, società di marketing operativo e organizzazioni di catering.

Ho da sempre una spiccata propensione per il sociale, sono stata volontaria della Protezione Civile con la ONG

Modavi duranteilterremoto dell’Aquila e in Saharawi, volontariaantincendio con l’Associazione FareVerde,

supporto la CasaFamiglia Chiara e Francesco di Torvaianica e l’Associazione Andrea Tudisco Onlus.

Sono una persona solare conspirito d’iniziativa, ottime doti comunicative e relazionali, capacità organizzative e di pianificazione, sempre disponibile e dinamica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

2017 Marzo- Giugno “M&G Hoking Sr|” -Via Bernardino Alimena, 1 – 00173 Roma

Agenzia per il Lavoro Relazioni esterne e istituzionali Responsabile della gestione dei contatti fra l’azienda ei diversi referenti esterni come organi d’informazione, istituzioni, servizi pubblici e privati, promuovendone l’immagine e la cultura attraverso diverse iniziative.

2016 Ottobre -2 0 1 7 Gennaio

“Wave On Srl”- Via M. Finzi, 597- 41122 Modena

National Business Partner ENI Addetta alle Relazioni Esterne

estione dei contatti fra l’azienda e i diversi referenti esterni come organi d’informazione, istituzioni, servizi pubblici e privati, promuovendone l’immagine e lacultura attraverso diverse iniziative.

2013 Aprile- In corso

“Gruppo Parlamentare Fratellid’Italia. “- Camera dei deputati – 00186 Roma

Partito, movimento politico

Consulenza gratuita

Programmi utilizzati: Pacchetto Office e Word

2010 Marzo – 2013 Marzo

“Regione Luzio” – Via della Pisana, 1301- Roma 00163

Ente pubblico

Consigliere regionale del Lazio, Vicepresidente Commissione Scuola,

Università e Formazione, Vicepresidente Commissione Lavori

Pubblici e Politiche per la casa, Presidente Commissione Mobilità e Trasporti, Capogruppo Popolo della Libertà

Rappresentanza dell’intera comunità regionale erispondendo dell’operato solo agli elettori. Presentazione di proposte di legge e di atti amministrativi.

Tra le prerogative rientra anche il diritto di svolgere attività di sindacato ispettivo, orichiedendo alla Giunta informazioni su un determinato

argomento (le interrogazioni) oppure chiedendo – sempre allaGiunta – le ragionid iu n a certa condotta (le interpellanze). Facoltà di presentare atti di indirizzo politico, quali, mozioni (per promuovere una deliberazione dell’Assemblea) e risoluzioni( p e rmanifestareorientamenti su un determinato argomento).

2015-2016

Corso “Lobby, Comunicazionee Politica”

2006-2010

Laureanda Triennale Scienze Politiche alla “Luiss Guido Carli”

2001 – 2006

Líceo classico” Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”

Caratterizzato da una marcata impronta umanistica. Le materie di studio

sonolatino e greco, ma è previsto unostudio approfondito anche

della letteratura italiana, della storia, della filosofia e della storia dell’arte: la

seconda prova dell’esame di Stato per ottenereil diplomaètradizionalmente unatraduzione di un brano greco o latino.

Maturità classica. 86

ITALIANO

INGLESE -Capacità dilettura, scrittura ecapacità diespressioneorale livello avanzato. SPAGNOLO- Capacità di lettura,scrittura e capacità di espressioneoralelivello base.

Buona conoscenza ed utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel, Word, Outlook ed Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Buona conoscenza del sistemaoperativo Microsoft.

Categoria B

Attestato disuperamento del Corsobase di Istituti di Pagamento