Da Azione a Iv: chi sono Naike Gruppioni, Giulia Pigoni e Franco Baccani

Nuovo scossone nel fu Terzo Polo. Oltre a Naike Gruppioni e Giulia Pigoni anche Franco Baccani, segretario fiorentino di Azione, ha lasciato il partito di Calenda passando a Italia Viva

“Inizia con questi arrivi il percorso per il congresso, lo avremmo voluto fare con Azione ma andremo avanti con chi ci sta. Noi non ci arrendiamo al melonismo allo schleininismo e al contismo”.

Con queste parole, ieri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi commentava due nuovi ingressi nel suo partito. Quelli di Naike Gruppioni e Giulia Pigoni.

Benvenute in Italia Viva a @naike_gruppioni e @GiuliaPigoni: la famiglia riformista cresce! pic.twitter.com/FkpcuHYauw — Italia Viva Roma (@ItaliaVivaRoma1) May 16, 2023

Tutti i dettagli.

LA VICENDA

La notizia è comparsa dapprima sul Resto del Carlino, dove Paolo Rosato scriveva che “la deputata Naike Gruppioni (membro, a questo punto dimissionario, anche della Direzione nazionale di Azione), “amareggiata” per lo strappo apparentemene insanabile che ha mandato in fumo il progetto Azione-Italia Viva”.

Intervistata dal quotidiano bolognese, Gruppioni aggiungeva che su nuovi passaggi da Azione a Iv: “è molto probabile che accada. Nessuno si aspettava uno strappo del genere. Andremo alle elezioni europee del prossimo anno senza precluderci nulla: tutti quelli che condividono la nostra visione sono i benvenuti”.

Quanto a Giulia Pigoni, consigliera regionale e segretaria dell’Emilia-Romagna di Azione: “Ho visto purtroppo un partito sempre più chiuso su sé stesso, votato all’isolazionismo, arrovellato in controversie interne e di posizionamento che trovo stucchevoli, oltre che inutili. Abbiamo fatto saltare tutti i tavoli ai quali ci siamo seduti, tutte le alleanze e gli accordi che avevamo impostato”, ha detto. Facendo anche riferimento alla fine del progetto del Terzo Polo: “Questa non è la mia modalità di fare politica. Credo da sempre che, anche partendo da posizioni distanti, il compromesso sia un valore”.

“Speriamo di riprendere il discorso con Calenda ma intanto noi andiamo avanti sul Terzo Polo. Faccio un appello ai dirigenti di Azione: se la gente va via occorre farsi una domanda, Italia Viva invece accoglie e arriveranno altre persone. Sui risultati delle amministrative non mi preoccupo: il voto del Terzo Polo nelle amministrative è difficile perché senza alleanza non hai spazio”, aggiungeva Renzi.

IL COMMENTO SU TWITTER DI CARLO CALENDA AGLI ADDI DI NAIKE GRUPPIONI E GIULIA PIGONI

Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo “scippo”. Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l’ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva… pic.twitter.com/Yo1541efEC — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 16, 2023

CHI E’ NAIKE GRUPPIONI

Bolognese classe 1979, Naike Gruppioni è laureata in economia aziendale alla Bocconi di Milano e ha una carriera imprenditoriale. E’ vicepresidente della Fondazione Italia Usa.

Dopo l’elezione in Azione nel collegio emiliano-romagnolo è, appunto, passata a Italia Viva. “Da imprenditrice avevo deciso di sposare il progetto del Terzo Polo quando Matteo e Carlo hanno siglato l’alleanza ad agosto”, ha commentato. “Sono stata amareggiata dalla situazione che ho vissuto in questo periodo, abbiamo perso credibilità verso i nostri elettori e dobbiamo invece ricostruirla e difenderla. Renzi porta avanti il progetto iniziale”. Sulla sua bio di twitter, intanto, rimane la dicitura “Deputata della Repubblica terzo polo Azione-Italia Viva.

CHI E’ GIULIA PIGONI

Il profilo di Giulia Pigoni dal suo sito personale.

E’ nata a Sassuolo il 7 novembre 1990. Si è laureata in Scienze Politiche all’Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha studiato per molti anni teatro e ha iniziato presto il suo percorso di educatrice nella Parrocchia di San Michele dei Mucchietti, che tuttora continua. Consigliere della Regione Emilia -Romagna (Presidente del Gruppo Bonaccini Presidente) dal febbraio 2020, Consigliere del Comune di Sassuolo dal giugno 2019 e Presidente del Consiglio dell’Unione del Comuni del Distretto Ceramico da ottobre 2019.

Ha fatto parte del Comitato Promotore di Azione, partito di cui è stata Responsabile nazionale per le Politiche giovanili e Segretario Regionale per l’Emilia-Romagna. In precedenza, è stata dapprima Consigliere di minoranza nel Comune di Sassuolo e successivamente Assessore per cinque anni (2014-2019), occupandosi di: Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Associazionismo, Pari Opportunità, Diritti

NON SOLO GRUPPIONI E PIGONI, A FIRENZE BACCANI PASSA A IV

Come rileva David Allegranti nella sua newsletter, “a Firenze Franco Baccani, segretario cittadino di Azione, ha lasciato il partito di Calenda e ha aderito a Italia Viva, dicendosi deluso”.

Franco Baccani, imprenditore, è stato eletto segretario di Azione del capoluogo toscano il 15 aprile 2022, già presidente dell’ASPI (l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana) dal 2018 e del Quadrante d’impresa dal 2019. E’ anche membro del cda di Pitti Immagine e Polimoda.

“Fin dalla mia candidatura alle elezioni politiche dello scorso anno ho lavorato e mi sono impegnato per il partito unico del Terzo Polo anche sul territorio fiorentino”, ha detto commentando la scelta. “Ho vissuto con convinzione e passione l’impegno in Azione, in cui ho creduto molto. Ma adesso non capisco e non mi ritrovo più nella linea del partito”.