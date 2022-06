Distretto Aerospaziale Piemonte, Fulvia Quagliotti confermata presidente

Riconfermata per altri tre anni la Presidenza del Distretto Aerospaziale Piemonte Fulvia Quagliotti, al suo fianco ci saranno Giacomo Martinotti Vice Presidente designato dalla Regione Piemonte che avrà la responsabilità di sviluppare e implementare la rete di relazioni con soggetti europei e internazionali e il Vice Presidente designato dalle aziende associate Marco Silvano

Si è svolta l’Assemblea del Distretto Aerospaziale Piemonte, alla presenza dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte con delega all’aerospazio Andrea Tronzano, presso l’International Training Centre di Viale dei Maestri del Lavoro 10. L’Assemblea, al termine della relazione del Presidente Fulvia Quagliotti, ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2021. All’ordine del giorno era prevista anche la definizione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni e sarà cosi composto da: Fulvia Quagliotti, designata da Regione Piemonte; Giacomo Martinotti, designato dalla Regione Piemonte; Marco Silvano, designato da GE AVIO s.r.l.; Marco Protti, designato da Leonardo S.p.A.; Roberto Provera, designato da Thales Alenia Space Italia S.p.A.; Marco D’Ascenzi designato da Collins Microtecnica; Andrea Vimercati designato da Mecaer; Andrea Romiti, designato dalle PMI; Stefano Serra, designato dalle PMI; David Avino, designato dalle PMI; Fulvio Boscolo, designato dalle PMI, Massimo Sorli, designato da Politecnico di Torino; Gabriele Ricchiardi, designato da Università degli Studi di Torino; Guido Bolatto, designato da Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino; Marina Buoncristiani, designata da Finpiemonte S.p.A.; Davide Calonico designato congiuntamente dagli Enti di ricerca e formazione. Non è pervenuta alcuna indicazione per il consigliere designato congiuntamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino, di conseguenza al momento il Direttivo si comporrà di 16 unità per completarsi a 17 una volta ricevuta l’indicazione.