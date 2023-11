Ecco i primi nomi per Inps e Inail (ma non sono quelli attesi)

Nuova fumata nera per i vertici di Inps e Inail. Nel frattempo la ministra Calderone nomina i suoi componenti per il collegio dei sindaci

Qualcosa si muove all’Inps e all’Inail, ma il boccone grosso ancora non c’è. Da quasi cinque mesi i due istituti sono guidati da un commissario straordinario, in attesa che il Governo nomini i nuovi rispettivi Consigli di amministrazione come più volte annunciato in queste ultime settimane.

Oggi il Consiglio dei ministri si è limitato a nominare i componenti del Collegio dei Sindaci di Inps e Inail in quota della ministra del Lavoro Marina Calderone.

L’EX ANPAL TANGORRA NUOVO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI INAIL

A guidare il collegio dei sindaci dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sarà Raffaele Michele Tangorra, recuperato dopo essere stato per quasi due anni il commissario straordinario dell’Anpal (l’agenzia nazionale delle politiche attive, assorbita dal Ministero).

Gli altri componenti del Collegio sono Daniela Carlà, Agnese De Luca e Stefania Cresti.

AL COLLEGIO DEI SINDACI INPS CONFERMATO FESTA

Per quanto riguarda il Collegio dei sindaci dell’Inps, la ministra Calderone ha confermato come presidente Danilo Giovanni Festa. Insieme a lui sono stati nominati Tatiana Esposito e Angelo Fabio Marano in qualità di componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

COSA FA IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e sulla regolarità contabile dell’Istituto, redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al Presidente. È composto da nove membri, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati con decreto del Ministro del Lavoro. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CHI SONO I PAPABILI PER I NUOVI VERTICI DI INPS E INAIL

Dallo scorso 15 giugno Micaela Gelera per l’Inps e Fabrizio D’Ascenzo per l’Inail sono i due commissari straordinari dei rispettivi istituti. Nel ruolo di futuro presidente, per quanto riguarda l’Inps si fanno i nomi di Gabriele Fava, ex commissario di Alitalia, sponsorizzato dalla Lega e quello, favorito, di Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche e già nel cda di Terna, a cui affiancare come direttore generale Valeria Vittimberga, dirigente interna (direttrice della Centrale acquisti).

Con riferimento all’Inail dovrebbe essere confermato D’Ascenzo alla presidenza, mentre per il ruolo di dg in pole continua a essere dato Antonio Capone, fratello del segretario generale dell’Ugl.