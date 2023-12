G7 Italia 2024, ecco quando e dove si svolgeranno le riunioni ministeriali

Si avvicina la Presidenza dell’Italia per il G7 2024, ancora si sa poco sull’organizzazione ma arrivano le prime conferme sulle location e le date dei vari incontri che coinvolgeranno i ministri delle principali democrazie industrializzate del mondo.

Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della Presidenza italiana del G7. Dal primo gennaio il nostro Paese guiderà per la settima volta il Summit tra i Leader delle principali democrazie industrializzate del mondo: Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e appunto l’Italia. L’Unione Europea partecipa al G7 come membro non enumerato e pertanto non presiede né ospita i Vertici.

Il 2024 sarà un anno cruciale anche per altri importanti appuntamenti, si svolgeranno le elezioni europee e le presidenziali americane che potranno confermare o dare un volto nuovo all’Ue e agli Usa, con tutti i riflessi geopolitici che ne conseguiranno.

La macchina organizzativa della struttura di missione italiana sembra faticare un po’ a scaldare i motori, anche perché non c’è solo da programmare il Vertice annuale dei Capi di Stato e di Governo che è l’evento più visibile durante l’intero anno di Presidenza G7, ma anche tutte le altre riunioni ministeriali. Al momento, a parte la loquacità dei vari ministri, circolano poche informazioni (non è stato ancora presentato il sito nuovo né il logo) per un G7 che avrà tra i suoi punti fondamentali la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il rapporto con l’Africa e la grande questione dell’intelligenza artificiale.

LE PRIME TAPPE E DATE ( CON IL CONDIZIONAMENTO DELLA POLITICA)

Ancora non c’è un planning generale e definitivo. Ma già sono state ufficializzate buona parte delle tappe e delle sedi dove si svolgeranno i vari incontri con i ministri competenti per tema. E da quello che emerge si tratta di scelte per le quali ovviamente anche la politica e il consenso elettorale stanno avendo il loro peso.

Sicché, solo per fare qualche esempio, il vicepremier Salvini organizzerà la riunione ministeriale a Milano, Pichetto Fratin nel ‘suo’ Piemonte, il veneto Nordio a Venezia, Tajani conferma di avere un debole per la Campania e per la Calabria del governatore forzista Occhiuto.

IL SUMMIT CON I LEADER IN PUGLIA, LA PRIMA MINISTERIALE A MARZO A VERONA CON URSO

Andiamo per ordine. Come già annunciato dalla premier Giorgia Meloni, il Summit dei leader si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia.

Il primo appuntamento del G7 a guida italiana sarà però a marzo, a Verona, per l’incontro dei ministri dell’Industria e dello Spazio dei sette maggiori paesi industrializzati. Gran cerimoniere sarà il ministro competente Adolfo Urso.

TAJANI SCEGLIE IL SUD, CON CAPRI E LA CALABRIA. PER SALVINI LA ‘SUA’ MILANO

Per quanto riguarda i due vicepremier, Tajani ha già annunciato che Capri ospiterà l’incontro dei ministri degli Esteri, “un messaggio di attenzione a questa meravigliosa regione” ha spiegato. Quella stessa regione dove Forza Italia ha già svolto la propria festa nazionale, a fine settembre a Paestum. In Campania si andrà al voto nel 2025 e c’è il nodo Vincenzo De Luca che vuole correre per la terza volta (formalmente – ad oggi – non potrebbe). Senza di lui la regione sarebbe contendibile. Tant’è che è già partita la corsa nel centrodestra tra FdI (con il coordinatore regionale Iannone) e Forza Italia (con Fulvio Martusciello).

Il titolare della Farnesina ha anche reso noto che in Calabria, a Villa San Giovanni, sarà organizzato il G7 del commercio internazionale. Si svolgerà nel mese di luglio. “E’ una scelta – ha spiegato Tajani – che ho fatto per ribadire quanto questa terra sia importante e debba diventare sempre più internazionale”. La terra guidata dal compagno di partito il governatore Roberto Occhiuto.

L’altro vicepremier Matteo Salvini, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato che il G7 dei trasporti è programmato dall’11 al 13 aprile 2024 al Palazzo Reale di Milano. La ‘sua’ Milano, dove è nato e cresciuto politicamente. La Lombardia rimane il principale ‘feudo’ della Lega.

PER LA PRIMA VOLTA UN G7 SUL TURISMO E UNO SULLA DISABILITA’

Il G7 Italia 2024 sarà ricordato anche per le prime volte. Sarà la prima volta per un “G7 interamente dedicato il turismo” come ha puntualizzato euforica la ministra Daniela Santanchè. L’evento si svolgerà nel mese di luglio. E in Italia si terrà anche il primo G7 al mondo sull’inclusione e la disabilità. La regione scelta per l’importante consesso è l’Umbria, mentre la città è ancora in corso di definizione. Il periodo: 14, 15 e 16 ottobre.

NORDIO GIOCA IN CASA A VENEZIA CON IL G7 GIUSTIZIA, PICHETTO FRATIN SCEGLIE LE ORIGINI PIEMONTESI

C’è poi chi ha fatto un ragionamento anche campanilistico. Come il ministro della Giustizia, di origine veneta, Carlo Nordio: il G7 Giustizia il prossimo anno si svolgerà a Venezia, città dove Nordio ha sempre esercitato la professione di magistrato. O come il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il piemontese Pichetto Fratin: il G7 energia e ambiente si terrà a Venaria Reale, nel torinese, il prossimo mese di aprile, dal 26 al 28.

IL G7 SALUTE SI SPACCHETTA? PRESSING GEMMATO PER RIUNIONI ANCHE NELLA ‘SUA’ BARI

Per il G7 Salute c’è stata contesa fino alla fine. Un ruolo importante al Ministero lo svolge il sottosegretario Gemmato, pugliese, molto vicino a Giorgia Meloni. In Puglia tra il 2024 e 2025 si svolgeranno importanti elezioni amministrative (tra cui a Bari per scegliere il post Decaro) e nel 2025 si dovrà scegliere chi succederà al governatore Emiliano. La decisione della premier di tenere il Summit dei leader del G7 proprio in Puglia ha imposto alla ministeriale della Salute un altro territorio. La scelta è ricaduta sulla regione Marche guidata dal presidente di FdI Acquaroli. La città dovrebbe essere Ancona. Ma il sottosegretario Gemmato, per nulla dato per vinto, ha già annunciato che a Bari potrebbero svolgersi “due eventi satellite” sulla salute, “rispetto all’evento centrale” con temi ad hoc, tra cui uno sulle malattie rare, di cui il sottosegretario ha la delega.

LOLLOBRIGIDA SCEGLIE LA SICILIA, MA LONTANO DA TAORMINA

Il ministro Lollobrigida invece ha scelto la Sicilia come località per ospitare il G7 Agricoltura 2024. L’evento si terrà a Siracusa, territorio molto coccolato da Fratelli d’Italia. Basti pensare che già ad ottobre il partito aveva organizzato a Brucoli, in provincia di Siracusa, una tre giorni per parlare di turismo. Nella scelta avrà pesato anche il fattore Cateno De Luca, fumantino sindaco di Taormina e tra le figure più influenti della politica siciliana, probabilmente si è preferito un territorio che non desse troppa visibilità né a lui e né a Forza Italia.