Quanto costa il G7 in Italia?

L’Italia ha assunto la presidenza del G7, ecco i costi relativi a tutta l’organizzazione degli eventi in calendario nel corso del 2024

Inizia a diradarsi la nebbia che fino a poche settimane fa avvolgeva l’organizzazione del G7 in Italia. Il nostro Paese dal primo gennaio ha assunto, per la settima volta la Presidenza del gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e al quale partecipa anche l’Unione Europea.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il calendario degli eventi (anche se sono ancora da confermare alcune sedi e date). Venti riunioni ministeriali e 22 città coinvolte, oltre al vertice dei leader previsto in Puglia dal 13 al 15 giugno,

VINCE IL CAMPANILISMO NELLA SCELTA DELLE SEDI DELLE RIUNIONI MINISTERIALI

A dicembre avevamo già anticipato i primi dettagli, che trovano conferma sulla ratio di alcune scelte, che sembrano essere legate molto a ragioni campanilistiche e politiche. Basti pensare ad esempio che il ministro veneto Nordio ha scelto Venezia per la riunione sulla Giustizia, Piantedosi ha indicato Avellino, territorio di cui è originario, per riunire i ministri dell’Interno, Pichetto Fratin ha optato per il ‘suo’ Piemonte, il milanese Salvini per il capoluogo lombardo, il ciociaro Tajani ha previsto la riunione dei ministri degli Esteri a Fiuggi, il napoletano Sangiuliano ha scelto la Campania.

Ecco date e sedi:

INDUSTRIA, TECNOLOGIA E DIGITALE: 13-14-15 marzo, Verona e Trento

TRASPORTI: 11-12-13 aprile, Milano

ESTERI: 17-18-19 aprile, Capri

CLIMA, ENERGIA E AMBIENTE: 28-29-30 aprile, Torino

GIUSTIZIA: 9-10 maggio, Venezia

FINANZE: 23-24-25 maggio, Stresa

ISTRUZIONE: 27-28-29 giugno, Trieste

SCIENZA E TECNOLOGIA: 9-10-11 luglio, Bologna e Forlì

COMMERCIO: 16-17 luglio, Villa San Giovanni e Reggio Calabria

SVILUPPO URBANO: 24-25-26 luglio, Genova

LAVORO E OCCUPAZIONE: 11-12-13 settembre, Cagliari

CULTURA: 19-20-21 settembre, Positano

AGRICOLTURA: 26-27-28 settembre, Siracusa

INTERNI: 2-3-4 ottobre (TBC), Avellino

PARI OPPORTUNITÀ: 4-5-6 ottobre, Matera

SALUTE: 9-10-11 ottobre, Ancona

INCLUSIONE E DISABILITÀ: 14-15-16 ottobre, Assisi e Perugia

TURISMO: Novembre (TBC), Toscana (TBC)

ESTERI: (data TBC), Fiuggi

SVILUPPO: (data TBC), Pescara

IL LOGO E IL SITO

Nel frattempo è stato ufficializzato anche il logo, che ha come elemento centrale “un ulivo secolare – è la spiegazione – tra gli alberi più diffusi e identificativi del paesaggio italiano e mediterraneo. In particolare del territorio pugliese, dove è in programma il Vertice dei Leader”. Il sito ufficiale invece sarà pienamente operativo a partire dalle ore 13.00 di mercoledì 24 gennaio.

On January 1st Italy assumed the #G7 Presidency. The group, composed by Italy, Canada, France, Germany, Japan, the UK, the US and the EU, is united by common values and plays a key role in defending freedom and democracy and addressing global challenges. #G7Italy

1/2 pic.twitter.com/nXiJiWDLt5 — G7 Italy (@G7) January 5, 2024

I COSTI DEL G7 IN ITALIA

Per quanto riguarda i costi, complessivamente – come emerge dai bilanci – alla Presidenza del consiglio sono stati assegnati ben 38 milioni di euro per fronteggiare le spese della delegazione della presidenza italiana del G7. Una cifra che include le retribuzioni, il funzionamento della macchina organizzativa e i vari interventi. Nello specifico, 5 milioni di euro erano previsti nel bilancio del 2023 ai quali si sono aggiunti 33 milioni dal bilancio di previsione della Presidenza del consiglio del 2024. Di questi: 605.527 euro servono per le retribuzioni e i compensi del personale in servizio presso la delegazione italiana del G7, con la scadenza dei relativi incarichi prevista quasi per tutti il 31 dicembre 2024; 1 milione 57 mila euro sono invece le spese per il funzionamento, mentre il grosso dello stanziamento, pari a oltre 36 milioni 337 mila euro, è destinato agli interventi.