Il Codice Appalti va a rilento e non aiuta il Pnrr: le prime pagine

Il Codice Appalti divide la maggioranza, l’incriminazione di Trump è confermata, la Russia arresta un giornalista Usa, il Papa sta meglio ma spunta il “Conclave ombra”. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Appalti, attacco della Lega”, apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo, Giavazzi parla de “Le sfide (vere) per l’Italia”: il Pnrr e le nomine.

“L’ottimismo del presidente americano è legato alla sorprendente resistenza dell’Ucraina contro l’aggressione russa, e alla coesione dell’Occidente anche essa superiore alle aspettative”, scrive Rampini subito sotto (“L’illusione di aver già vinto”).

In spalla spicca invece la notizia dell’incriminazione di Donald Trump (“Donald Trump incriminato «Io perseguitato politico»”).

A centro pagina spicca l’intervista a Bonomi, presidente Confindustria («Regole per i cantieri, ecco tutti i pericoli»).

LA REPUBBLICA

“Bocciati sui diritti” titola in apertura il quotidiano Gedi.

“Solo un terzo degli elettori favorevole al reato di gestazione per altri” è il secondo titolo in evidenza.

“Cos’è una mamma e cos’è un papà?”, chiede Massimo Recalcati in spalla (“Mamma e papà non bastano”).

Subito sotto troviamo la notizia del miglioramento delle situazione del Papa e le conseguenze in Vaticano (“Il Papa sta già meglio ma in Vaticano si trama”).

“Trump sarà processato per i soldi alla pornostar”, si legge a centro pagina.

In spalla spazio la politica con due pezzi, intitolati “La Lega attacca l’Anticorruzione «Busia si dimetta»” e “L’insofferenza del Carroccio per le regole”.

LA STAMPA

“Sui migranti convincerà la Ue” apre il quotidiano torinese, riprendendo le parole della Premier Giorgia Meloni.

Nel taglio alto risalta la notizia della riduzione del 55% delle bollette a causa della discesa del prezzo del gas (“Luce, crolla la bolletta: risparmi per 793 euro”).

Nel fondo spazio al sondaggio di Alessandra Ghisleri su quale sia l’emergenza più sentita dagli italiani (“Ma ora Giorgia paga gli sbarchi da record”).

A centro pagina spicca la notizia dell’incriminazione di Donald Trump per il pagamento ad una pornostar (“Trump incriminato”).

Subito accanto troviamo la foto del reporter del Wall Street Journal arrestato dai russi (“Ostaggio americano”).

Tante le notizie nel fondo, dall’intelligenza artificiale (“Ecco perché ci fa paura l’intelligenza artificiale”) alla giustizia (“Sono tempi bui se Cospito al 41 bis non può leggere neanche la Bibbia”).

IL SOLE 24 ORE

“Da aprile bollette luce giù del 55,3%. Rinnovabili, la Ue va al raddoppio” apre il quotidiano di Confindustria. “Il crollo dei prezzi del gas consente di ridurre le tariffe per il secondo trimestre. Accordo tra Europarlamento e Consiglio: entro il 2030 sarà green il 42,5% dei consumi”, si legge nel sottotitolo.

Nel fondo spicca la notizia delle divisioni della maggioranza sul Codice Appalti. “Codice Appalti verso la Gazzetta ma le norme non saranno applicate agli investimenti Pnrr”, è il titolo.

Nella stessa sezione troviamo l’intervista a Antonio De Caro (“Antonio De Caro, presidente Anci, «Non abbiamo progetti in ritardo né opere a cui rinunciare»”.

Tante le notizie in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Giornalista Usa arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio”) al trasporto aereo (“Ita, ok al piano industriale condiviso con Lufthansa”), passando per il Parlamento (“Dal 2001 sì con due soli passaggi all’80% delle leggi”) e i servizi (“Poste, Del Fante chiude con l’Ebit ai massimi”).

IL FOGLIO

“A Taipei il tycoon Bob Tsao ci racconta come aiuta l’isola a resistere alle minacce cinesi. E dice sicuro: gli americani non ci abbandoneranno”, apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Non aver paura di ChatGPT”, si legge a centro pagina.

Nel fondo spicca la notizia dell’arresto in Russia del giornalista Usa (“Il giornalista americano ostaggio della non-legge di Putin”).

“Da Udine parte l’operazione verità di Meloni sul Pnrr. Idea di un mini tour per le comunali”, si legge a centro pagina, nel pezzo intitolato “Adesso parlo io”.

“Trump è risorto con una foto falsa” è il titolo che spicca nel taglio basso. “Il non arresto dell’ex presidente e la disinformazione vendicativa”, si legge nel sottotitolo.

DOMANI

“Il Governo non riesce nemmeno ad approvare il decreto sul Pnrr”, apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “Il testo doveva arrivare in aula al Senato la prossima settimana, invece il via libera slitterà quasi sicuramente a dopo Pasqua. Colpa dei problemi interni alla maggioranza che continua in tutti i modi a prendere tempo”, si legge nel sottotitolo.

Nel fondo spicca l’editoriale del direttore sulle riforme della maggioranza. “Questa destra ha paura di chiamare le cose per nome”, titola Stefano Feltri.

“La ministra Calderone pensa ai consulenti guidati dal marito”, titola Giovanna Faggionato nei “Fatti”.

Nella stessa sezione troviamo l’analisi di Davide Lerner (“Keret: «Netanyahu è uno zombie e non farà compromessi»”).