Il pd anticipa il Congresso?

Il Congresso del Pd potrebbe tenersi a Febbraio o prima, Letta prova ad accelerare

Orami sembra certo che il Pd anticiperà il Congresso: inizialmente era previsto per il 12 marzo ma ora si ragiona sul 19 febbraio anche se c’è che vorrebbe accelerare ancora di più. Comunque sia, la decisione verrà presa sabato dall’Assemblea Nazionale. Intanto, la direzione del Lazio dà il via libera ad Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione per il partito; oggi ci sarà un tavolo di lavoro con i partiti del centrosinistra dal momento che la volontà politica è quella di allargare il più possibile i confini dell’alleanza. Per il momento il M5S prende tempo e chiede le primarie tramite l’assessore Roberta Lombardi; in casa M5S però in molti dubitano che alla fine il partito di Giuseppe Conte deciderà di allearsi con il centro sinistra. Oggi anche Verdi-Si deciderà se appoggiare o meno il candidato del Pd, mentre il partito di Carlo Calenda, per il momento, è pianamente allineato all’ipotesi. Le decisioni stentano ad arrivare pure in Lombardia, dove la direzione regionale del PD ha rimandato all’assemblea la discussione e il voto sull’esito del percorso di confronto con le altre forze politiche per un accordo sulla composizione della coalizione, sulla piattaforma programmatica e sulla candidatura. Tra i nomi che circolano c’è quello dell’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran che ha già manifestato la sua disponibilità, dell’europarlamentare Pierfrancesco Majorino su cui potrebbe convergere anche il M5S. Ma +Europa frena: “La carta migliore per +Europa resta quella di Carlo Cottarelli” e comunque “non siamo interessati a un fronte ampio che comprenda una forza populista e in ultima istanza dannosa quale il M5S”.

(Estratto da un approfondimento di Nomos)