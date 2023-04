Massimo Gandolfini nuovo consulente del governo

Lavorerà alle dipendenze del sottosegretario Alfredo Mantovano e opererà nel Dipartimento per le politiche antidroga

Massimo Gandolfini, neurochirurgo, psichiatra e membro fondatore del Family Day, associazione pro Life nata nel 2015, sarà consulente del governo. Lavorerà alle dipendenze del sottosegretario Alfredo Mantovano e opererà nel Dipartimento per le politiche antidroga.

“Contattato dal Fatto, Gandolfini conferma che il suo contributo sarà anche di tipo legislativo in materia di droghe. E le sue posizioni, sul tema, sono pubbliche da anni”: zero distinzioni tra droghe leggere e pesanti, dettaglia oggi il quotidiano diretto da Marco Travaglio.

Piacevole e costruttivo incontro con il portavoce del Family Day Massimo Gandolfini, un'ottima occasione per confrontarsi su difesa della vita, contrarietà all’utero in affitto, contrasto a ogni genere di droga, aiuti concreti per le famiglie. pic.twitter.com/yRNVQSnJNj

