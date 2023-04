Camusso e Misiani, chi sono i nuovi commissari Pd in Campania

Elly Schlein aveva promesso decisionismo duro e puro, ecco i primi risultati. I profili dei nuovi commissari, nuova avvisaglia nei confronti del presidente di Regione Vincenzo De Luca

E decisionismo fu. Il nuovo corso del Pd targato Elly Schlein s’era prospettato come duro e netto nei confronti della vecchia guardia. In occasione dell’ufficializzazione dell’incarico della prima segretaria donna nel primo partito di centrosinistra, l’ex vice di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna aveva tuonato contro “cacicchi e capibastone”.

Come avevamo raccontato qui su Policy Maker, tra i primi a doversi guardare dalla nuova linea c’era senz’altro Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Adesso, lo stesso viceré partenopeo dovrà guardarsi dalle prime mosse effettuate dal Nazareno. Da dove sono arrivati due nuovi volti noti per cambiare le cose: Susanna Camusso è stata nominata, infatti, commissaria Pd a Caserta e Antonio Misiani assumerà lo stesso ruolo ma a livello regionale.

SCHLEIN CONTRO CACICCHI E CAPIBASTONE

Il testa a testa Schlein-De Luca non aveva tardato a presentarsi sul banco delle questioni da risolvere per dare un senso chiaro al Pd 2023. Nel mirino della neo segretaria c’era il niet al terzo mandato del presidente di Regione, impegnato a sostenere Bonaccini nella corsa verso le primarie proprio per salvaguardare il proprio posto.

E, sempre qui su PM, scrivevamo dell’ipotesi commissariamento del Pd campano. I motivi? Il caos iscrizioni a Caserta e non solo, per un partito in vena di ricostituirsi in ogni sua radice territoriale. Sperando di ottenere risultati e soluzioni più concrete rispetto anche solo al recente passato: d’altronde, sotto la segreteria Letta era stato scelto Francesco Boccia per controllare la situazione partenopea ma poi quest’ultimo aveva rassegnato le proprie dimissioni.

ECCO I NUOVI COMMISSARI PD IN CAMPANIA

“A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di Commissaria del PD a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del PD regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia”.

Con questa nota, il Partito Democratico ha ufficializzato nel weekend i due nuovi guardiani per la Campania.

“A Caserta un segretario eletto manca dal 2020, anno del commissariamento. Poi, nell’ultima campagna di tesseramento, il caos e l’annullamento deciso dalla commissione di garanzia per le anomalie riscontrate in molti comuni: iscrizioni giunte da ambienti di destra, boom di tessere sproporzionati rispetto ai voti per il Pd nelle ultime politiche”, ricorda Il Sole 24 Ore. Riportando le rassicurazioni di Schlein sul voto del 26 febbraio (“uno straordinario esercizio di democrazia”).

Per Il Mattino, quello mosso da Schlein è “un azzeramento annunciato“, che arriva “dopo il caos esploso nella regione proprio durante la campagna di tesseramento per le primarie: a Sessa Aurunca, per fare un esempio, erano arrivate 1035 richieste di nuove tessere, a fronte di circa 1.200 voti totali riportati dai dem alle ultime politiche”. Di più. Ricorda sempre il quotidiano partenopeo che “in tutta la provincia di Caserta, invece, le richieste di iscrizione erano state circa 6mila, il triplo rispetto al 2020. Ma a far rumore erano stati anche i casi di acquisti multipli di tessere con una sola carta di credito”.

A Napoli, intanto, è stato anche eletto il nuovo segretario, è Giuseppe Annunziata (44 anni, consigliere comunale di Poggiomarino).

CHI E’ SUSANNA CAMUSSO

Rimanendo però sui commissari, la cui nomina appare a molti come una sfida che continua tra Schlein e De Luca. “Le questioni campane si decidono qui, non a Roma o alle Nazioni Unite”, ha ribadito il “governatore” in occasione della nomina di Annunziata.

Il nuovo commissario casertano è Susanna Camusso. 55 anni, milanese, una vita in Fiom e Cgil (dal 1977), militante nel Psi. E’ stata segretaria generale del sindacato oggi guidato da Maurizio Landini dal 2010 al 2019.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è risultata eletta per il Pd nel collegio plurinominale Campania 02 come capolista.

CHI E’ ANTONIO MISIANI

Antonio Misiani, invece, sarà commissario Pd per la Regione Campania. Bergamasco classe 1968, è stato segretario provinciale dei Ds, consigliere del suo comune nativo dal 1995 al 1999 e poi in provincia dal 1999 al 2004.

Nelle fila del Pd, è stato deputato dal 2008 al 2013 e dal 2013 al 2018. Eletto successivamente come senatore, è stato responsabile Economia e Sviluppo dal 2019 al 2020 nel suo partito e viceministro al Mef da settembre 2019 a febbraio 2021.