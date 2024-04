Rai, tutti i nomi dei candidati al cda

Da Simona Agnes ad Antonio Di Bella, da Giovanni Minoli ai politici Elio Vito e Salvatore Margiotta, ecco i candidati al cda Rai

Mentre non accennano a placarsi le polemiche sul caso Scurati (in attesa delle eventuali decisioni o sanzioni disciplinari che verranno adottate dai vertici di viale Mazzini), ecco giungere alla Camera dei Deputati e al Senato i curricula per la nomina dei quattro membri del prossimo cda della Rai di nomina parlamentare. Rispettivamente 70 candidature arrivate a Montecitorio e 51 a Palazzo Madama. Da Simona Agnes per Forza Italia, presidente in pectore, a Alessandro di Majo, consigliere di amministrazione del M5S che va per la riconferma, ecco nomi e cognomi di tutti i candidati.

Tra i volti noti – come evidenzia il Corriere della Sera – Antonio Di Bella, già direttore del Tg3, Rai3 e Rainews e grande inviato, Giovanni Minoli, il giornalista che ha inventato le interviste in tv. E poi alcuni volti di manager Rai da Antonio Marano, candidato dalla Lega (oggi presidente della Fondazione Milano-Cortina) a Alessandro Casarin, attuale direttore della TgR, in procinto di andare in pensione, sempre sostenuto dal Carroccio. Ancora manager Rai, Giovanni Anversa, Massimo Liofredi, Roberto Natale, Danilo Scarrone e Nino Rizzo Nervo.

OLTRE A GIORNALISTI, ANCHE POLITICI ED EX COLLABORATRICI DELLO STAFF DI FDI

Tra i politici, Salvatore Margiotta (Pd), Massimo Baldini (Forza Italia) e Elio Vito (ex Forza Italia). Remigio Del Grosso invece viene dall’esperienza del Cnu nell’Autorità per le Comunicazioni. Per quanto riguarda i giornalisti, Stefano Menichini, già direttore di Europa, poi passato alla comunicazione al Mef e alla Camera, Goffredo De Marchis, firma di Repubblica. Outsider Stefano Rolando, docente e manager della comunicazione, Antonio Parente, direttore di Puglia Film Commission e Angelo Zaccone Teodosi, già direttore dell’Ufficio studi Anica e consigliere di amministrazione dell’Istituto Luce.

Tra i candidati alcuni volti noti all’entourage della premier Meloni, come la giornalista Federica Frangi che tra ottobre e novembre scorsi ha gestito – come ricordava il Fatto quotidiano – “la presenza di Fratelli d’Italia in televisione e nei talk show”. Dopo solo un mese “ha lasciato il suo ruolo per fare ritorno in Rai”, dove a marzo è approdata nella redazione cronaca del Tg2.

GLI ELENCHI DEI CANDIDATI AL CDA RAI

Ecco gli elenchi i coloro che hanno presentato la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione della Rai.

Elenco delle candidature pervenute alla Camera:

Michela ADDIS

Simona AGNES

Paolo AGNESE

Cesario Vincenzo ANGELINO

Giovanni ANVERSA

Ruggero ARICO’

Massimo BALDINI

Simonetta BARTOLINI

Daniele BERGAMO

Francesco BOTTENE

Landolfo CALENDA DI TAVANI

Alessandro CASARIN

Stefano Aristide CASIRAGHI

Ersilia CIRILLO

Veronica COMI

Oscar COSENTINI

Stefano CUPPI

Pasquale CURATOLA

Francesco Eriberto D’IPPOLITO

Pasqualino DAMIANI

Goffredo DE MARCHIS

Remigio DEL GROSSO

Antonio Luca DI BELLA

Raffaele DI CAPUA

Alessandro DI MAJO

Adelina DI PIETRO

Maria DI STEFANO

Gregorio DONNARUMMA

Valeria FALCONE

Federico FERRO LUZZI

Federica FRANGI

Antonio FUGAZZOTTO

Mihaela GAVRILA

Marina GIOVANNINI

Emidio GROTTOLA

Vincenza LABRIOLA

Massimo LIOFREDI

Antonio MARANO

Salvatore MARGIOTTA

Irene MASIELLO

Stella MELE

Alfredo Giovanni Pietro MELILLO

Stefano MENICHINI

Maurizio MENSI

Vittorio MEZZA

Francesco MILUCCIO

Giovanni MINOLI

Gianfranco MITI

Vanda MONTANELLI

Roberto NATALE

Gian Maria NICOTERA

Ida Angela Loredana NICOTRA

Gianni ORLANDI

Antonio PARENTE

Fabrizio PERRETTI

Gennaro PESANTE

Gaetano RICCIO

Antonino RIZZO NERVO

Sebastiano ROCCARO

Stefano ROLANDO

Andrea ROMITO

Patrizio ROSSANO

Danilo SCARRONE

Valeria SESSANO

Isabella Maria STOPPANI

Erica TESCARI

Giulio Enea VIGEVANI

Elio VITO

Angelo ZACCONE TEODOSI

Federica ZANELLA

