Rampelli, Colosimo o Rocca? Chi candida il Centrodestra alle Regionali nel Lazio

Nomi e profili dei possibili candidati del Centrodestra alle regionali del Lazio

Se in Lombardia il Centrodestra ha optato per Attilio Fontana, uomo di Matteo Salvini (e della Lega), per il candidato della Regione Lazio potrebbe essere Fratelli d’Italia a decidere il nome. D’altronde, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, a pochi giorni dalla Politiche del 25 settembre affermava: “Se arriviamo al 30%, il candidato alle regionali del Lazio lo scegliamo noi”.

Quel 30% Giorgia Meloni non l’ha conquistato, ma è certamente la vincitrice assoluta della tornata elettorale. Ed in nome di questo può chiedere il diritto alla scelta.

Chi, allora, i possibili candidati?

Tre i nomi che circolano: quello di Fabio Rampelli, che non ha ottenuto nessun Ministero nonostante le indiscrezioni, quello di Chiara Colosimo, che l’ambiente regionale lo conosce bene, e quello del civico Francesco Rocca, molto vicino alla destra Romana.

Fabio Rampelli

Nato nel 1960, è laureato in architettura all’Università di Roma “La Sapienza”. Da giovane ha fatto parte del Fronte della Gioventù ed è poi diventato segretario cittadino di Roma. Successivamente, è stato coordinatore regionale del Lazio di Alleanza Nazionale. Dal 1995 al 2005 è stato consigliere regionale del Lazio. Eletto deputato con Alleanza Nazionale per la prima volta nel 2005, è stato rieletto nel 2006 e nel 2008 con il PdL. Nel 2012 è stato tra i fondatori di Fratelli d’Italia e nel 2013 e nel 2018 è stato nuovamente eletto alla Camera con il partito. Nel corso dell’ultima legislatura è stato vicepresidente della Camera. Ex atleta di nuoto, ha partecipato ai mondiali di nuoto del 1978. È responsabile formazione di Fratelli d’Italia, ed è vicepresidente della Camera dei Deputati.

Chiara Colosimo

Nata nel 1986, è cresciuta a Roma nel quartiere della Balduina. Ha frequentato il liceo classico e scienze politiche alla Luiss. Dopo una militanza in Alleanza Nazionale, nel 2009 è nominata Presidente Regionale della Giovane Italia, movimento giovanile del Popolo della Libertà. Alle elezioni regionali nel Lazio del 2010 è stata eletta consigliere regionale nel listino Per il Lazio a sostegno della candidata presidente di centrodestra Renata Polverini. Nel 2012 segue Giorgia Meloni in Fratelli d’Italia.

Alle elezioni regionali nel Lazio del 2018 viene invece eletta consigliere regionale, ed è stata Presidente della Commissione Trasparenza e Pubblicità e Vice presidente Commissione speciale emergenza COVID-19 e componente della Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.

Alle elezioni politiche del 2022 è eletta deputata nel collegio uninominale Lazio 2 – 03.

Francesco Rocca

Classe 1965, è laureato in giurisprudenza. Sin da giovane si è dedicato all’attività di volontariato. Dal 1990 al 2003 ha esercitato la professione di avvocato, in prima linea nella lotta contro la mafia. Dal 1996 al 2004 è stato presidente e commissario dell’IPAB Santa Maria in Aquiro, mentre dal 2001 al 2003 è stato presidente dell’IPAB Asilo della Patria. Dal 2003 al 2007 è stato prima commissario e poi DG dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Entra nella Croce Rossa nel 2007, quando è stato nominato capo del dipartimento delle operazioni di emergenza. Nel 2008 è diventato commissario straordinario della stessa organizzazione e infine presidente nazionale nel 2013. Nel 2017 è stato eletto presidente dell’assemblea generale della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Nel 2020 è stato riconfermato alla guida della Croce Rossa Italiana.