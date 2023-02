Regionali, Lazio e Lombardia al voto: tutti i candidati

La guida di Eligendo per la scelta del prossimo presidente di Regione che succederà rispettivamente a Nicola Zingaretti e Attilio Fontana

Oggi, domenica 12 febbraio, e domani lunedì 13 febbraio si vota in Lazio e in Lombardia per l’elezione dei presidenti di regione e dei consigli regionali.

I seggi rimarranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 12 e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 13: al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Affluenza alle urne – rilevata alle ore 12, 19 e 23 di domenica 12 febbraio e alle ore 15 di lunedì 13 – e risultati potranno essere seguiti consultando la piattaforma integrata Eligendo, raggiungibile anche dal banner sulla home page di interno.gov.it

I CANDIDATI ALLA REGIONE LAZIO

Francesco Rocca si presenta come candidato alla presidenza del Lazio per Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Unica lista civica, la n.3 per Rocca presidente.

Alessio D’Amato è il candidato presidente per Pd, Terzo Polo (Azione-Italia Viva), +Europa, Demos e Psi.

Donatella Bianchi si candida per M5S e Polo Progressista.

Per il PCI, candidata presidente è Sonia Pecorilli, sostenuta dalla lista del suo partito. Così come Rosa Rinaldi che si candida per Unione Popolare senza altre liste collegate a supporto.

I CANDIDATI ALLA REGIONE LOMBARDIA

In corsa per la successione di Attilio Fontana ci sono, invece, oltre al presidente uscente anche Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Mara Ghidorzi.

Attilio Fontana si candida per Lega, Forza Italia, FdI, Noi Moderati e la lista Lombardia Ideale.

Majorino corre per Pd, M5S, Verdi-SI e la lista Patto Civico.

Letizia Moratti si candida per Azione-Italia Viva e la lista civica per Letizia Moratti Presidente.

Infine, Mara Ghidorzi corre per Unione Popolare.