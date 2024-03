Se Tajani con Forza Italia fa pure meglio di Berlusconi…

Forza Italia con Tajani quasi doppia la Lega in Abruzzo, con risultati migliori delle precedenti regionali e delle recenti Politiche quando c’era ancora Berlusconi

Forse non ci crede ancora neppure lo stesso Tajani. Forza Italia in Abruzzo è andata meglio di cinque anni fa e meglio delle Politiche del 2022, le ultime che hanno visto protagonista Silvio Berlusconi. Che “l’ottimo risultato” di FI sia “la vera novità del voto di ieri” in Abruzzo, come sostiene il segretario Tajani, è una riflessione senza dubbio di parte ma oggettivamente condivisibile.

In Abruzzo gli azzurri hanno quasi doppiato la Lega raggiungendo il 13,4%. Alle politiche del 2022 Forza Italia ottenne l’11,1%, mentre alle regionali del 2019 non superò la doppia cifra, fermandosi al 9,05%.

TAJANI: FI CONFERMA LA SUA CENTRALITÀ

“Il successo di Forza Italia in Abruzzo conferma definitivamente la centralità di un movimento che sta occupando lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico. L’Italia ha bisogno di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che dia tranquillità ai cittadini. L’ottimo risultato di Forza Italia é la vera novità del voto di ieri in Abruzzo. Ora lavoriamo per vincere in Basilicata, in Piemonte e superare il 10% alle elezioni europee”, ha affermato soddisfatto il segretario Tajani ad affaritaliani.it .

.@forza_italia arriva al 13,41%. Aumentiamo del 2,5% rispetto al voto delle politiche. E’un risultato che premia il lavoro e l’impegno di un movimento che continua a crescere difendendo i valori del popolarismo europeo. Grazie agli elettori! Non li deluderemo! #Abruzzo2024 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2024

GASPARRI: IL BERLUSCONISMO INSOSTITUIBILE QUANTO BERLUSCONI

Forse ha ragione Maurizio Gasparri, storico dirigente di An prima, del Pdl e di FI, ad affermare che “Silvio Berlusconi è un leader insostituibile. Nessuno ha il suo valore. Ma il berlusconismo, la politica che lui ha proposto agli italiani, è altrettanto insostituibile ed è destinata a crescere nei consensi e rafforzarsi sui territori”.

IL COORDINATORE REGIONALE IN ABRUZZO, NAZARIO PAGANO, ‘PREMIATO’ DA TAJANI

Tra protagonisti di questa importante affermazione ci sono i dirigenti regionali di FI in Abruzzo, in particolare il segretario Nazario Pagano e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. “Il voto in Abruzzo – ha dichiarato Pagano – premia il centrodestra e rafforza il Governo grazie al contributo decisivo di Forza Italia, che si attesta come secondo partito della coalizione, con oltre il 13% dei consensi: un partito solido, molto amato dalla gente, che torna a essere la Forza Italia di un tempo, perno di tutto il centrodestra. Non solo non è svanito il sogno del presidente Silvio Berlusconi, addirittura il suo partito torna a essere forte e consistente: per me che sono la guida di Fi, qui in Abruzzo, è una grande soddisfazione”.

Il Segretario Nazionale, @Antonio_Tajani, ha nominato il Segretario di #ForzaItalia in Abruzzo, @NazarioPagano, componente della Segreteria Nazionale. Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in #Abruzzo. — Forza Italia (@forza_italia) March 11, 2024

Un risultato che è stato premiato da Tajani, nominando Pagano quale componente della Segreteria Nazionale “Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in Abruzzo”, si legge sui social di FI.

