Treccani: Stefano Lucchini e Massimo Belingheri nuovi consiglieri

La società dell’enciclopedia italiana ha svolto un’assemblea straordinaria annunciando anche due nuovi soci azionisti

La Treccani può vantare due nuovi azionisti: si tratta della società Digit’Ed S.p.A e di BFF Bank S.p.A.. Lo scorso 22 dicembre si è tenuta un’assemblea straordinaria dell’Enciclopedia Treccani che ha approvato l’ingresso nell’azionariato dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani della prima con un capitale di 4 milioni di euro e della seconda con un 1 milione di euro.

DUE NUOVI CONSIGLIERI PER L’ENCICLOPEDIA

Nel corso dell’assemblea della Treccani sono stati individuati anche due nuovi membri del consiglio di amministrazione, rappresentati delle due società azioniste della Treccani. Il primo è Stefano Lucchini, in rappresentanza di DigitEd S.p.A in quanto Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, mentre il secondo è Massimiliano Belingheri, membro del CdA di BFF.

CHI SONO LUCCHINI E BELINGHERI

Quest’ultimo ha una laurea con lode in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali presso l’Università Bocconi di Milano nel 1997, ha iniziato la carriera professionale come business analyst in McKinsey & Company, a Milano e a Londra, successivamente entra in Apax Partners nel team dei servizi finanziari seguendo varie operazioni di investimento e disinvestimento, principalmente nel settore dei servizi finanziari e dei media.

Lucchini è stato direttore delle Relazioni Esterne di Confindustria con la presidenza di Antonio D’Amato, direttore Relazioni Esterne del gruppo Banca Intesa, direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione del gruppo Eni. Inoltre dal 2005 al 2012 è membro del CdA di AGI, dal 2007 al 2014 è stato membro della Giunta Nazionale di Confindustria e del Comitato Direttivo UPA, della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), della Eni Foudation e Consigliere del Censis, dove riveste ancora la carica di Componente del Comitato Direttivo. Lucchini da settembre 2014 a dicembre 2017 è stato Direttore Centrale International and Regulatory Affairs di Intesa Sanpaolo, e attualmente è Chairman di Banca IMI Securities Corporation a New York e Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Highline e di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

TUTTI GLI AZIONISTI DELLA TRECCANI

La società può vantare una nutrita platea di azionisti che con diverse quote detengono l’Enciclopedia: ’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Fondazione Sicilia, Bnl, Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Assicurazioni Generali, Invitalia, Fondazione Cassa Di Risparmio In Bologna, Telecom Italia, Fondazione Monte Dei Paschi di Siena, Banca d’Italia, Fondazione Cariplo, Leonardo, Fondazione di Venezia, Fondazione Sviluppo e Crescita – Crt, Banca Popolare di Sondrio, Rai, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Editoriale Domani, Fondazione di Sardegna, Snam e l’istituto per il Credito Sportivo.

(Estratto di un articolo pubblicato da Start Magazine)