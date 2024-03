11-15 marzo 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, audizione del Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​ e l’audizione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sugli esiti del Consiglio “Agricoltura e pesca” del 26 febbraio 2024.

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 12 marzo

La settimana della I Commissione inizia con l’audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli; Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli e Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l’Università Tor Vergata di Roma (in videoconferenza) , nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione “Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”

A seguire passeranno all’esame delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (seguito esame C. 976​ cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia – Rel. Bordonali) e delle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo).

Mercoledì 13 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (esame C. 1717​ Governo – Rel. per la I Commissione: Nazario Pagano; Rel. Per la II Commissione: Maschio)

A seguire passeranno all’audizione informale, in videoconferenza, di Hans Leijentens, direttore esecutivo di Frontex, nell’ambito dell’esame dell’atto dell’Unione Europea COM(2023)146recante “Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere”

Giovedì 14 marzo

I deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (esame DOC XXII, n. 23Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire passeranno alle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo) e alle modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (seguito esame C. 23​ cost. Costa, C. 434​ cost. Giachetti, C.806​ cost. Calderone e C.824​ cost. Morrone – Rel. Nazario Pagano).

Infine, si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di:

Ore 15: Ginevra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università degli studi di Firenze; Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale presso Università di Catania (in videoconferenza); Michele Belletti, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Bologna; Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano (in videoconferenza) e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna (in videoconferenza)

Ore 17: rappresentanti di Recovery Sud (in videoconferenza)

Ore 17.30: rappresentanti di ANCI (in videoconferenza)

Ore 18: Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche (videoconferenza); Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d’Aosta (in videoconferenza).

Venerdì 15 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”di:

Ore 10: Vincenzo Carrieri, professore di Scienze delle finanze presso l’Università della Calabria; Paolo Liberati, professore di scienza delle finanze presso l’Università Roma Tre di Roma e Gianfranco Viesti, professore di economia applicata presso l’Università Aldo Moro di Bari

Ore 11.15: rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e del Forum diritti salute

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 12 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1276​ Schifone recante modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di:

Ore 10: rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e rappresentanti-Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

Ore 10.30 : Dario Trevisan, avvocato (in videoconferenza)

Ore 10.45: Niccolò Abriani, professore di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Firenze (in videoconferenza)

Ore 11: Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale del notariato

Ore 11.15: rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Francesco Cataldi, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC); rappresentanti dell’Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nazionale (ADC)

A seguire passeranno alle modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione (seguito esame C. 552​ Giachetti – Rell. Giachetti e Varchi) e alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla)

Mercoledì 13 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (esame C. 1717​ Governo – Rel. per la I Commissione: Nazario Pagano; Rel. per la II Commissione: Maschio) e delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (esame C. 1532-ter​ – Rel. Buonguerrieri).

Infine, passeranno alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla)

Giovedì 14 marzo

I deputati proseguiranno con l’esame delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 12 marzo

In III Commissione il Comitato permanente sulla politica estera per l’indo-pacifico indagine conoscitiva si dedicherà all’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico

Ore 13.45: Audizione di rappresentanti dell’Associazione Italia-ASEAN

Ore 14.30: Audizione dell’Ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki SatoshiMercoledì 6 marzo

Mercoledì 13 marzo

I deputati discuteranno della risoluzione 7-00192 Boldrini: Sulle iniziative per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran (seguito discussione)

A seguire passeranno alle seguenti interrogazioni:

5-01611 Casu: Sulla libertà di circolazione all’estero dei cittadini bielorussi

5-02019 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione di militanti neofascisti a un evento presso l’Ambasciata della Federazione russa

5-02101 Calovini: Su iniziative relative alla crisi politica in Senegal

Infine, passeranno alla ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi:

Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo, Rel. Orsini)

Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo, Rel. Formentini)

Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (esame C. 1745​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mura)

Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (esame C. 1746​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Zoffili)

Giovedì 14 marzo

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (esame C. 1730​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione Calovini; Rel per la IV Commissione Bagnasco)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 12 marzo

In IV Commissione si discuterà della concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009 n. 162 (esame C. 1535​ Furgiuele, C. 1542​ Bicchielli, C. 1696​ Graziano – Rel. Bicchielli)

Mercoledì 13 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1283​ Carrà, recante modifica all’articolo 1908 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare, di rappresentanti del Sindacato italiano autonomo finanzieri (SIAF)

Giovedì 14 marzo

I deputati esamineranno i seguenti provvedimenti:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all’acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (esame Atto n. 123 – Rel. Malaguti)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei carabinieri», relativo all’ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell’Arma dei carabinieri tramite l’acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (esame Atto n. 124 – Rel. Carrà)

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (esame C. 1730​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione Calovini; Rel. per la IV Commissione Bagnasco)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 11 marzo

I deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rell. Ottaviani, Pella e Trancassini)

A seguire i deputati discuteranno delle audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di rappresentanti di:

Ore 15.20: AIEL-Associazione italiana energie agroforestali, AssoESCo, Assocostieri, Italia Solare e Federesco

Ore 16.45: Confartigianato imprese, CNA, Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confesercenti e Casartigiani

Ore 17.30: Alleanza delle cooperative italiane, Assoprofessioni, Confprofessioni e Confservizi

Ore 18.30: Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Copagri e Coldiretti

Ore 19.10: ANCE

Ore 19.30: Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari e Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso il Politecnico di Milano

Ore 20: Link – Coordinamento universitario e UDU – Unione degli universitari

Martedì 12 marzo

In V Commissione si terranno le audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di rappresentanti di:

Ore 9.15: Alleanza Clima Lavoro, Libera e Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità

Ore 10: Associazione residenze universitarie italiane (RE.UNI)

Ore 10.15: ANAC

Ore 10.45: Assonime

Ore 11.15: Confindustria

A seguire passeranno al DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (esame C. 1759​ Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Barabotti) e agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame emendamenti C. 1435​ Governo e abb.-A – Rel. Tremaglia)

Mercoledì 13 marzo

I deputati della V Commissione discuteranno delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (seguito esame C. 851​ – Rel. Cattoi)

Al termine passeranno ai seguenti atti del governo:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (Atto n. 132)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (Atto n. 133)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (Atto n. 134)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (Atto n. 135)

(esame congiunto – Rel. Pella)

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – Rel. Pella)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame Atto n. 109 – Rel. Barabotti)

Alle Commissioni VII e XI: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (esame Atto n. 126 – Rel. Giorgianni)

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia: esame del documento conclusivo

I deputati saranno impegnati con le audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di rappresentanti di:

Ore 14.30: CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 15.10: Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Ore 15.30: ANCI, UPI e UNCEM

Giovedì 14 marzo

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di:

Ore 13.45: rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Ore 14.30: presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

A seguire si terrà l’audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Infine, si terranno le audizioni informali, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di rappresentanti di:

Ore 17.30: INAIL

Ore 18: Assosoftware, Conforma, U.NA.P.P.A. – Unione nazionale professionisti pratiche amministrative e Fondazione Rara ETS

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 12 marzo

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti:

Audizione, in videoconferenza, del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse

Mercoledì 13 marzo

I deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 30​ Brambilla e abb. – Rel. Maullu), dell’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva (esame ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 534​ Berruto – Rel. Cavandoli) e della modifica all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali (seguito esame C. 981​ Mattia – Rel. Matera).

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Guardia di Finanza

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 12 marzo

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. per la VII Commissione: Mollicone; Rel. per la IX Commissione: Amich)

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, di:

Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma

Giulia Marangoni, responsabile delle relazioni internazionali dell’Associazione italiana editori – AIE, in videoconferenza

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione: audizione di Iginio Straffi, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo Rainbow, Presidente della Colorado Film

Successivamente i deputati saranno impegnati nelle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126), di:

Ore 13.45: rappresentanti di ANDA – Associazione Docenti AFAM

Ore 13.55: Antonio Ligios, esperto di sistema AFAM dell’ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

Ore 14.05: Giuseppe Bruno, direttore del conservatorio de La Spezia, in videoconferenza

Mercoledì 13 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti di FLC-CGIL, CISL-Università, UIL RUA e UGL Scuola, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126)

Proseguiranno le discussioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. per la VII Commissione: Mollicone; Rel. per la IX Commissione: Amich)

A seguire, i deputati discuteranno dei seguenti atti di Governo:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (atto n. 128)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (atto n. 129)

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (atto n. 130)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (esame atto n. 131 – Rel. Cangiano)

In sede consultiva saranno discusse le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (esame C. 30​ e abb. – Rel. Dalla Chiesa)

In sede referente i deputati esamineranno le modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (seguito esame C. 671​ Mulè – Rel. Mulè)

Infine, ci saranno le comunicazioni del presidente sugli esiti della missione svolta in Kerala (India) in occasione della Conferenza annuale del Soft power club (16 e 17 febbraio 2024)

Giovedì 14 marzo

In VII Commissione si terrà l’incontro con una delegazione di parlamentari della Commissione per l’istruzione della Camera dei deputati della Romania

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 12 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale di Irene Priolo, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Assessore a transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, sulle attività svolte nell’ambito della ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

A seguire si terrà l’audizione informale del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, sulle attività svolte al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l’uso della risorsa idrica

Mercoledì 13 marzo

In VIII Commissione si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

A seguire saranno discusse le interrogazioni 5-01948 Sarracino: Adeguamento della segnaletica di accesso alla stazione ferroviaria di Ferrandina (MT) e 5-02111 Ubaldo Pagano: Tempi per il completamento dei lavori della strada statale 172 «Dei Trulli» in Puglia.

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 12 marzo

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. per la VII Commissione: Mollicone; Rel. per la IX Commissione: Amich) e dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (esame atto n. 136 – Rel. Baldelli)

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (atto n. 136), di rappresentanti di:

Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI) (in videoconferenza) e Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) (in videoconferenza)

ACU (in videoconferenza), Adiconsum, ADOC, Assoutenti (in videoconferenza), Confconsumatori (in videoconferenza) e Movimento consumatori (in videoconferenza)

Le audizioni continuano con quella dei rappresentanti di SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPoste, CONFSAL Comunicazioni (in videoconferenza), FAILP-CISAL e FNC-UGL Comunicazioni, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (atto n. 136)

Mercoledì 13 marzo

Proseguono le discussioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. per la VII Commissione: Mollicone; Rel. per la IX Commissione: Amich) e sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (esame atto n. 136 – Rel. Baldelli)

A seguire si terrà l’audizione informale dell’amministratore delegato di Poste Italiane Spa, Matteo Del Fante, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (atto n. 136)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 12 marzo

I deputati discuteranno del DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (esame emendamenti C. 1759​ Governo, approvato dal Senato)

Mercoledì 13 marzo

In X Commissione si discuterà del DL 10/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Caramanna)

A seguire si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Disciplina dell’attività di toelettatura degli animali d’affezione (C. 597​ Gadda) di:

Ore 14.15: rappresentanti della Lega anti vivisezione Italia (LAV)

Ore 14.25: rappresentanti dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) (in videoconferenza)

Ore 14.35: rappresentanti dell’Accademia Iv San Bernard (in videconferenza)

Ore 14.45: Eleonora Azzini, esperta toelettatrice e referente nazionale di categoria (in videoconferenza)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 12 marzo

I deputati prenderanno parte alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126), di:

Ore 13.45: rappresentanti di ANDA – Associazione Docenti AFAM

Ore 13.55: Antonio Ligios, esperto di sistema AFAM dell’ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

Ore 14.05: Giuseppe Bruno, direttore del conservatorio de La Spezia, in videoconferenza

A seguire i deputati passeranno al DL 19/2024: ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Volpi) e alle disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (esame C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante, C. 1645​ Gribaudo, C. 1683​ Tenerini e C. 1747​ Carfagna – Rel. Schifone)

Mercoledì 13 marzo

Le audizioni continuano con quelle dei rappresentanti di FLC CGIL, CISL Università, UIL RUA e UGL Scuola nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126)

A seguire i deputati passeranno alle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (esame C. 1532-ter​ Governo – Rel. Zurzolo), alle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini), alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone) e alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone).

Successivamente si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Infine, passeranno all’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

ore 15.30: audizione di rappresentanti di Aeroporti di Roma

ore 15.45: audizione di rappresentanti di Digital Angels

Giovedì 14 marzo

I deputati prenderanno parte alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti ( COM(2023) 715 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE ( COM(2023) 716 final), di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 12 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti) e dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – rel. Panizzut)

Mercoledì 13 marzo

Continua l’esame delle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame C. 836​ Molinari – rel. Panizzut) e delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti). I deputati discuteranno anche degli interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (seguito esame C. 218​ D’Attis, C. 948​ Zanella, C. 1078​ Sportiello e C. 1198​ Girelli – rel. D’Attis), della modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (seguito esame C. 433​ Furfaro e C. 555​ Sportiello – rel. Furfaro) e delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell’allattamento al seno (seguito discussione congiunta).

Giovedì 14 marzo

I deputati saranno impegnati nell’esame dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (esame Doc. XXII, n. 23Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti) e dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – rel. Panizzut)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 12 marzo

I deputati discuteranno delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (seguito esame C. 851​ Davide Bergamini – Rel. Marino) e del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Davide Bergamini)

A seguire passeranno alle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone, C. 1652​ Sergio Costa, C. 1670​ Brambilla e C. 1673​ Zanella – Rel. Bruzzone)

Giovedì 14 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sugli esiti del Consiglio “Agricoltura e pesca” del 26 febbraio 2024, con particolare riferimento al documento “L’agricoltura, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società”, nonché sulla posizione del Governo in vista della riunione del Consiglio dell’Unione europea “Agricoltura e pesca” del 26 marzo 2024

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 12 marzo

In XIV Commissione si terranno le audizioni nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ( COM(2023) 769 final)

ore 13.30: audizione informale di rappresentanti dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI)

ore 14: audizione informale di rappresentanti della Lega Anti Vivisezione (LAV)

Mercoledì 13 marzo

I deputati parteciperanno alle audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI), nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ( COM(2023) 769 final)

A seguire si terranno le audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final) e le audizioni ell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione ( COM(2023) 753 final)

Ore 14.30: audizione informale di rappresentanti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

Ore 15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale utenti servizi pubblici (Assoutenti)

I deputati saranno, infine, impegnati nell’esame dei seguenti atti dell’Ue:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (seguito esame COM(2023) 769 final – Rel. Pisano)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione (seguito esame COM(2023) 753 final – Rel. De Monte)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d’interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (seguito esame COM(2023) 637 final – Rel. Candiani)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX (seguito esame COM(2023) 636 final – Rel. Candiani)

Giovedì 14 marzo

Prosegue l’esame degli atti dell’Ue: