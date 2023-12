11-14 dicembre 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera: legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, la risoluzione 7-00174 Sasso: iniziative per includere il pane di Altamura nell’inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare: audizione di rappresentanti di Iren

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 12 dicembre

La settimana dei deputati della I Commissione inizia l’esame dei seguenti atti:

DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601 ​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli)

​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli) Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (esame C. 1502 ​ Governo – Rel. Sbardella)

​ Governo – Rel. Sbardella) Istituzione di un contributo stabile all’Istituto della Enciclopedia italiana (esame C.1550​, approvato dal Senato – Rel. Paolo Emilio Russo)

A seguire si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 976​ cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e di Pierpaolo Roberti, Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Per finire si discuterà delle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (esame C. 938​, approvata dal Senato – Rel. Iezzi)

Mercoledì 13 dicembre

La giornata della I Commissione inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23​ cost. Enrico Costa, C. 434​ cost. Giachetti, C. 806​ cost. Calderone e C. 824​ cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Claudio Castelli, già Presidente della Corte di Appello di Brescia (in videoconferenza), di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo e di Valerio Savio, Presidente aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Roma.

A seguire i deputati discuteranno dell’abrogazione di norme prerepubblicane (esame C. 1168​ Governo, C. 1318​ Governo, C. 1371​ Governo, C. 1452​ Governo – Rel. Nazario Pagano)

Giovedì 14 dicembre

I deputati saranno impegnati nelle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dell’atto dell’Unione Europea COM(2023)146recante “Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere”, di Chiara Favilli, professoressa di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Firenze, di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso l’Università SOAS – University of London, e di Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi “Milano Bicocca”

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 12 dicembre

I deputati della II Commissione discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (esame Atto n. 99 – Rel. per la II commissione Dondi, Rel. per la VI commissione Cavandoli)

Mercoledì 13 dicembre

Giornata di audizioni per la II Commissione.

Si inizia con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull’ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91) di:

Ore 8.30: Saveria Mobrici, Presidente della Camera penale militare

Ore 8.50: Elisabetta Rampelli, Presidente nazionale Unione Italiana Forense (U.I.F.)

Ore 9.10: Giuseppe Leotta, Consigliere della Corte Militare d’Appello

Ore 9.30: Giovanni Barone, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati militari (AMMI)

A seguire si passa alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull’ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91) di:

Ore 15: Margherita Cassano, Presidente della Corte suprema di Cassazione

Ore 15.20: Maurizio Block, Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione

Giovedì 14 dicembre

I deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari (esame emendamenti C. 823​ Cafiero De Raho – Rell. De Raho e Vinci)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (esame emendamenti C. 893​-745​-1036​-1380-A​ – Rell. Costa e Pellicini)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 12 dicembre

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (esame C. 1501​ Governo, Rel. Pozzolo) e della ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL (esame C. 1539​ Governo – Rel. Gardini)

A seguire passeranno alle indagini conoscitive sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni: deliberazione di una proroga del termine e sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale: deliberazione di una proroga del termine

Mercoledì 13 dicembre

I deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Iren

I deputati passeranno poi all’audizione informale del Rappresentante del Presidente dell’OSCE per il contrasto all’antisemitismo, Andrew Baker

Infine, i deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare con l’audizione, in videoconferenza, di Leopoldo Rubinacci, Vice Direttore generale per il commercio della Commissione europea

Giovedì 14 dicembre

La giornata inizia con l’interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

A seguire passeranno all’audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Affari europei dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Arber Ademi, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 12 dicembre

I deputati discuteranno del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Maiorano)

Mercoledì 13 dicembre

Giornata di audizioni per i deputati della IV Commissione.

Si inizia con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull’ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91) di:

Ore 8.30: Saveria Mobrici, Presidente della Camera penale militare

Ore 8.50: Elisabetta Rampelli, Presidente nazionale Unione Italiana Forense (U.I.F.)

Ore 9.10: Giuseppe Leotta, Consigliere della Corte Militare d’Appello

Ore 9.30: Giovanni Barone, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati militari (AMMI)

A seguire si passa alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull’ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91) di:

Ore 15: Margherita Cassano, Presidente della Corte suprema di Cassazione

Ore 15.20: Maurizio Block, Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione

Infine, i deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare (seguito esame Atto n. 91 – Rel. per la II Commissione: Pellicini; Rel. per IV Commissione: Mulè)

Giovedì 14 dicembre

I deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti dell’Agenzia Difesa Servizi S.p.A., sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 11 dicembre

I deputati della V Commissione discuteranno del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Lucaselli)

Martedì 12 dicembre

Proseguirà l’esame del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Lucaselli) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 13 dicembre

In V Commissione si discuterà della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (seguito esame C. 1342-A​ Governo ed emendamenti – Rel. Comaroli) e della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Cattoi)

Giovedì 14 dicembre

I deputati esamineranno i seguenti provvedimenti:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare (seguito esame Atto n. 91 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (seguito esame Atto n. 93 – Rel. Ottaviani) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (esame Atto n. 97 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all’esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l’adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (esame Atto n. 98 – Rel. Barabotti)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 12 dicembre

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (esame Atto n. 100 – Rel. Matera). A seguire passeranno allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (esame Atto n. 99 – Rel. per la II Commissione: Dondi; Rel. per la VI Commissione: Cavandoli) e allo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (seguito esame Atto n. 97 – Rel. Congedo).

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 12 dicembre

In VII Commissione i deputati esamineranno la risoluzione 7-00174 Sasso: iniziative per includere il pane di Altamura nell’inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di:

Gino Roncaglia, professore di editoria digitale, Università degli studi Roma Tre

rappresentanti dell’Associazione italiana editori – AIE

Infine, si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1054​ Manzi e C. 1266​ Ravetto, recanti educazione all’affettività, al rispetto delle differenze e alle pari opportunità, di rappresentanti di:

Associazione Valore D

Fondazione Una nessuna centomila

Associazione D.i.Re – Donne in rete contro la violenza

Indire – Istituto nazionale di documentazione innovazione ricerca educativa, in videoconferenza

Associazione Differenza donna APS, in videoconferenza

Mercoledì 13 dicembre

I deputati in VII Commissione esamineranno i seguenti atti del Governo:

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (seguito esame Atto n. 95 – Rel. Matteoni)

– Rel. Matteoni) Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (seguito esameAtto n. 96 – Rel. Di Maggio)

Giovedì 14 dicembre

I deputati della VII Commissione, in sede consultiva, discuteranno della disciplina dell’ippicoltura (esame C. 329​- Rel. Di Maggio) e delle modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale (esame C. 706​ e abb. – Rel. Matteoni).

A seguire passeranno allo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all’esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l’adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (seguito esame Atto n. 98 – Rel Latini).

In sede referente discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni in favore dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (seguito esame C. 1127​ Latini e C. 1289​ Manzi – Rel. Latini)

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell’arte nelle opere e negli edifici pubblici (seguito esame C. 1315​ Mollicone – Rel. Mollicone)

Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione (seguito esame C. 1063​ Manzi e C. 1057​ Piccolotti – Rel. Matteoni)

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado (esame C. 247​ Marrocco e C. 520​ Di Lauro – Rel. Dalla Chiesa)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 12 dicembre

I deputati della VIII Commissione discuteranno del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Milani). A seguire passeranno alle disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (seguito esame C. 400​ Simiani, C. 1080​ Battistoni, C. 1202​ Fabrizio Rossi e C. 1286​ Ilaria Fontana – Rel. Fabrizio Rossi) e all’esame dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009 (seguito esame Doc. XXII, n. 31 Bicchielli – Rel. Semenzato).

Infine discuteranno della risoluzione 7-00129 Mattia: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio (discussione)

Mercoledì 13 dicembre

I deputati saranno impegnati nell’audizione informale, in videoconferenza, di Bruno Notarnicola e Pietro Alexander Renzulli, professori ordinari di Scienze merceologiche ed ecologia industriale, e Maurizio De Molfetta, tecnico del laboratorio TALSEF, del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sulle tematiche riguardanti la definizione di protocolli di monitoraggio ambientale mediante l’uso di piattaforme aeree senza pilota a bordo

Giovedì 14 dicembre

I deputati parteciperanno all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 12 dicembre

I deputati discuteranno del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo​ – Rel. Baldelli) e della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Raimondo)

Alle 16.00 si terranno le audizioni, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di:

Conferenza delle regioni e delle province autonome (in videoconferenza)

Autorità di regolazione dei trasporti (ART)

Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza)

Federazione nazionale dirigenti e dei quadri apicali di aziende industriali (Federmanager)

Mercoledì 13 dicembre

I deputati discuteranno la legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo)

Al termine passeranno all’esame delle seguenti interrogazioni:

5-00731 Congedo: Riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecce

5-01662 Barbagallo: Continuità territoriale nell’attraversamento dello Stretto di Messina

5-01716 Buonguerrieri: Interventi manutentivi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 12 dicembre

I deputati della X Commissione discuteranno della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Andreuzza

Mercoledì 13 dicembre

Proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Andreuzza.

Giovedì 14 dicembre

Proseguirà l’esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Andreuzza.

A seguire si terrà il seguito dell’audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all’esito della campagna promozionale curata dal Ministero del turismo

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 12 dicembre

La XI Commissione discuterà della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Tenerini)

Mercoledì 13 dicembre

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 15: audizione di rappresentanti di Enel Spa

Ore 15.15: audizione di rappresentanti di ANICA

Ore 15.30: audizione di rappresentanti di Federmanager

Ore 15.45: audizione di rappresentanti di Conflavoro PMI

Giovedì 14 dicembre

Il Comitato ristretto esaminerà le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta, C. 1104​ Barzotti, C. 1128​ Rizzetto e C. 1395​ Tenerini – Rel. Giaccone)

A si terrà l’audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano e C. 786​ Morgante, recanti disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 12 dicembre

La settimana dei deputati della XII Commissione inizia con l’esame del DL 145/2023: Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (esame C. 1601​ Governo, approvato dal Senato – rel. Patriarca) e della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – rel. Ciancitto)

Mercoledì 13 dicembre

I deputati esamineranno parteciperanno all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizione, in videoconferenza, di:

Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina dell’urgenza e pronto soccorso, Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma

Roberto Pieralli, medico di emergenza sanitaria territoriale 118 e presidente regionale SNAMI Emilia-Romagna

Maria Pia Ruggieri, direttore UOC Pronto soccorso, OBI e breve osservazione, Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma

Alberto Zoli, direttore generale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) della Lombardia

A seguire passeranno all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di:

ore 15: Academy of emergency medicine and care (AcEMC)

ore 15.15: Coordinamento specializzandi in medicina d’emergenza-urgenza (COSMEU)

ore 15.30: Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO)

Giovedì 14 dicembre

I deputati della XII Commissione discuteranno dei seguenti atti dell’Unione Europea:

Proposta di direttiva recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano (seguito esame COM(2023)192 final – rel. Maccari)

Proposta di regolamento sull’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (seguito esame COM(2023)193 final – rel. Maccari)

A seguire i deputati passeranno all’esame dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità (seguito esame C. 741​ Pella e C. 1509​ Quartini – rel. Pella)

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti)

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (esame C. 1305​, approvata dal Senato – rel. Panizzut)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 12 dicembre

I deputati esamineranno la risoluzione 7-00174 Sasso: Iniziative per includere il pane di Altamura nell’inventario e nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO (discussione)

A seguire passeranno alle disposizioni per il settore florovivaistico (seguito esame C. 389​ Molinari e C. 1560​ Governo – Rel. Gadda)

Al termine discuteranno la ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (esame C. 1540​ Governo – Rel. La Salandra)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 dicembre

I deputati della XIV Commissione discuteranno dei seguenti atti dell’Unione Europea:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l’informazione territoriale ( COM(2023) 584 final)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada ( COM(2023) 592 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione ( COM(2023) 643 final)

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (esame testo unificato C. 799​ Caparvi e C. 988​ Mollicone – Rel. Di Maggio)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (esame C. 1540​ Governo – Rel. Candiani)

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (esame COM(2023) 529 final – rel. Pisano)

Infine, si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Affari europei dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Arber Ademi, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali