12-16 febbraio 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: audizione informale dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea, legge quadro in materia di interporti (esame C. 703 – Rel. Sbardella), indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 13 febbraio

I deputati della I Commissione discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi). A seguire passeranno all’esame dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (esame emendamenti C. 384​ e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato – Rel. Paolo Emilio Russo) e la legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ – Rel. Sbardella)

Mercoledì 14 febbraio

I deputati discuteranno della modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (seguito esame C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto e C. 886​ Rampelli – Rel. Urzì), all’stituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (seguito esame C. 1306​ Gasparri, approvato dal Senato, C. 527​ De Luca e C. 644​ Deidda – Rel. Nazario Pagano), alle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo) e alle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (esame C. 1665​, approvato dal Senato – Rell. Paolo Emilio Russo, Stefani, Urzì).

Infine, si passerà all’interrogazione 5-01417 Boldrini: Sulla protezione a Emanuela Petruzzelli e a tutte le donne che subiscono violenze

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 13 febbraio

La II Commissione esaminerà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

A seguire passerà all’esame della legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ – Rel. Maschio)

Mercoledì 14 febbraio

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

A seguire passeranno alla legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ – Rel. Maschio).

Al termine i deputati esamineranno le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel Brambilla), le modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato (seguito esame C. 1074​ Bagnai – Rel. Matone), le modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione (seguito esame C. 1301​ Pittalis – Rel. Pittalis) e quella all’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (seguito esame C. 1276​ Schifone – Rel. Varchi)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 13 febbraio

In III Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Mercoledì 14 febbraio

In III Commissione si terrà l’audizione informale dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2024).

A seguire si terranno le seguenti interrogazioni:

5-01816 Fratoianni: Sulle possibili iniziative relative alla crisi in Ecuador

5-01847 Amendola: Sulle possibili iniziative relative alla crisi in Ecuador

5-01869 Bakkali: Sulle possibili iniziative relative alle tensioni tra Etiopia e Somalia e alla tutela dell’integrità territoriale della Somalia

A seguire la III Commissione passerà alla risoluzione 7- 00192 Boldrini: Sulle iniziative per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran, all’esame del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame C. 1658​ Governo – Rel. Coin), delle destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (seguito esame C. 960​ Toni Ricciardi ed altri – Rel. Loperfido) e dell’istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all’estero (seguito esame C. 994​ Onori ed altri – Rel. Billi).

I deputati saranno impegnati nella ratifica dei seguenti accordi:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (seguito esame C. 1501 ​ Governo, Rel. Formentini)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (seguito esame C. 1501​ Governo, Rel. Formentini)

​ Governo, Rel. Formentini)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (seguito esame C. 1501​ Governo, Rel. Formentini) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (seguito esame C. 1587​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Caiata)

Infine, saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico: audizione di Giulio Pugliese, docente di politica giapponese presso l’Università di Oxford e Direttore studi Europa-Asia presso lo Schuman Centre dell’Istituto universitario europeo.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 13 febbraio

I deputati discuteranno della Modifica all’articolo 1908 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare (esame C. 1283​ Carrà – Rel. Carrà) e della concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009 n. 162 (esame C. 1535​ Furgiuele ed altri, C. 1542​ Bicchielli ed altri – Rel. Bicchielli).

Mercoledì 14 febbraio

I deputati discuteranno dell’Istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (esame C. 1306​ approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb. – Rel. Bagnasco)

A seguire in IV Commissione si terrà l’esame dei seguenti provvedimenti:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (seguito esame Atto n. 111 – Rel. Bagnasco)

– Rel. Bagnasco) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (seguito esame Atto n. 112 – Rel. Bicchielli)

– Rel. Bicchielli) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell’Esercito italiano», relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l’Esercito (seguito esame Atto n. 113 – Rel. Chiesa)

– Rel. Chiesa) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer» (seguito esame Atto n. 114 – Rel. Chiesa)

– Rel. Chiesa) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l’addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all’acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell’Esercito italiano (seguito esame Atto n. 115 – Rel. Carrà)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 13 febbraio

I deputati della V Commissione esamineranno il DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi) (Sono previste votazioni), a seguire passeranno alle disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (seguito esame C. 799​ e abb-A ed emendamenti – Rel. Cattoi).

Mercoledì 14 febbraio

I deputati discuteranno della ratifica e esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (seguito esame C. 1502​ Governo – Rel. Barabotti) e del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (esame C. 1540​ Governo – Rel. Giorgianni).

I deputati saranno poi impegnati nell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (esame Atto n. 116 – Rel. Cattoi).

A seguire passeranno alla deliberazione di rilievi su atti del goberno per:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)» (esame Atto n. 117 – Rel. Tremaglia)

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione» (esame Atto n. 118 – Rel. Tremaglia)

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre» (esame Atto n. 119- Rel. Tremaglia)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 13 febbraio

La settimana della VI Commissione inizia con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (atto n. 116), di rappresentanti di:

ore 12: FIT (Federazione Italiana Tabaccai) e STS (Sindacato Totoricevitori Sportivi);

ore 12.15: ACADI (Associazione concessionari di giochi pubblici), A.G.S.I. (Associazione Gestori Scommesse Italia), AS.TRO-Assotrattenimento2007, EGP-FIPE, Eurobet, LOGiCO (Lega operatori di gioco su canali online) e SAPAR (Associazione nazionale gestori gioco di Stato)

ore 13.15: dott. Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura

ore 13.35: avv. Attilio Simeone

Mercoledì 14 febbraio

I deputati discuteranno la legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ Rotelli – Rel. Maullu).

A seguire si terrano le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Giovedì 15 febbraio

In VI Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 11: Confapi, Coldiretti e CIA – Agricoltori Italiani

ore 11.30: Leroy Merlin Italia

ore 11.50: Compagnia delle opere

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 13 febbraio

In VII Commissione i deputati discuteranno della dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (seguito esame testo unificato C. 1127​ Latini e C. 1289​ Manzi – Rel. Latini), della dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (seguito esame testo unificato 982 Vinci, 1214 Foti, 1347 Giovine, 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639​ Amorese) e dell’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mollicone).

Al termine il Comitato dei nove esaminerà le disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (esame emendamenti testo unificato C. 799​ e C. 988-A​ – Rel. Amorese)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 13 febbraio

I deputati discuteranno la legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ Rotelli – Rel. Benvenuti Gostoli)

A seguire di terranno le audizioni informali sulle tematiche riguardanti l’incendio della discarica abusiva di Largo Jacovitti nella zona di Mezzocammino a Roma di:

ore 12.05: Titti Di Salvo, Presidente IX Municipio di Roma

ore 12.15: rappresentanti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio

ore 12.25: rappresentanti dell’Azienda sanitaria locale Roma 2

ore 12.35: Fabrizio Ghera, Assessore mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, demanio e patrimonio della Regione Lazio

ore 12.45: rappresentanti del Corpo di polizia locale di Roma Capitale

Alle 13.00 le si terranno le audizione informale di Fulvio Maria Soccodato, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

A seguire i deputati discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia).

Ore 13.45

Infine, i deputati discuteranno della legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Benvenuti Gostoli).

Giovedì 15 febbraio

I deputati discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia)

In VIII Commissione si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 13 febbraio

I deputati esamineranno le risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

A seguire passeranno all’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

Mercoledì 14 febbraio

Alle 14.00 i deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (seguito esame atto n. 108 – Rel. Longi).

Al termine passeranno agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti) e alla legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo).

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 14 febbraio

In X Commissione i deputati della Legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ Rotelli – Rel. Colombo)

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano: audizione del Prof. Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo S.p.A.

Infine, i deputati esamineranno le disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative (esame C. 997​ Caramanna, C. 1269​ Andreuzza, C. 1463​ Pavanelli e C. 1490​ Gnassi – Rel. Caramanna)

Giovedì 15 febbraio

Proseguono le indagini conoscitive con sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano:

Ore 14: audizione di rappresentanti di Amazon Web Services

Ore 14.15: audizione di rappresentanti di Accenture Italia

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 13 febbraio

La settimana della XI Commissione si apre con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo, recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 13: Associazione italiana giovani avvocati, Associazione nazionale consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

ore 13.30: Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari, Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche

Mercoledì 14 febbraio

In XI Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo, recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 13.30: Federpesca, Assiterminal e Uniport

ore 14: INPS

ore 14.30: INAIL

A seguire saranno esaminate le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone)

Giovedì 15 febbraio

Anche in XI Commissione si terrà un’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 10: audizione di rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti

Ore 10.15: audizione di rappresentanti di Indeed Italia

Ore 10.30: audizione di rappresentanti di Quorum/YouTrend

L’ultimo appuntamento della settimana saranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 11: Confapi, Coldiretti e CIA – Agricoltori Italiani

ore 11.30: Leroy Merlin Italia

ore 11.50: Compagnia delle opere

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 13 febbraio

I deputati parteciperanno all’audizioni informali, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari, di:

ore 13: Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI)

ore 13.15: presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione

Mercoledì 14 febbraio

In XII Commissione i deputati discuteranno le interrogazioni:

5-00735 Patriarca: Salvaguardia del diritto alla continuità di cura dei pazienti affetti da malattie reumatologiche

5-01111 Malavasi: Iniziative volte alla predisposizione di un piano nazionale dedicato alle patologie cardiovascolari

5-01810 Bonafè: Ritardi nell’ammodernamento delle tecnologie diagnostiche delle strutture ospedaliere

A seguire passeranno alla modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (seguito esame C. 433​ Furfaro e C. 555​ Sportiello – rel. Furfaro) e alle risoluzioni 7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.

In sede referente, discuteranno delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti), disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (seguito esame C. 113​ Panizzut – rel. Panizzut) e disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare (esame C. 114​ Panizzut, C. 159​ Serracchiani, C. 307​ Conte, C. 344​ Candiani, C. 998​ Ciani e C. 1426​ Malavasi – rell. Ciocchetti e Furfaro)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 13 febbraio

I deputati discuteranno della delega al Governo in materia di florovivaismo (seguito esame C. 1560​ Governo e C. 389​ Molinari – Rel. Gadda) e delle disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale (seguito esame C. 788​ Caretta e C. 1649​ Carloni – Rel. Cerreto)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 13 febbraio

Giornata di audizioni per i deputati della XIV Commissione.

Si inizia con l’audizione informale, in videoconferenza, del Prof. Giacinto Della Cananea, ordinario di diritto amministrativo europeo presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito dell’esame della Relazione della Commissione europea sui lavori dei comitati nel 2022 ( COM(2023) 664 final).

A seguire si passerà all’audizione informale di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ( COM(2023) 728 final)

Mercoledì 14 febbraio

Proseguono le audizioni. Si inizia con l’audizione informale dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2024).

Si prosegue con l’Audizione informale del Direttore generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min. Plen. Nicola Verola, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final).

A seguire i deputati esamineranno la legge quadro in materia di interporti (esame C. 703​ Rotelli – Rel. Di Maggio.

Infine, i deputati discuteranno dei seguenti atti dell’Ue: