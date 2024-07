15-19 luglio 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: deliberazione di una proroga del termine, DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (esame C. 1930​ Governo – Rel. Palombi) e il DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Matone)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 15 luglio

Il primo appuntamento della settimana per la I Commissione è l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (atto n. 164),di rappresentanti di:

Ore 16: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

Ore 16.30: Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD); Anitec-Assinform e Assotelecomunicazioni (ASSTEL)

Martedì 16 luglio

I deputati della I Commissione parteciperanno all’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ Boschi e C. 1921​ Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di:

Ore 9.30: Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, Michele Belletti, professore di diritto pubblico presso l’Università di Bologna e Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Unitelma Sapienza

Ore 10.30: Edoardo Raffiotta, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Milano Bicocca, Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e Giovanni D’Alessandro, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi Niccolò Cusano

A seguire saranno discussi i seguenti provvedimenti:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Mercoledì 17 luglio

I deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire proseguirà l’analisi dei seguenti provvedimenti:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Infine, i deputati passeranno allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (seguito esame Atto n. 165 – Rel. Kelany), allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (esame Atto n. 169 – Rel. Urzì), allo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (esame Atto 177 – Rel. Ziello) e alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis).

Giovedì 18 luglio

Gli ultimi due appuntamenti della settimana sono l’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ Boschi e C. 1921​ Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di:

Ore 9: Annamaria Poggi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Torino, Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e Claudio De Fiores, professore di diritto costituzionale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Ore 10: Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Torino, Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l’Università di Roma Tor Vergata

Ore 11: Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica presso l’Università di Bologna, Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l’ Università del Molise

Ore 12: Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Sassari, Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma “Sapienza”, Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa, Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano Statale

E, infine l’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ Boschi e C. 1921​ Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di:

Ore 14: Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi Suor Orsola di Napoli, Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso Università degli studi di Siena, Gianluca Passarelli, professore di scienza politica presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Ore 15: Ludovico Mazzarolli, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Udine, Marilisa D’Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano Statale, Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 16 luglio

I deputati della II Commissione parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (Atto n. 160), di rappresentanti di:

Ore 9.30: CGIL-CISL-UIL e UGL

Ore 10: Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF)

Ore 10.20: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)

Ore 10.40: Associazioni Diligentia ETS e Sustainability Makers

Ore 11: Associazione organismi certificazione ispezione prova e taratura (CONFORMA)

Ore 11.20: Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse)

Ore 11.40: Alleanza delle cooperative italiane

I deputati della II Commissione discuteranno i seguenti provvedimenti:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2024

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(esame congiunto – Rel. Pulciani)

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Matone)

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (esame C. 1930​ Governo – Rel. Palombi)

Mercoledì 17 luglio

I deputati della II Commissione proseguiranno nell’analisi dei seguenti provvedimenti:

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2024

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(esame congiunto – Rel. Pulciani)

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Matone)

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (esame C. 1930​ Governo – Rel. Palombi)

Infine, i deputati passeranno alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Giovedì 18 luglio

In II Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1074​ Bagnai, recante “Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato” di:

Ore 10: Maria Luisa Pellizzari, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Ore 10.20: Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali

Ore 10.40: Vincenzo Nicolì, direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Direzione centrale anticrimine

Ore 11: Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Ore 11.20: Roberto Pellicano, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano

Ore 11.40: Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Ore 12: Renato Ongania, Presidente del Comitato Alberto

Ore 12.20: Licia Califano, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

A seguire i deputati passeranno allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (seguito esame Atto n. 160 – Rel. per la II Commissione: Dondi; Rel. per la VI Commissione: Cavandoli)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 16 luglio

In III Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni: audizione del Presidente dell’Institut des droits de l’homme des avocats européens (IDHAE), Anton Giulio Lana.

A seguire i deputati passeranno alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all’esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (esame C. 1922​ Governo – Rel. Billi)

Infine, discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo) e della Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2024

Mercoledì 17 luglio

In III Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico: audizione, in videoconferenza, di James Crabtree, ricercatore presso lo European Council on Foreign Relations.

I deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (esame C. 1744​ Chiesa ed altri – Rel. Formentini)

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2024

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Formentini)

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (seguito esame C. 960 ​ Toni Ricciardi ed altri – Rel. Loperfido)

​ Toni Ricciardi ed altri – Rel. Loperfido) 7-00206 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per l’interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba d’Egitto

Quartapelle Procopio: Sulle iniziative per l’interruzione della fornitura di armi leggere alla Repubblica araba d’Egitto 5-02580 Boldrini: sul sostegno alla popolazione afghana

Boldrini: sul sostegno alla popolazione afghana 5-02612Boldrini: sul supporto a Luigi Giacomo Passeri, detenuto in Egitto

Infine, si terrà l’incontro informale con il Ministro dell’Economia della Repubblica dell’Azerbaijan, Mikayl Jabbarov

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’Assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo) e della tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2024 (esame congiunto – Rel. Bagnasco)

Mercoledì 17 luglio

In IV Commissione si discuterà dell’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale (seguito esame nuovo testo C. 1835​ Mulè e C. 1851​ Cavandoli – Rel. Mulè) e del riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo (seguito esame C. 1744​ Chiesa – Rel. Chiesa)

A seguire i deputati riprenderanno a esaminare il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), le disposizioni per l’Assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), la tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2024 (esame congiunto – Rel. Bagnasco) e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all’acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell’intera flotta (esame Atto n. 176 – Rel. Carrà).

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 15 luglio

I deputati discuteranno del DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (esame C. 1902-A​ Governo – Rel. Tremaglia)

Mercoledì 17 luglio

I deputati esamineranno la proposta di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (esame emendamenti C. 1691​, Governo, approvato dal Senato, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Cattoi)

A seguire in V Commissione saranno esaminati i seguenti provvedimenti:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (seguito esame C. 960​ – Rel. Cattoi)

Alla IV Commissione: Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (esame C. 1744​ – Rel. Giorgianni)

Alla VIII Commissione: DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Cattoi)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (seguito esame Atto n. 166 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (esame Atto n. 164 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (esame Atto n. 165 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (esame Atto n. 170 – Rel. Comaroli)

Alla VIII Commissione: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (seguito esame Atto n. 161 – Rel. Barabotti) (Sono previste votazioni)

Alle Commissioni II e VI: Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (seguito esame Atto n. 160 – Rel. Giorgianni)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2023, denominato «Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM», relativo all’acquisizione dell’armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione (esame Atto n. 173 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2023, denominato «MCO/MLU Classe Doria», relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della classe Doria (esame Atto n. 174 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all’acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell’ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l’ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico (esame Atto n. 175 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all’acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell’intera flotta (esame Atto n. 176 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (esame Atto n. 172 – Rel. Giorgianni)

Giovedì 18 luglio

I deputati della V Commissione discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo) e delle dfisposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 16 luglio

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (Atto n. 160), di rappresentanti di:

Ore 9.30: CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 10: Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF)

Ore 10.20: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)

Ore 10.40: Associazioni Diligentia ETS e Sustainability Makers

Ore 11: Associazione organismi certificazione ispezione prova e taratura (CONFORMA)

Ore 11.20: Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (Federcasse)

Ore 11.40: Alleanza delle cooperative italiane

A seguire i deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2024 e della tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Mercoledì 17 luglio

I deputati proseguiranno ad esaminare il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), la Tabella n. 1: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2024, la Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), il DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Cavandoli) e il DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (esame C. 1930​ Governo – Rel. Testa)

A seguire i deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (seguito esame Atto n. 170 – Rel. Congedo), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (seguito esame Atto n. 171 – Rel. Matera) e dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (esame Atto n. 172 – Rel. Filini)

Giovedì 18 luglio

I deputati parteciperanno discuteranno dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (seguito esame Atto n. 160 – Rel. per la II Commissione: Dondi; Rel. per la VI Commissione: Cavandoli)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno finanziario 2024, della Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2024 e della Tabella n. 14 Stato di previsione del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2024.

Mercoledì 17 luglio

I deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno finanziario 2024, della Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2024, della Tabella n. 14 Stato di previsione del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2024

(seguito esame congiunto – Rel. Mollicone), del riconoscimento del relitto del regio sommergibile ‘Sciré’ quale sacrario militare subacqueo (esame C. 1744​ – Rel. Matteoni) e delle modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame C. 1806​, approvata dal Senato, e abb. – Rel. Tassinari)

Infine, i deputati discuteranno dell’introduzione dell’articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo (seguito esame C. 1536​ Baldelli e C. 1867​ Furfaro – Rel. Roscani)

Giovedì 18 luglio

L’unico impegno della giornata è l’esame delle disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli (esame C. 1840​ Amorese – Rel. Amorese)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 15 luglio

I deputati discuteranno del DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (seguito esame C. 1937​ Governo – Rel. Pizzimenti) e del DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (seguito esame C. 1896​ Governo – Rell. Iaia e Mazzetti)

Martedì 16 luglio

Anche in VIII Commissione si discute del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza) e della Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).

Alle 10.00 i deputati discuteranno del DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (seguito esame C. 1896​ Governo – Rell. Iaia e Mazzetti)

Mercoledì 17 luglio

La giornata inizia con l’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: deliberazione di una proroga del termine.

A seguire si passerà alle disposizioni per l’adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione (esame C. 1742​ Lupi – Rel. per la VIII Commissione: Zinzi, Rel. per la X Commissione: Cavo)

Anche in VIII Commissione si discuterà del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), la Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), la Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), la Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Al termine, passeranno allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (seguito esame Atto n. 161 – Rel. Rachele Silvestri)

Giovedì 18 luglio

I deputati discuteranno del DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (seguito esame C. 1937​ Governo – Rel. Pizzimenti)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 15 luglio

Audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (atto n. 164), di rappresentanti di:

ore 16: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

ore 16.30: Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), Anitec-Assinform (in videoconferenza) e Assotelecomunicazioni (ASSTEL)

Martedì 16 luglio

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161), di rappresentanti di:

Associazione nazionale comuni aeroportuali italiani (ANCAI)

Associazione operatori nel trasporto ferroviario merci (Fermerci)

Federazione italiana autotrasportatori professionali (FIAP)

A seguire anche nell’VIII Commissione i deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (limitatamente alle parti di competenza) e della Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).

Infine, i deputati passeranno al DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Caroppo)

Mercoledì 17 luglio

I deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

A seguire in IX Commissione sarà discussa l’interrogazione 5-02502 D’Alfonso: Abbandono della proposta “Variante Plus” per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara.

Anche nell’VIII Commissione i deputati proseguiranno con le discussioni del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) e del DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Caroppo)

L’ultimo appuntamento della settimana è l’audizione informale, nell’ambito dell’esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161), di rappresentanti di:

Aeroporti 2030 e Assaeroporti

ITA Airways

Aeroitalia, EasyJet (in videoconferenza) e Ryanair

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Zucconi)

Al termine in X Commissione si passerà al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (esame congiunto – Rel. Gusmeroli) e le modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame C. 1806​, approvata dal Senato, e abb. – Rel. Pietrella)

Mercoledì 17 luglio

I deputati prenderanno parte all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione: deliberazione di una proroga del termine. A seguire passeranno alle disposizioni per l’adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione (esame C. 1742​ Lupi – Rel. per l’VIII Commissione: Zinzi; Rel. per la X Commissione: Cavo).

Al termine in X Commissione si passerà al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza), Tabella n. 16: Stato di previsione del Ministero del turismo (esame congiunto – Rel. Gusmeroli), le modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame C. 1806​, approvata dal Senato, e abb. – Rel. Pietrella), la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (seguito esame C. 1915​ Governo – Rel. Di Mattina), il DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Zucconi e il DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (seguito esame C. 1937​ Governo, Rel. Maerna).

L’ultimo appuntamento della settimana sono le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), del Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza) e della Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

Mercoledì 17 luglio

La giornata inizia con l’esame del DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (esame C. 1937​ Governo – Rel. Coppo).

A seguire i deputati proseguiranno con l’esame del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza) e della Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).

I deputati passeranno, poi, alle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini) e alla disciplina delle attività subacquee e iperbariche (seguito esame C. 1161​ Cangiano – Rel. Volpi)

I deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781​ Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria

A seguire i deputati discuteranno le seguenti interrogazioni:

5-02384 Gribaudo: Iniziative volte a scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali presso la Gimar di Occimiano e un indebolimento del tessuto occupazionale e produttivo del relativo territorio

5-02552 Dell’Olio: Verifiche sullo svolgimento da parte di Inps Servizi S.p.a. delle attività di contact center multicanale verso l’utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni sulla qualità del servizio e sul limite di spesa annua complessiva

5-02572 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro presso i medesimi punti vendita

Giovedì 18 luglio

L’unico appuntamento della giornata è la comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura e, più in generale, agli incidenti sul lavoro, nonché alle iniziative in materia di contrasto al lavoro irregolare

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2024

Mercoledì 17 luglio

La giornata della XII Commissione inizia con l’esame dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire i deputati proseguiranno con l’analisi del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza), della Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2024 e la modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (esame C. 1042​ Di Giuseppe e C. 1415​ Di Sanzo – rel. Ciocchetti)

Infine, i deputati saranno impegnati nelle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298​ Quartini, recante “Disposizioni concernenti il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare”:

ore 15: Ufficio parlamentare di bilancio

ore 15.30: Corte dei conti

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 16 luglio

I deputati discuteranno del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’anno finanziario 2024

Mercoledì 17 luglio

In XIII Commissione prosegue l’esame del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo), della Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’anno finanziario 2024

XIV COMMISSIONE – (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

Mercoledì 17 luglio

I deputati discuteranno della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2022 (seguito esame COM(2023) 664 – Rel. Di Maggio) (Sono previste votazioni), della Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (esame C. 1916​ Governo – Rel. Caiata) e torneranno a discutere del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2023 (C. 1951​ Governo), delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2024 (C. 1952​ Governo) e della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza)

A seguire passeranno al DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Di Maggio), allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (esame atto n. 161 – Rel. Giordano) e allo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (esame atto n. 172 – Rel. Pietrella)

A seguire i deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese, audizione del dott. Nicola De Michelis, direttore generale aggiunto f.f. presso la Direzione generale della Politica regionale ed urbana della Commissione europea

Ultimo appuntamento della giornata sono le comunicazioni del presidente sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell’Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell’UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024