17-21 giugno 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (esame C. 1896​ Governo – Rel. Frassini), audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 18 giugno

I deputati discuteranno dell’abrogazione di norme prerepubblicane (seguito esame C. 1168​ Governo, C. 1318​ Governo, C. 1371​ Governo, C. 1452​ Governo, C. 1572​ Governo – Rel. Nazario Pagano) e dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti).

A seguire i deputati passeranno alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Paolo Emilio Russo), alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (esame C. 1849​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Sbardella) e alla modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni (esame C. 695​ – Rel. Ziello)

Mercoledì 19 giugno

Prosegue l’esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire i deputati passeranno alla modifica all’articolo 44 della Costituzione concernente il recupero sociale e urbanistico delle periferie urbane e delle aree interne (seguito esame C. 331​ cost. Morassut – Rel. Paolo Emilio Russo) e alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Giovedì 20 giugno

Prosegue l’esame delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Lunedì 17 giugno

I deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (seguito esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rell. Pittalis e Varchi)

Mercoledì 19 giugno

I deputati esamineranno le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Giovedì 20 giugno

Prosegue l’esame delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 18 giugno

I deputati parteciperanno all’audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e della situazione in Ucraina

Mercoledì 19 giugno

In III Commissione di terrà l’indagine conoscitica sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico: audizione della Incaricata d’Affari dell’Ambasciata di Australia in Italia, Alison Burrows

A seguire si terranno le comunicazioni del presidente sugli esiti della missione svolta in Algeria (11-13 giugno 2024)

Giovedì 20 giugno

I deputati della III Commissione saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni: audizione di rappresentanti di Amnesty International

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 18 giugno

I deputati discuteranno del DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (seguito esame C. 1854​ Governo – Rel. Bicchielli)

Mercoledì 19 giugno

In IV Commissione i deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Padovani) e dell’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale (esame C. 1835​ Mulè – Rel. Mulè)

Giovedì 20 giugno

In IV si terrà l’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità: audizione del Presidente della Federazione Aziende italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Giuseppe Cossiga

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 18 giugno

In sede consultiva i deputati discuteranno delle disposizioni disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (seguito esame C. 433​ e abb.-A ed emendamenti – Rel. Comaroli), del DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate (esame C. 1854-A​ Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Tremaglia), delle disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità (esame C. 1741​ e abb. ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Cattoi) e dell’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane (esame C. 1737-A​ ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Pella)

Mercoledì 19 giugno

La V Commissione discuterà del DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (esame C. 1896​ Governo – Rel. Frassini) e delle disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità (seguito esame C. 741​ e abb. – Rel. Mascaretti)

I deputati passeranno allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (esame Atto n. 156 – Rel. Giorgianni)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 18 giugno

La settimana della VI Commissione inizia l’esame della modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni (seguito esame C. 695​ Borrelli – Rel. De Bertoldi), a seguire passeranno allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (esame Atto n. 158 – Rel. Congedo)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 18 giugno

Giornata di audizioni in VII Commissione.

Si inizia con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902​, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca di rappresentanti di:

SIPES – Società di Pedagogia Speciale

Save the children

ANIEF – Associazione Sindacale Professionale

CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

UISP – Unione Italiana sport per tutti

ADI – Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia

UDU- Unione degli universitari

Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Lega pro, in videoconferenza

AIC – Associazione italiana calciatori, in videoconferenza

FLC – CGIL Scuola, in videoconferenza

CISL Scuola, in videoconferenza

ANP – Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, in videoconferenza

UDIR – Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, in videoconferenza

A seguire passeranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902​, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca di:

ore 12: Marco Mezzaroma, presidente di Sport e salute s.p.a.

ore 13: Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC

Al termine i deputati passeranno all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (seguito esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Roscani)

Mercoledì 19 giugno

I deputati discuteranno della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”) ( COM(2024) 132 final)

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini ( COM(2024) 133 final) esame congiunto – Rel. per la VII Commissione: Roscani; Rel. per la XI Commissione: Giagoni)

A seguire passeranno alle audizioni, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902​, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, di:

ore 13.45: Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini

ore 14.30: Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli

Infine, i deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Amorese), del DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (esame C. 1896​ Governo – Rel. Di Maggio) e dell’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (seguito esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Rosca.

Giovedì 20 giugno

In VII Commissione i deputati esamineranno l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (seguito esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Roscani) e le modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive (esame C. 505​ Berruto – Rel. Perissa)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 17 giugno

Giornata di audizioni in VIII Commissione.

Si inizia con le informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, di rappresentanti di:

ore 10.40: Sbilanciamoci

ore 10.50: Coldiretti

ore 11: Confagricoltura

ore 11.20: Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH)

ore 11.35: Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)

ore 11.45: Confederazione italiana agricoltori (CIA)

ore 11.55: Istituto nazionale di urbanistica (INU)

ore 12.05: Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI)

ore 12.15: Federalberghi

ore 12.30: Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS)

A seguire, alle 14.30, passeranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, di rappresentanti di:

ore 14.30: Cgil, Cisl, Uil, Fillea, Filt, Feneal e Nuove Ri-generazioni

ore 15.10: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

Martedì 18 giugno

Continuano le audizioni in VIII Commissione.

Alle 11 si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, di rappresentanti di:

ore 11: Associazione nazionale bed & breakfast, affittacamere, case per vacanza, locazioni turistiche (ANBBA)

ore 11.10: Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (FIAIP)

ore 11.20: Forum Salviamo il paesaggio

ore 11.30: Confcooperative Habitat

ore 11.40: Compagnia delle opere

ore 11.50: Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT)

ore 12: Sindacato inquilini casa e territorio (SICET)

ore 12.10: Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA)

ore 12.20: Centro studi investimenti sociali (Censis)

ore 12.30: Confcommercio

A seguire si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Mercoledì 19 giugno

I deputati discuteranno dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) (esame Atto n. 162 – Rel. Benvenuti Gostoli) e del DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (seguito esame C. 1896​ Governo – Rel. Iaia).

A seguire si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, di rappresentanti di:

ore 13.55: Consiglio nazionale del notariato

ore 14.05: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

ore 14.15: Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP)

ore 14.25: Confesercenti

ore 14.35: Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL)

ore 14.45: Confindustria Assoimmobiliare

ore 14.55: IPPASO – Centro studi italiano

ore 15.05: Associazione verdi ambiente e società

ore 15.15: Società geologica italiana

ore 15.25: Federazione italiana mediatori agenti d’affari (FIMAA)

ore 15.35: Consiglio superiore dei lavori pubblici

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 18 giugno

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana

Audizione di:

ore 11.30: rappresentanti di FILT CGIL (in videoconferenza), di FIT-CISL (in videoconferenza), di UILTrasporti e di UGL Trasporti

ore 12.30: Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi

Mercoledì 19 giugno

Il primo appuntamento della giornata è l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (seguito esame atto n. 155 – Rel. Longi)

A seguire passeranno alle modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell’ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell’immagine e di contenuti multimediali di minori (esame C. 1771​ Sportiello – Rel. Pastorella).

Al termine i deputati passeranno alle seguenti risoluzioni

7-00114 Deidda: Iniziative per l’attuazione del principio di insularità

7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna

7-00226 Iaria: Iniziative per l’attuazione del principio di insularità

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 18 giugno

La Commissione Lavoro pubblico e privato esaminerà il DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (esame C. 1902​ Governo – Rel. Giaccone)

Mercoledì 19 giugno

I deputati discuteranno della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”) ( COM(2024) 132 final) e della proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini ( COM(2024) 133 final)

I deputati passeranno, poi, all’esame delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Schifone) e delle disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro (seguito esame C. 142​ Fratoianni, C. 1000​ Conte e C. 1505​ Scotto – Rel. Schifone)

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 14: audizione di rappresentanti di Sky Italia

Ore 14.15: audizione di rappresentanti di Assinter Italia

Ore 14.30: audizione di rappresentanti di Capgemini

Alle 14.45 sarà il momento dell’audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari Contabili DAP e della Federazione sindacale Co.S.P. – Coordinamento sindacale penitenziario, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781​ Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria

Successivamente, i deputati passeranno alle seguenti interrogazioni:

5-01726 Amato: Iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, al fine di introdurre ammortizzatori e indennità effettivamente migliorativi delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori dello spettacolo

5-01961 Quartapelle Procopio: Iniziative volte ad estendere la platea delle lavoratrici beneficiarie e ad aumentare la durata del “bonus mamme”

5-02357 Simiani: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della Cooperativa I Pescatori di Orbetello

Infine, i deputati esamineranno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (esame Atto n. 157 – Rel. per la XI: Schifone; Rel. per la XII: Loizzo)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 18 giugno

I deputati discuteranno della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti) e delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (esame emendamenti C. 433​-555-A​ – rel. Furfaro)

Mercoledì 19 giugno

Proseguirà l’esame della proposta si istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti).

A seguire i deputati passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023 (esame C. 1703​ Governo – rel. Maccari), al DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (esame C. 1902​ Governo – rel. Loizzo) e al DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (esame C. 1896​ Governo – rel. Panizzut)

Al termine i deputati discuteranno delle risoluzioni 7-00198 Zanella e 7-00212 Sportiello, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere e 7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.

Alle 15 .00 si terrà l’audizione informale di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298​ Quartini, recante “Disposizioni concernenti il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare”

Infine, i deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (esame Atto n. 157 – rel. per la XI Commissione: Schifone; rel. per la XII Commissione: Loizzo)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 18 giugno

I deputati esamineranno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (seguito esame atto n. 156 – Rel. Davide Bergamini).

A seguire passeranno all’indagine conoscitiva sull’emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia: audizione della prof.ssa Francesca Luziatelli, docente presso l’Università della Tuscia, della prof.ssa Margherita Ciervo (in videoconferenza), docente presso l’Università di Foggia e della dott.ssa Margherita D’Amico (in videoconferenza), biologa e fitopatologa. Al termine ci sarà la deliberazione di una proroga del termine.

XIV COMMISSIONE – (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

Mercoledì 19 giugno

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese

ore 14: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione province d’Italia (UPI)

ore 14.30: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente

A seguire passeranno allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (esame atto n. 157 – Rel. Di Maggio) e allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (esame atto n. 158 – Rel. Pisano)