18-22 marzo 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024, audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale e DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 18 marzo

I deputati iniziano la settimana con l’esame del DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (seguito esame C. 1780​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Nazario Pagano)

Martedì 19 marzo

Prosegue l’esame del l’esame del DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (seguito esame C. 1780​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Nazario Pagano) a cui segue l’analisi delle disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (seguito esame C. 1717​ Governo – Rel. per la I Commissione: Nazario Pagano; Rel. per la II Commissione: Maschio) e delle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo)

Mercoledì 20 marzo

I deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire si terranno le audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di: Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso L’Università La Sapienza di Roma; Giovanni Barretta, economista; Marina Calamo Specchia, professoressa di diritto costituzionale e comparato presso l’Università degli Studi di Bari (in videoconferenza); Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e Massimo Luciani, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso L’Università La Sapienza di Roma.

Infine, proseguiranno le discussioni sulle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo)

Giovedì 21 marzo

Proseguono le discussioni sulle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (seguito esame C. 304​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo)

A seguire i deputati saranno impegnati nell’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di:

Ore 15.30: rappresentanti di Confindustria Napoli

Ore 16:30: rappresentanti di GIMBE

Ore 17: Francesco Astone, professore di diritto privato e civile presso l’Università degli studi di Foggia; Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Molise (in videoconferenza); Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università statale degli Studi di Milano (in videoconferenza), e Barbara Randazzo professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Milano

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 19 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (seguito esame C. 1717​ Governo – Rel. per la I Commissione: Nazario Pagano; Rel. per la II Commissione: Maschio) e delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla)

Mercoledì 20 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (esame C. 536​-891​-910-B​, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; Rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) a cui seguirà il seguito dell’esame delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla).

Successivamente passeranno all’esame delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (seguito esame C. 1718​ Governo, approvata dal Senato – Rell. Pittalis e Varchi) e della modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (seguito esame C. 1276​ Schifone – Rel. Varchi).

Infine, i deputati esamineranno lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (esame atto n. 144 – Rel. per la II Commissione Varchi – Rel. per la VI Commissione De Palma)

Giovedì 21 marzo

I deputati proseguiranno con l’esame delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 19 marzo

In III Commissione sarà discussa la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (esame Doc. XXVI, n. 2– Rel. per la III Commissione: Formentini; Rel. per la IV Commissione: Chiesa). A seguire i deputati assisteranno alle comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

Mercoledì 20 marzo

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale: audizione di rappresentanti di Confcommercio.

A seguire discuteranno delle disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (esame C. 304​ Conte ed altri – Rel. Billi), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (seguito esame C. 1589​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Formentini), della destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (seguito esame C. 960​ Toni Ricciardi ed altri – Rel. Loperfido) e dell’istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all’estero (seguito esame C. 994​ Onori ed altri – Rel. Billi).

Infine, i deputati assisteranno all’interrogazione 5-01984 Porta: Sul nuovo accordo tra Italia e Brasile sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida

Giovedì 21 marzo

Nel Comitato permanente sulla politica estera per l’Indo-Pacifico si terrà un’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico con l’audizione, in videoconferenza, di Axel Berkofsky, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 19 marzo

In IV Commissione si discuterà della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (esame Doc. XXVI, n. 2– Rel. per la III Commissione: Formentini; Rel. per la IV Commissione: Chiesa). A seguire si terranno le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

Mercoledì 20 marzo

La IV Commissione discuterà dei seguenti provvedimenti:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all’acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (seguito esame Atto n. 123 – Rel. Malaguti)

– Rel. Malaguti) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei carabinieri», relativo all’ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell’Arma dei carabinieri tramite l’acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (seguito esameAtto n. 124 – Rel. Carrà)

Giovedì 21 marzo

In IV Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità: audizione del Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 19 marzo

In V Commissione i deputati discuteranno della dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (esame C. 982​ e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Mascaretti), delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (esame C. 1532-ter-A​ Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Comaroli) e delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (esame C. 851-A​ ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Cattoi)

A seguire i deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rell. Ottaviani, Pella e Trancassini)

Mercoledì 20 marzo

I deputati della V Commissione discuteranno dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – Rel. Pella), dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (seguito esame Atto n. 126 – Rel. Giorgianni) e dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (esame Atto n. 136 – Rel. Lucaselli).

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 19 marzo

I deputati assisteranno all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

Mercoledì 20 marzo

I deputati discuteranno della modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni (esame C. 695​ Borrelli – Rel. De Bertoldi).

A seguire passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Sala) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Sala)

Infine discuteranno delle 7-00201 Del Barba: Modalità applicative dell’Accordo tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023 (discussione)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 19 marzo

La settimana della VII Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame congiunto degli Schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Puglia (atto n. 128), Veneto (atto n. 129) e Toscana (atto n. 130) dei Soprintendenti:

Marco Giacomo Bascapè, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, in videoconferenza

Vincenzo Tinè, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in videoconferenza

Valerio Tesi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

A seguire discuteranno della dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (esame emendamenti testo unificato C. 982​-1214​-1347​-1584​-1639​-1677​-1685​-1754-A​ – Rel. Amorese) e del DL 7/2024: disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (esame C. 1780​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Roscani).

Infine, passeranno all’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00178 Caso: introduzione di una disciplina degli e-sports, di:

Luigi Caputo, fondatore dell’Osservatorio Italiano Esports

Giulietta Minucci, socio anziano dello studio legale Lexia

Fortuna Imperatore, sviluppatrice di videogiochi

Daniela Vrabie, giocatrice professionista di e-sports

Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA

Biagio Giancola, socio amministratore dello studio legale Martinelli Rogolino Giancola, in videoconferenza

Alessio Cicolari, imprenditore e titolare di AK Informatica, in videoconferenza

Mercoledì 20 marzo

In VII Commissione si terrà l’audizione informale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, in merito all’attuazione della legge 14 luglio 2023, n. 93, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

A seguire passeranno all’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (seguito esame Atto n. 126– Rel. per la VII Commissione: Roscani; Rel. per la XI Commissione: Schifone) e allo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 (esame Atto n. 138 – Rel. Mollicone).

Successivamente sarà discussa la risoluzione 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, le disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (seguito esame C. 836​ Molinari – Rel. Sasso) e le modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e altre disposizioni in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio e nella giunta nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano nonché nel consiglio e nella giunta nazionali del Comitato italiano paralimpico (seguito esame nuovo testo C. 671​ Mulè – Rel. Mulè).

Al termine, in sede consultiva, sarà analizzato il DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Amorese), la ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (esame C. 1745​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Tassinari), dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (esame C. 1746​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Loizzo), dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Di Maggio) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Miele).

Infine, si terrà la Comunicazione del presidente sugli esiti della missione svolta in Kerala (India) in occasione della Conferenza annuale del Soft power club (16 e 17 febbraio 2024)

Giovedì 21 marzo

In VII Commissione si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito

A seguire la VII Commissione passerà a discutere dell’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione (esame C. 1447​ Paolo Emilio Russo – Rel. Matteoni)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 19 marzo

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione:

ore 13.30 – audizione, in videoconferenza, di Enrico Zio, professore ordinario di Impianti nucleari al Politecnico di Milano

ore 13.40 – audizione di Angelo Tartaglia, già professore di Fisica del Politecnico di Torino

A seguire i deputati discuteranno della modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (seguito esame C. 1018​ Foti – Rel. Fabrizio Rossi)

Mercoledì 20 marzo

In VIII Commissione i deputati discuteranno delle risoluzioni 7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio (seguito discussione congiunta)

A seguire passeranno al DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Benvenuti Gostoli)

Alle 14.15 si terrà l’audizione informale del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, Fabio Fatuzzo, sullo stato di attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue concernenti gli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione

E, infine, le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, di rappresentanti di:

ore 15.10: Rete Professioni Tecniche (RPT) e Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG)

ore 15.30: CGIL, CISL e UIL

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 19 marzo

I deputati discuteranno di interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame emendamenti C. 1435-A​ e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

In IX Commissione si terranno le interrogazioni a risposta diretta su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy

A seguire i deputati passeranno alle interrogazioni – 5-01645 Barbagallo: Sicurezza stradale e manutenzione delle strade siciliane e – 5-02123 Ghirra: Finanziamento del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma

Infine, alle 14.30, si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa (atto n. 136), di rappresentanti di:

Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF)

Istituto Bruno Leoni (in videoconferenza)

Mercoledì 20 marzo

I deputati saranno impegnati nell’audizione informale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, in merito all’attuazione della legge 14 luglio 2023, n. 93, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 19 marzo

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

Ore 13.30: audizione, in videoconferenza, di Enrico Zio, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano

Ore 13.40: audizione di Angelo Tartaglia, già professore di fisica del Politecnico di Torino

Mercoledì 20 marzo

In X Commissione si terrà il seguito dell’audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale

A seguire sarà esaminato il DL 10/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rel. Caramanna)

L’ultimo impegno della giornata sarà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 19 marzo

La settimana dell’XI Commissione inizia con l’audizione informale di Maurizio Ferrera, professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito dell’esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti ( COM(2023) 715 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE ( COM(2023) 716 final)

A seguire si terrà l’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00178 Caso: introduzione di una disciplina degli e-sports, di:

Luigi Caputo, fondatore dell’Osservatorio Italiano Esports

Giulietta Minucci, socio anziano dello studio legale Lexia

Fortuna Imperatore, sviluppatrice di videogiochi

Daniela Vrabie, giocatrice professionista di e-sports

Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA

Biagio Giancola, socio amministratore dello studio legale Martinelli Rogolino Giancola, in videoconferenza

Alessio Cicolari, imprenditore e titolare di AK Informatica, in videoconferenza

Mercoledì 20 marzo

I deputati discuteranno del DL 19/2024: ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rel. Volpi)

A seguire passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Giagoni) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Giagoni).

Successivamente i deputati passeranno alle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini) e alla riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento (seguito esame C. 1254​ Alfonso Colucci e C. 1264​ Bagnasco – Rel. Tenerini).

Al termine, in XI Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro: deliberazione di una proroga del termine

Infine, i deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153 ​- 202 ​- 844 ​- 1104 ​- 1128 ​- 1395-A ​ – Rel. Giaccone)

​- ​- ​- ​- ​- ​ – Rel. Giaccone) Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (esame C. 408 ​ Ascari, C. 510 ​ Ubaldo Pagano, C. 786 ​ Morgante, C. 1645 ​ Gribaudo, C. 1683 ​ Tenerini e C. 1747 ​ Carfagna – Rel. Schifone)

​ Ascari, C. ​ Ubaldo Pagano, C. ​ Morgante, C. ​ Gribaudo, C. ​ Tenerini e C. ​ Carfagna – Rel. Schifone) Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (seguito esameAtto n. 126– Rel. per la VII Commissione: Roscani; Rel. per la XI Commissione: Schifone)

Giovedì 21 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini).

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 13.45: audizione di Stefano Quintarelli, fondatore e general partner di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale della Commissione europea

Ore 14: audizione di Massimo Chiriatti, tecnologo e saggista

Ore 14.15: audizione di rappresentanti di Bin-Italia

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 19 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (esame emendamenti C. 1532-ter-A​ – rel. Ciocchetti) e dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – rel. Panizzut)

Mercoledì 20 marzo

I deputati discuteranno della delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (esame C. 1640​ Governo – rel. per la I Commissione: Ziello; rel. per la XII Commissione: Schifone), dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti) e delle disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (esame C. 536​-891​-910-B​, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato – rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani)

A seguire passeranno alla risoluzione 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (seguito discussione congiunta)

Infine, saranno discusse le seguenti interrogazioni:

5-00711 Benigni: Tempistiche per l’accesso alle innovazioni farmacologiche in ambito oncologico

5-01924 Malavasi: Iniziative per fronteggiare la carenza di determinati farmaci

5-01950 Girelli: Iniziative per consentire l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale Nirsevimab

Giovedì 21 marzo

I deputati proseguiranno l’esame dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (seguito esame Atto n. 122 – rel. Panizzut)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Giovedì 21 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI Agromec), dell’Unione nazionale contoterzisti agromeccanici ed industriali (UNCAI), di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana degli agricoltori (CIA), della Copagri e di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare (in videoconferenza), sulle problematiche che riguardano il settore delle aziende che prestano servizi alle imprese agricole (c.d. contoterzisti)

Al termine discuteranno delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (esame emendamenti C. 851-A​ – Rel. Marino)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 19 marzo

In XIV Commissione i deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. Candiani) e, a seguire, passeranno alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (seguito esame COM(2023) 790 final – Rel. Ambrosi)

Mercoledì 20 marzo

I deputati saranno impegnati nell’esame dei seguenti atti dell’Ue:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell’Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (seguito esame COM(2023) 755 final – Candiani)

final – Candiani) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (esameCOM(2023) 754 final – rel. Candiani)

Infine, si terrà l’audizione informale del dott. Alfredo Nunzi, direttore del Dipartimento Affari istituzionali e legali di Europol, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ( COM(2023) 754 final)

Giovedì 21 marzo

I deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Bagnai).

A seguire passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Giglio Vigna) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Pisano).

I deputati discuteranno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (esame COM (2024) 23 final – Rel. Pietrella)

Infine, si terrà la comunicazione del presidente sulla riunione plenaria della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’UE (COSAC), svoltasi a Madrid dal 26 al 28 novembre 2023 e sulla riunione dei Presidenti della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’UE (COSAC), svoltasi a Namur dal 14 al 15 gennaio 2024.