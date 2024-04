2 – 5 aprile 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Mercoledì 3 aprile

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1717​ Governo, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, di:

Ore 11: rappresentanti di Leonardo S.p.A., TIM – Telsy, Fastweb S.p.A. e di CY4GATE S.p.A.

Ore 12: Enzo Serata, direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia

Ore 12.30: Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC)

In I Commissione si discuterà dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire si terrà l’audizione informale di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e di Arno Kompatscher, Coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”

Giovedì 4 aprile

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (esame C. 1745​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Sbardella) e dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (esame C. 1746​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Sbardella). A seguire passeranno alla discussione sulla destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (esame C. 960​ – Rel. Paolo Emilio Russo), alle disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e alle modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (esame C. 1621​ Foti – Rel. per la I Commissione: Kelany; Rel per la II Commissione: Pittalis).

Infine, in I Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, di:

Ore 16: Francesco Astone, professore di diritto civile presso l’Università degli Studi di Foggia; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Statale di Milano e Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l’Università “Roma Tre” di Roma (in videoconferenza)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Mercoledì 3 aprile

La settimana della II Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1717​ Governo, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, di:

Ore 11: rappresentanti di Leonardo S.p.A., TIM – Telsy, Fastweb S.p.A. e di CY4GATE S.p.A.

Ore 12: Enzo Serata, direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia

Ore 12.30: Bruno Frattasi, Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ANC)

A seguire i deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ – Rel. Maschio) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ – Rel. Maschio)

A seguire passeranno alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare (seguito esame C. 1718​ Governo, approvato dal Senato – Rell. Pittalis e Varchi).

Infine, i deputati parteciperanno all’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario” (Atto n. 144) di:

Ore 15.30: Fabio Di Vizio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Ore 15.50: Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Giovedì 4 aprile

I deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla) e delle modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (esame C. 1621​ Foti – Rel. per la I Commissione: Kelany; Rel per la II Commissione: Pittalis).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Mercoledì 3 aprile

In III Commissione si terrà l’audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Giovedì 4 aprile

Giornata di audizioni per i deputati della III Commissione.

I deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico

Audizione, in videoconferenza, di Simona Alba Grano, professore associato di Sinologia presso l’Università di Zurigo

A seguire passeranno all’audizione informale di Loredana Teodorescu, presidente dell’Associazione WIIS-Italy (Women in International Security), nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2) e all’audizione informale di Anna Fasano, presidente di Banca Etica, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 3 aprile

In IV Commissione si terrà l’audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato recante modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Giovedì 4 aprile

I deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità:

Audizione del Gen. Sq. AAran Sergio Antonio Scalese, Comandante del Comando per le operazioni in rete (COR)

A seguire si terrà l’audizione informale di Loredana Teodorescu, presidente dell’Associazione WIIS-Italy (Women International Security), nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 2) e l’audizione informale di Anna Fasano, presidente Banca Etica, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato recante modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 3 aprile

I deputati della I Commissione assisteranno all’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea

A seguire passeranno all’esame del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rell. Ottaviani, Pella e Trancassini)

I deputati, a seguire, si occuperanno della delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (seguito esame C. 304-A​ – Rel. Pella), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (esame C. 1745​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni) e dell’dell’accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (esame C. 1746​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni)

I deputati discuteranno dei seguenti atti del governo: lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (esame Atto n. 137 – Rel. Ottaviani) e lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (esame Atto n. 144 – Rel. Mascaretti).

Infine, i deputati passeranno alle deliberazioni dei seguenti rilievi sugli atti del Governo:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (seguito esame Atto n. 136 – Rel. Lucaselli)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo» (esame Atto n. 139 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa (esame Atto n. 140 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all’adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare (esame Atto n. 141 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un’unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto» (esame Atto n. 142 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all’acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento terra», denominato «Ground based training system (GBTS)», per la formazione dei piloti dell’Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (esame Atto n. 143 – Rel. Tremaglia)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 3 aprile

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144) di:

Ore 15.30: Fabio Di Vizio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Ore 15.50: Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 2 aprile

I deputati discuteranno della dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (esame emendamenti testo unificato C. 982​-1214​-1347​-1584​-1639​-1677​-1685​-1754-A​ – Rel. Amorese)

Mercoledì 3 aprile

I deputati esamineranno le modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e altre disposizioni in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio e nella giunta nazionali del Comitato olimpico nazionale italiano nonché nel consiglio e nella giunta nazionali del Comitato italiano paralimpico (seguito esame nuovo testo C. 671​ Mulè – Rel. Mulè), le disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico e l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (seguito esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mollicone)

Giovedì 4 aprile

I deputati proseguiranno l’analisi dell’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (seguito esame C. 1691​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mollicone)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Mercoledì 3 aprile

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

ore 10 – audizione di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima

ore 10.10 – audizione di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata

A seguire si terranno le audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC):

ore 10.20: rappresentanti di Elettricità futura (in videoconferenza)

ore 10.30: rappresentanti dell’Alleanza per il Fotovoltaico

ore 10.40: rappresentanti di Amici della terra (in videoconferenza)

ore 10.50: rappresentanti di AssoESCo (in videoconferenza)

ore 11: rappresentanti di Assopetroli – Assoenergia (in videoconferenza)

ore 11.10: rappresentanti del Consorzio italiano biogas (in videoconferenza)

ore 11.20: rappresentanti di FIRE – Federazione italiana uso razionale energia

ore 11.30: rappresentanti della Legacoop (in videoconferenza)

ore 11.40: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Nell’VIII Commissione si passerà poi all’audizione informale, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, di rappresentanti di Confcommercio

Infine, i deputati discuteranno della modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (seguito esame C. 1018​ Foti – Rel. Fabrizio Rossi)

Giovedì 4 aprile

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, di rappresentanti di:

ore 14.10: Confederazione italiana agricoltori (CIA)

ore 14.20: Confagricoltura

A seguire si terranno le audizioni informali, in videoconferenza, sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC):

ore 14.30: rappresentanti di ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile

ore 14.40: rappresentanti dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 3 aprile

I deputati discuteranno dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (seguito esame atto n. 136 – Rel. Baldelli)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 3 aprile

Alle 10.00 si terrà un’indagine conoscitivaa sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

Ore 10 – Audizione di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima

Ore 10.10 – Audizione di Andrea Malizia, professore associato in misure e strumentazioni nucleari presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata

A seguire si terranno le audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC):

Ore 10.20: rappresentanti di Elettricità futura (in videoconferenza)

Ore 10.30: rappresentanti di Alleanza per il Fotovoltaico

Ore 10.40: rappresentati di Amici della terra (in videoconferenza)

Ore 10.50: rappresentanti di AssoESCo (in videoconferenza)

Ore 11: rappresentannti di Assopetroli – Assoenergia (in videoconferenza)

Ore 11.10: rappresentanti di Consorzio italiano biogas (in videoconferenza)

Ore 11.20: rappresentanti di FIRE – Federazione italiana uso razionale energia

Ore 11.30: rappresentanti di Legacoop (in videoconferenza)

Ore 11.40: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Successivamente i deputati passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Colombo) e dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Andreuzza)

Infine, discuteranno della delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (seguito esame C. 1486​ Caramanna – Rel. Caramanna)

Giovedì 4 aprile

Continuano le audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC):

Ore 14.30: rappresentanti di ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile

Ore 14.40: rappresentanti di ANCI – Associazione nazionale comuni italiani

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 3 aprile

I deputati discuteranno delle disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (esame C. 1424​, approvata dal Senato, e abb. – Rel. Giagoni) e delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone).

A seguire passeranno all’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro:

Ore 15.15: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 16: audizione di Luca Foschini, Presidente e CEO di Sage Bionetworks

Giovedì 4 aprile

In XI Commissione si discuterà della delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria (esame C. 781​ Varchi – Rel. Coppo), delle disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro (esame C. 142​ Fratoianni, C. 1000​ Conte e C. 1505​ Scotto – Rel. Schifone) e delle disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (esame C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante, C. 1645​ Gribaudo, C. 1683​ Tenerini e C. 1747​ Carfagna – Rel. Schifone)

Infine, i deputati assisteranno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Mercoledì 3 aprile

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere, di:

ore 12: Antonio Prunas, professore di psicologia clinica presso l’Università Bicocca di Milano; Giulia Bovassi, bioeticista, associate researcher presso la Cattedra UNESCO in bioetica e diritti umani

ore 12.25: Rosario Pivonello, primario di endocrinologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità; Roberta Parigiani, avvocato, portavoce del Movimento identità trans

A seguire i deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti) e della risoluzione 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (seguito discussione congiunta)

Infine, si passerà alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute

Giovedì 4 aprile

I deputati parteciperanno alle Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00198 Zanella, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere, di: Paolo Valerio, professore di psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente dell’Osservatorio nazionale sull’identità di genere; Emiliano Lambiase, psicologo e psicoterapeuta; Marco Del Giudice, professore di psicologia presso il Dipartimento di scienze della vita dell’Università di Trieste

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Mercoledì 3 aprile

In XIII Commissione si terrà l’audizione informale del Direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Fabio Vitale, sulle attività dell’Agenzia per il sostegno del comparto

Giovedì 4 aprile

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone, C. 1652​ Sergio Costa, C. 1670​ Brambilla e C. 1673​ Zanella – Rel. Bruzzone)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 aprile

I deputati discuteranno dei seguenti atti dell’Ue:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ( COM(2023) 779 final)

final) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( COM(2023) 781 final)

final) Risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (seguito esame XII, n. 308 – Rel. Rossello)

Giovedì 4 aprile

Alle 13.30 si terranno le comunicazioni del presidente sulla riunione plenaria della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’UE (COSAC), svoltasi a Madrid dal 26 al 28 novembre 2023 e sulla riunione dei Presidenti della Conferenza degli organi specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’UE (COSAC), svoltasi a Namur dal 14 al 15 gennaio 2024