21-25 novembre 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

Lavori delle Commissioni della Camera: audizione della Ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 22 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Urzì)

Mercoledì 23 novembre

Esame:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Urzì)

Governo – Rel. Urzì) Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (esameAtto n. 3 – Rel. Iezzi)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 22 novembre

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi (aula ii commissione)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Mercoledì 23 novembre

Esame DL 173/22: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Formentini)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 23 novembre

Esame:

DL 173/2022 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Zoffili) (Non sono previste votazioni)

Governo – Rel. Zoffili) (Non sono previste votazioni) Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (seguito esame Atto n. 6– Rel. Bagnasco) (Sono previste votazioni)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 23 novembre

Esame:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Romano)

Governo – Rel. Romano) Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (esame Atto n. 3 – Rel. Trancassini)

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (esame Atto n. 4 – Rel. Giorgianni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (esame Atto n. 6 – Rel. Mascaretti)

Esame schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (esame Atto n. 1– Rel. Cattoi)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Mercoledì 23 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Osnato) (Non sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata (Sala ex Agricoltura) su questioni di competenza della Commissione Finanze

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 22 novembre

Audizione della Ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Mercoledì 23 novembre

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Giovedì 24 novembre

Audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle linee programmatiche del suo dicastero

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Mercoledì 23 novembre

Esame:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Iaia) (non sono previste votazioni)

Governo – Rel. Iaia) (non sono previste votazioni) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (esame Atto n. 1– Rel. Mazzetti) (non sono previste votazioni)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 23 novembre

Esame schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (esame atto n. 3 – Rel. Maccanti) (non sono previste votazioni)

Audizioni nell’ambito dell’esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3), di:

ore 12: rappresentanti di Adiconsum APS

ore 12.15: rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri e Faisa Cisal

ore 14.15: rappresentanti di AGENS – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Raimondo) (non sono previste votazioni)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 23 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Caramanna) non sono previste votazioni

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 23 novembre

Esame DL 173/2022: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Schifone)

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi (Aula XI commissione)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 22 novembre

Esame schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2022 (esame Atto n. 2 – rel. Patriarca) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 23 novembre

Esame:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (esame Atto n. 4 – rel. Ciocchetti) (Non sono previste votazioni)

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2022 (seguito esame Atto n. 2 – rel. Patriarca) (Sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Mercoledì 23 novembre

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (seguito esame atto n. 5 – Rel. Cerreto)

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Nevi)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 novembre

Esame: