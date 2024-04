22-24 aprile 2024: i principali lavori delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: Documento LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024), AG 144 (Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario), ddl 1110 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) e l’Atto dell’Unione europea n. COM(2024) 139 definitivo (Norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 23 aprile

La settimana della I Commissione inizia con l’esame del Documento LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024) e del ddl 1110 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

A seguire i senatori passeranno al ddl 935 e ddl 830 (Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 23 aprile

In II Commissione i senatori discuteranno del ddl 932 (Intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni), dell’AG 137 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), del ddl 766 (Processo telematico) e del ddl 970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche).

A seguire i senatori passeranno all’esame dell’AG 149 (Schema di decreto legislativo recante adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi)

Mercoledì 24 aprile

In II Commissione i senatori discuteranno dell’AG 144 (Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Mercoledì 24 aprile

I senatori discuteranno del ddl 1095 (Ratifica Convenzione estradizione Italia-Algeria), dell’AG 146 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2023,) e dell’AG 147 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 29/2023).

Infine, passeranno alla proposta di risoluzione n. 7-00012 del senatore Alfieri ed altri, sulla tutela delle posizioni fiscali dei lavoratori frontalieri esclusi dalle liste dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Lunedì 22 aprile

I senatori discuteranno dei seguenti provvedimenti:

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl475 (Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità)

ddl 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)

ddl 1092 (d-l n. 39/2024 – agevolazioni fiscali edilizia)

ddl658 (Capitale italiana della mobilità sostenibile)

ddl1037 (Mototerapia)

ddl1110 (d-l n. 19/2024 – ulteriori disposizioni urgenti attuazione PNRR)

ddl1097 (Terzo settore)

ddl227 e ddl 726 (Medicina territoriale)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo)

ddl1089 (Ratifica Convenzione Italia-Kosovo eliminazione doppie imposizioni)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo)

AG149 (Adeguamento disciplina sanzionatoria TU stupefacenti)

LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024) e allegati

A seguire, passeranno all’esame dei seguenti atti dell’Unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Lunedì 22 aprile

La settimana della V Commissione inizia con le audizioni preliminari sul DEF 2024 (Doc. LVII, n. 2):

ore 10: CNEL; ore 10,30: ANCI, UPI e Conferenza delle regioni e delle province autonome; ore 11,15: Banca d’Italia; ore 12: Corte dei conti; ore 12,45: ISTAT; ore 13,15: Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio

A seguire i senatori passeranno a discutere dei seguenti atti:

ddl837 (Edilizia residenziale pubblica)

ddl1089 (Ratifica Convenzione Italia-Kosovo eliminazione doppie imposizioni)

ddl484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

ddl552 (Commissione verifica statuti partiti politici)

ddl658 (Capitale italiana della mobilità sostenibile)

ddl673 (Ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo)

ddl1092 (d-l n. 39/2024 – agevolazioni fiscali edilizia)

ddl1097 (Terzo settore)

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490 e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

I senatori proseguiranno con il seguito audizioni preliminari esame DEF 2024 (Doc. LVII, n. 2):

ore 16: Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Rete professioni tecniche; ore 16,30: Alleanza delle Cooperative italiane, Confapi e Confprofessioni; ore 17: CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL; ore 18: Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani; ore 18,45: Confindustria; ore 19,10: Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti e COPAGRI

Nell’ambito delle audizioni preliminari esame DEF 2024 (Doc. LVII, n. 2) alle ore 20,30 interverrà il Ministro dell’economia e delle finanze

Martedì 23 aprile

I deputati discuteranno del Documento LVII n. 2 e connessi Allegati (Documento di economia e finanza 2024)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 23 aprile

I senatori esamineranno il ddl 1092 (d-l n. 39/2024 – agevolazioni fiscali edilizia) e il ddl 1110 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))

Mercoledì 24 aprile

In VI Commissione i senatori discuteranno dell’AG 144 (Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario)

VII COMMISSIONE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Martedì 23 aprile

I senatori parteciperanno alle audizioni sull’Affare assegnato n. 373 (Prospettive di riforma del calcio italiano) di rappresentanti di: Lega nazionale professionisti Serie A, Lega nazionale professionisti serie B, Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro), in videoconferenza, e Lega nazionale dilettanti (LND)

A seguire discuteranno del Doc. LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024), ddl 1110 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), ddl 1086 (Codice della strada), ddl 180 e ddl 1041 (Alunni con alto potenziale cognitivo) e ddl 845 (Competenze non cognitive)

Mercoledì 24 aprile

La VII Commissione discuterà del ddl 915, ddl 916, ddl 942, ddl 980 e 1002 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e del ddl 1038 (Manifestazioni di rievocazione storica e norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Lunedì 22 aprile

I senatori parteciperanno alle audizioni in videoconferenza sul disegno di legge n. 1066 (Norme per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale):

Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’informazione

Stefano De Alessandri, Amministratore delegato ANSA

Federico Marchetti, fondatore YOOX

Ernesto Belisario

Francesco Crespi

Telsy S.p.A.

Garante per la protezione dei dati personali

Martedì 23 aprile

I senatori discuteranno del Doc. LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024). A seguire passeranno ad esaminare il seguente set di nomine: Nomina n. 45, Nomina n. 46, Nomina n. 47 e Nomina n. 48 (Proposte di nomina del Direttore e dei componenti della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN).

Successivamente sarà il turno del ddl 1066 (Norme per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale), ddl 29, ddl 42, ddl 761, ddl 863, ddl 903 e ddl 1028 (Rigenerazione urbana), ddl 363 (Disposizioni a sostegno dei parchi regionali) e del ddl 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)

Mercoledì 24 aprile

I deputati parteciperanno alle audizioni del dottor Francesco Campanella, della dottoressa Maria Siclari, dell’avvocato Francesco Giorgianni e dell’ingegnere Luca Desiata nell’ambito dell’esame delle proposte di nomina nn. 45, 46, 47 e 48 (Direttore e componenti della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN). Infine, proseguiranno ad esaminare le nomine: Nomina n. 45, Nomina n. 46, Nomina n. 47 e Nomina n. 48 (Proposte di nomina del Direttore e dei componenti della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN).

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 23 aprile

I senatori parteciperanno all’audizione, in videoconferenza, del professor Vincenzo Caputo, Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) sulle misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana

A seguire proseguiranno con le discussioni sul Documento LVII n. 2 (Documento di economia e finanza 2024), sul ddl 1110 (D-l 19/2024 – ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR) e sull’Atto dell’Unione europea n. COM(2024) 139 definitivo (Norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali)

Mercoledì 24 aprile

I senatori discuteranno dell’AG 150 (Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 23 aprile

I senatori si dedicheranno all’esame dell’AG 149 (Schema di decreto legislativo recante adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi)

Mercoledì 24 aprile

In X Commissione i senatori esamineranno il ddl 845 (Competenze non cognitive), ddl 1066 (Norme per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale), il COM(2023) 716 definitivo (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE), ddl 734 e 938 (Disposizioni in materia di tutela della salute mentale), il ddl 990–599–1006 (Disturbi del comportamento alimentare) e il ddl 647–739 (Inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico)