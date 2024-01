22-26 gennaio 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: audizione di rappresentanti di Amnesty International sulla violenza contro le donne in Iran, legge quadro in materia di interporti, DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada.

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 23 gennaio

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (esame emendamenti C. 1620-A​ Governo – Rel. di maggiornaza per la I Commissione: Kelany; Rel.di maggioranza per la III Commissione: Formentini; Rel. di minoranza: Magi). A seguire passeranno al DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi).

Nell’ambito del Comitato permanente per i pareri si discuteranno i seguenti provvedimenti:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (esame C. 1606​ Governo – Rel. Montaruli)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (esame C. 1588​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Urzì)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C. 1589​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Urzì)

Mercoledì 24 gennaio

La I Commissione discuterà del DL 212/2023: misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame C. 1630​ Governo – Rel. Paolo Emilio Russo), delle disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell’arte nelle opere e negli edifici pubblici (esame C. 1315​ – Rel. Michelotti), delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame testo unificato C. 153​ e abb. – Rel. Ziello) e delle norme per la valorizzazione della castanicoltura (esame nuovo testo C. 565​ e abb. – Rel. Paolo Emilio Russo).

I deputati discuteranno dell’Istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (seguito esame C. 1306​, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 527​ De Luca e C. 644​ Deidda – Rel. Nazario Pagano) e della modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (seguito esame C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto e C. 886​ Rampelli – Rel. Urzì).

Giovedì 25 gennaio

In I Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23​ cost. Enrico Costa, C. 434​ cost. Giachetti, C. 806​ cost. Calderone e C. 824​ cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Enrico Scoditti, Consigliere della Corte di Cassazione (in videoconferenza); Armando Spataro, già procuratore della Republica presso il Tribunale di Torino e Mariaflora Di Giovanni, Presidente dell’Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 23 gennaio

In II Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di:

Ore 10.30: Elisa Demma, presidente dell’Associazione “Movimento Forense”

Ore 10.45: Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)

Ore 11: Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica di Bologna

Ore 11.15: Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza)

Ore 11.30: Laura Pedio, procuratrice aggiunta della repubblica di Milano (in videoconferenza)

Ore 11.45: Antonino La Lumia, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano

Ore 12: Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa

Ore 12.15: Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Genova (in videoconferenza)

Ore 12.30: Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l’Università di Roma La Sapienza

Ore 12.45: Serena Quattrocolo, professoressa di diritto penale presso l’Università degli studi del Piemonte orientale (in videoconferenza)

Ore 13: Giuseppe Santalucia e Alessandra Maddalena, presidente e vicepresidente dell’Associazione nazionale magistrati (ANM) (in videoconferenza)

A seguire i deputati passeranno all’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

Mercoledì 24 gennaio

I deputati proseguiranno con l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio). A seguire passeranno alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori e C. 842​ Rizzetto Rel. Brambilla), alla ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL (esame C. 1539​ Governo – Rel. Dondi) e alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame testo unificato C. 153​ e abb. – Rel. Dondi).

Infine, in II Commissione si terranno le audizione informale, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di:

Ore 14: Mattia Alfano, rappresentante dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime del Reato

Ore 14.15: Michele Caianiello, Direttore del dipartimento di Scienze giuridiche dell’università degli Studi di Bologna (in videoconferenza)

Ore 14.30: Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli.

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 23 gennaio

I deputati dovranno discutere della ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (esame emendamenti C. 1620-A​ Governo – Rel. per la I Commissione: Kelany – Rel. per la III Commissione: Formentini).

A seguire i deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni

Audizione di rappresentanti di Amnesty International sulla violenza contro le donne in Iran

Mercoledì 24 gennaio

La giornata della III Commissione inizia con le audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo di:

Ore 8.30: Emidio Diodato, professore ordinario di Scienza politica presso l’Università per stranieri di Perugia, in videoconferenza

Ore 9: Fabrizio Coticchia, professore ordinario di Scienza politica presso l’Università degli studi di Genova

A seguire passeranno all’audizione informale di Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica presso l’Università degli studi di Bergamo, sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo

Infine, i deputati della III Commissione discuteranno della ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL (seguito esame C. 1539​ Governo – Rel. Gardini)

Giovedì 25 gennaio

In III Commissione si terranno due audiuzioni.

Alle 13.30 si terrà l’audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli, sulle recenti missioni istituzionali in Australia e nel Pacifico.

Alle 14.15 ci sarà l’audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 960​ Toni Ricciardi ed altri, recante “Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero”.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 23 gennaio

La IV Commissione sarà impegnata nell’esame del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (esame C. 1606​ Governo – Rel. – Bagnasco).

Mercoledì 24 gennaio

I deputati della IV Commissione discuteranno della proposta di nomina dell’ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a vicepresidente della Lega navale italiana (esame Nomina n. 40 – Rel. Carrà)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 23 gennaio

I deputati della V Commissione discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi).

A seguire discuteranno del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. Pella) e della ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (esame C. 1620-A​ Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Comaroli).

Mercoledì 24 gennaio

Giornata ricca di impegni per la V Commissione. Si inizia con il DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi).

A seguire si passa Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (seguito esame testo unificato C. 799​ e abb.- Rel. Cattoi) e alle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (seguito esame C. 851​ – Rel. Cattoi).

I deputati saranno poi chiamati a discutere dei seguenti atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (esame Atto n. 102 – Rel. Ottaviani)

– Rel. Ottaviani) Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (esame Atto n. 110 – Rel. Giorgianni)

– Rel. Giorgianni) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (esame Atto n. 111 – Rel. Tremaglia)

– Rel. Tremaglia) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (esameAtto n. 112 – Rel. Tremaglia)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 23 gennaio

I deputati discuteranno del DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (seguito esame C. 1630​ Governo – Rel. Testa)

Mercoledì 24 gennaio

In VI Commissione proseguirà l’esame del DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (seguito esame C. 1630​ Governo – Rel. Testa)

Giovedì 25 gennaio

In VI Commissione proseguirà l’esame del DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (seguito esame C. 1630​ Governo – Rel. Testa)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 23 gennaio

La settimana della VII Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 109 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE di:

Confindustria Radio Televisioni

Unione Editori media audiovisivi – ANICA

Aeranti-Corallo (in videoconferenza)

Unione Esportatori internazionali (UNEFA) – ANICA

Confartigianato Cinema e Audiovisivo, in videoconferenza

Unione Produttori – ANICA

Unione italiana editoria audiovisiva media digitali e online (Univideo), in videoconferenza

The Walt Disney Company Italia

Sky Italia

A seguire si passerà all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito

Mercoledì 24 gennaio

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali (seguito esame testo unificato C. 799​ Caparvi e C. 988​ Mollicone – Rel. Amorese), del DL 215/2023: disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rel. Roscani), delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame testo unificato C. 153​ e abb. – Rel. Amorese) e della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb.- Rel. Di Maggio).

A seguire in VII Commissione si passerà ad affrontare la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei (esame atto n. 41 – Rel. Cangiano), le disposizioni in favore dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (seguito esame C. 1127​ Latini e C. 1289​ Manzi – Rel. Latini).

Al termine della giornata di terrà l’audizione informale di rappresentanti della Banca d’Italia, nell’ambito della discussione della risoluzione Cangiano 7-00175: iniziative per garantire la prosecuzione dell’attività culturale del Salone Margherita

Giovedì 25 gennaio

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali (seguito esame testo unificato C. 799​ Caparvi e C. 988​ Mollicone – Rel. Amorese)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 22 gennaio

I deputati discuteranno della proposta di nomina dell’architetto Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque (esame nomina n. 42 – Rel. Semenzato)

A seguire i deputati passeranno al DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per la VIII Commissione: Battistoni, Rel. per la X Commissione: Barabotti).

Mercoledì 23 gennaio

Proseguirà l’analisi del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per la VIII Commissione: Battistoni, Rel. per la X Commissione: Barabotti).

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 23 gennaio

In IX Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109), di rappresentanti di:

Confindustria Radio Televisioni

Unione Editori media audiovisivi – ANICA

Aeranti-Corallo (in videoconferenza)

Unione Esportatori internazionali (UNEFA) – ANICA

Confartigianato Cinema e Audiovisivo (in videoconferenza)

Unione Produttori – ANICA

Unione italiana editoria audiovisiva media digitali e online (Univideo) (in videoconferenza)

The Walt Disney Company Italia

Sky Italia

A seguire si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy

Successivamente ci saranno le Comunicazioni del presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione

I deputati dovranno poi discutere del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Dara) e della ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (esame C.1585​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Longi)

Mercoledì 24 gennaio

I deputati continueranno a discutere del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Dara) e della ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (esame C.1585​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Longi)

Al termine i deputati esamineranno la legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo) e gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti).

Infine in IX Commissione si discuterà delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale

Giovedì 25 gennaio

I deputati proseguiranno nell’esame della legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo), degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti) e delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

I deputati discuteranno delle seguenti interrogazioni:

5-00270 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-01633 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-00660 Lai: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01807 Ghirra: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01692 Bakkali: Sicurezza dei passaggi a livello della rete ferroviaria italiana tramite il sistema di protezione automatica integrativa Pai-pl

5-01813 Frijia: Revisione della metrica del Carbon intensity indicator (CII) a tutela del naviglio italiano

5-01823 Pavanelli: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01834 Ferrari: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01860 Ambrosi: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

Infine, i deputati saranno impegnati nell’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108), di rappresentanti di:

Assotelecomunicazioni (ASSTEL)

Coalizione del cloud e fixed wireless access (CFWA)

Confindustria Radio Televisioni (in videoconferenza)

Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) (in videoconferenza)

Infratel Italia Spa

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Lunedì 22 gennaio

I deputati discuteranno del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per la VIII Commissione: Battistoni, Rel. per la X Commissione: Barabotti)

Martedì 23 gennaio

I deputati proseguiranno nell’esame del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per la VIII Commissione: Battistoni, Rel. per la X Commissione: Barabotti)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 23 gennaio

La settimana inizia l’esame delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame testo unificato C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta, C. 1104​ Barzotti, C. 1128​ Rizzetto e C. 1395​ Tenerini – Rel. Giaccone)

Mercoledì 24 gennaio

In sede consultiva saranno passati in esame i seguenti provvedimenti:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633 ​ Governo – Rel. Coppo)

​ Governo – Rel. Coppo) Riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (esame C.882​ Loizzo – Rel. Giagoni)

A seguire si terranno i deputati discuteranno della riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento (seguito esame C. 1254​ Alfonso Colucci – Rel. Tenerini)

Alle 14.00 si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Successivamente in XI Commissione si discuterà delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame testo unificato C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta, C. 1104​ Barzotti, C. 1128​ Rizzetto e C. 1395​ Tenerini – Rel. Giaccone)

Infine, si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 15.15: Alleanza delle Cooperative Italiane, Assoprofessioni, Confprofessioni

ore 15.45: CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani

Giovedì 25 gennaio

I deputati discuteranno delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame testo unificato C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta, C. 1104​ Barzotti, C. 1128​ Rizzetto e C. 1395​ Tenerini – Rel. Giaccone)

A seguire di terrà l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 13.45: audizione di Padre Paolo Benanti, Professore straordinario presso la Facoltà di teologia della Pontificia Università Gregoriana

Ore 14: audizione di rappresentanti di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile

Ore 14.15: audizione di rappresentanti di ANCE – Associazione nazionale costruttori edili

Ore 14.30: audizione di rappresentanti di Confapi – Confederazione italiana piccola e media industria privata

Ore 14.45: audizione di rappresentanti di Confimi Industria – Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 23 gennaio

La settimana inizia con le audizioni informali nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ( COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di:

ore 12: Roberto Defez, primo ricercatore presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli (in videoconferenza); Vittoria Francesca Brambilla, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università Statale di Milano (in videoconferenza)

ore 12.30: Stefano Masini, professore associato di Diritto agrario e Diritto alimentare presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Michele Morgante, professore ordinario di genetica all’Università di Udine e direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata (in videoconferenza)

A seguire i deputati discuteranno delle risoluzioni 7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (seguito discussione congiunta), del DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame C. 1630​ Governo – rel. Ciancitto) e delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti).

Mercoledì 24 gennaio

In sede referente i deputati della XII Commissione discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (seguito esame C. 384​-446​-459-B​, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato – rel. Buonguerrieri) e dell’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (seguito esame C. 1305​, approvata dal Senato – rel. Panizzut)

Alle 15.00 si terranno, infine, le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute

Giovedì 25 gennaio

In XII Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizioni, in videoconferenza, di:

ore 13.30: Isabel Fernandez, presidente dell’Associazione EMDR Italia

ore 13.45: Ugo Luigi Aparo, referente sanitario gruppo Medical Line Consulting (MLC)

ore 14.05: Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana

ore 14.25: Niccolò Mancini, presidente nazionale dell’Associazione nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) e Iacopo Fiorentini, presidente dell’ANPAS Emilia Romagna

A seguire si terranno le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00152 Sportiello e 7-00168 Morgante, in materia di promozione e sostegno dell’allattamento al seno, di:

ore 14.45: Elisa Chapin, componente del Comitato italiano per l’UNICEF – Programma Insieme per l’allattamento, e Maria Rita Inglieri, presidente di La Leche League Italia

ore 15.05: rappresentanti della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 23 gennaio

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ( COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3), di:

ore 12: Roberto Defez, primo ricercatore presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli (in videoconferenza); Vittoria Francesca Brambilla, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università Statale di Milano (in videoconferenza)

ore 12.30: Stefano Masini, professore associato di Diritto agrario e Diritto alimentare presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Michele Morgante, professore ordinario di genetica all’Università di Udine e direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata (in videoconferenza)

I deputati, a seguire, discuteranno della ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (esame C. 1585​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Davide Bergamini)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 gennaio

I deputati discuteranno della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi (BEFIT) (esame COM(2023) 532 final – Rel. Giglio Vigna)

Giovedì 25 gennaio

I deputati passeranno in esame il DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame C. 1630​ Governo – Rel. Rossello) e la delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Pisano).

A seguire si terrà l’Audizione informale, in videoconferenza, del professor Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto dell’Unione europea presso l’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito dell’esame della relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final) e l’audizione informale, in videoconferenza, del professor Mario Savino, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università della Tuscia, nell’ambito dell’esame della relazione della Commissione europea sui lavori dei comitati nel 2022 ( COM(2023) 664 final).