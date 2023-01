23-26 gennaio 2023, i lavori principali delle Commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi), audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione nei Balcani occidentali, interventi urgenti per la popolazione di Ischia, ddl 455 (Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 e recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 24 gennaio

Esame:

ddl467 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 e recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione), approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: Durnwalder

ddl462 (d-l 3/2023 interventi urgenti in materia di ricostruzione) – Parere alla 8ª Commissione

ddl n.473 (d-l n. 186/2022 – interventi urgenti per la popolazione di Ischia) – Parere all’ 8 a Commissione – Relatore: Occhiuto

Commissione – Relatore: Occhiuto ddl57, ddl 203, ddl 367 , ddl 417 e ddl 459 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci) – Relatrice: Pirovano

ddl207 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’articolo 49 della Costituzione) – Relatore: De Priamo

ddl303 (Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani) – Relatori: Della Porta e Maiorino

ddl314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti) – Relatrice: Pirovano

ddl170, ddl 292, ddl 312, ddl 390 e ddl 392 (ripristino della festività nazionale del 4 novembre) – Relatore: Tosato

ddl452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

Comunicazione del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sulle linee programmatiche

Mercoledì 25 gennaio

Audizioni informali in videoconferenza sui disegni di legge n. 57 e connessi: ANCI; UPI, ANPCI, Città metropolitana di Roma, on. Variati

Esame: ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: balbonI e Damiani

Giovedì 26 gennaio

Esame ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 24 gennaio

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, del Presidente dell’Associazione Lawful Interception, di un Professore di diritto penale e di un consulente di informatica forense

Mercoledì 25 gennaio

Esame: AG 18 (Finanziamento e gestione e monitoraggio della politica agricola comune) – Relatori: Petrenga e De Carlo

Giovedì 26 gennaio

Seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni di un Professore ordinario di diritto penale, di un Professore associato di diritto processuale penale e di un consulente di informatica forense

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Mercoledì 25 gennaio

Comunicazioni del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Audizione informale del Segretario Generale dell’Iniziativa Centro-europea (INCE), Roberto Antonione

Giovedì 26 gennaio

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione nei Balcani occidentali

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 24 gennaio

Incontro informale con una delegazione della società civile ucraina

Ore 15.15

Esame:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 24 gennaio

Esame:

ddl455 (d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) – Parere alla 9ª Commissione – Relatore: Dreosto

ddl462 (d-l 3/2023 – Interventi urgenti in materia di ricostruzione) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: Gelmetti

ddl467 (d-l 190/2022 – Prolungamento operazioni di votazione), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 1ª Commissione e all’Assemblea – Relatore: Lotito

ddl473 (d-l 186/2022 – Interventi urgenti per la popolazione di Ischia ), approvato dalla Camera dei deputati – Parere alla 8ª Commissione e all’Assemblea – Relatrice: Nocco

ddl317 (Concorso artistico per il ricordo delle Foibe) – Parere alla 7ª Commissione – Relatore: Liris

ddl452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite – Relatore: Damiani

dl452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

Mercoledì 25 gennaio

Esame ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

Giovedì 26 gennaio

Esame ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

Venerdì 26 gennaio

Esame ddl 452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Relatori: Balboni e Damiani

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 24 gennaio

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), dell’Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET), dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

Esame:

ddl455 (D-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) – Parere alla 9ª Commissione – Relatore: Orsomarso

ddl452 (d-l 198/2022 – proroga termini legislativi) – Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite – Relatore: Melchiorre

Mercoledì 25 gennaio

Esame Atto n. 40 (Seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022) – Relatore: Orsomarso

Giovedì 26 gennaio

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia (OAR) e della Confederazione Italiana Liberi Professionisti (Confprofessioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 24 gennaio

Esame:

ddl317 (Concorso artistico per il ricordo delle Foibe) – Relatore: Paganella

ddl155 e 158 (Insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole) – Relatore: Rosso

ddl403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù ) – Relatore: Marti

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Martedì 24 gennaio

Audizioni informali in videoconferenza nell’ambito dell’esame del ddl 462 (d-l 3/2023 interventi urgenti in materia di ricostruzione):

Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale

Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere 2009

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Rete delle Professioni Tecniche

ANCE

Esame:

ddl473 (d-l 186/2022 interventi urgenti per la popolazione di Ischia) – Approvato dalla Camera dei deputati – Relatore: FAZZONE

ddl462 (d-l 3/2023 interventi urgenti in materia di ricostruzione) – Relatore: Sigismondi

AG19 (Codice dei contratti pubblici) – Relatori: Fazzone e Tilde Minasi

ddl455 (d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) – Parere alla 9ª Commissione – Relatrice: Petrucci

Mercoledì 25 gennaio

Audizioni informali in videoconferenza nell’ambito dell’esame del ddl 462 (d-l 3/2023 interventi urgenti in materia di ricostruzione):

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016

Confesercenti

CNA

Coldiretti

Confagricoltura

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 24 gennaio

Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito dell’esame del ddl n 455 (d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) di:

Comune di Taranto

Acciaierie D’Italia Holding SpA

Legambiente – WWF – PeaceLink

CNA e Confartigianato

Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

Organizzazioni sindacali

Interrogazioni

3-00098sulla concessione di agevolazioni per il rilancio dell’area di crisi industriale di Gela

(Caltanissetta)

(Caltanissetta) 3-00106sulla restituzione di mutui agevolati per lo sviluppo delle imprese

Esame:

ddl411 (Modifiche al codice della proprietà industriale)

ddl455 (Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 e recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale) – Relatore: Pogliese

Mercoledì 25 gennaio

Esame AG 18 (Finanziamento e gestione e monitoraggio della politica agricola comune) – Relatori: Petrenga e De Carlo

Giovedì 26 gennaio

Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito dell’esame del ddl n 455 (d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) di:

Federacciai

ARPA Regione Puglia

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 24 gennaio

Comunicazione del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sulle linee programmatiche

Esame;

ddl 473(d-l 186/2022 – Interventi urgenti per la popolazione di Ischia) (approvato dalla Camera dei deputati) – Parere alla 8ª Commissione – Relatore: SILVESTRO

ddl 455(d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) – Parere alla 9ª Commissione – Relatore: Zullo

ddl 462(d-l 3/2023 – Ricostruzione a seguito eventi calamitosi) – Parere alla 8ª Commissione – Relatrice: Leonardi

ddl 303(Istituzione Garante protezione dati personali e diritti umani) – Parere alla 1ª Commissione – Relatrice: Minasi

Giovedì 26 gennaio

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di INPS e COVIP