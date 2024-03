25-29 marzo 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 26 marzo

La settimana della I Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1717​ Governo, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, di:

Ore 9: Paolo Savini, presidente, e Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Società generale di informatica (SOGEI)

Ore 9.15: Giorgio Scura, direttore responsabile di Decripto.org, e Nicola Buonanno, vice presidente di area SEMEA presso Chainalysis

Ore 9:30: Luigi Garofalo, direttore responsabile di “Cybersecurity Italia”, e Stefano da Empoli, presidente dell’Istituto per la competitività – I-Com

Ore 9.45: Alessandro Moretti, amministratore delegato, e Pietro Di Maria, chief operating officer di Meridian Group.

A seguire si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di:

Ore 13.30: rappresentanti di Confindustria Napoli

Ore 14: rappresentanti di GIMBE

Ore 14.30: rappresentanti di Federazione CIMO – FESMED e ANAAO – ASSOMED

Infine, saranno discusse le disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (esame emendamenti C.304-A​ Conte – Rel. Paolo Emilio Russo)

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno della delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (esame C. 1640​ Governo – Rel per la I Commissione: Ziello; Rel per la XII Commissione: Schifone) e dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

A seguire i deputati discuteranno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (esame COM (2023) 754 final – Rel. Kelany)

Infine, si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva dell’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto – Europol, nell’ambito dell’esame dell’atto dell’Unione Europea COM(2023)146 recante “Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere”

Giovedì 28 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di:

Ore 9: 30: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, SNALS SCUOLA

Ore 10:30: Anna Finocchiaro, presidente dell’associazione ITALIADECIDE

Ore 11: rappresentanti di SVIMEZ

Ore 11.30: rappresentanti di Osservatorio Unione Europea e Associazione Giuristi Democratici

Ore 12:15: Barbara Randazzo professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Milano, e Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Molise (in videoconferenza).

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 26 marzo

La settimana della II Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1717​ Governo, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, di:

Ore 9: Paolo Savini, presidente, e Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Società generale di informatica (SOGEI)

Ore 9.15: Giorgio Scura, direttore responsabile di Decripto.org, e Nicola Buonanno, vice presidente di area SEMEA presso Chainalysis

Ore 9:30: Luigi Garofalo, direttore responsabile di “Cybersecurity Italia”, e Stefano da Empoli, presidente dell’Istituto per la competitività – I-Com

Ore 9.45: Alessandro Moretti, amministratore delegato, e Pietro Di Maria, chief operating officer di Meridian Group.

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (seguito esame C. 536​-891​-910-B​, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – Rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; Rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) e del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Pulciani)

Infine, si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144), del prof. avv. Benedetto Santacroce, dell’avv. Maurizio Villani, e del prof. Tommaso Di Tanno.

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto, C. 1109​ Bruzzone e C. 1393​ Zanella – Rel. Brambilla), del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rel. Pulciani) e dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (esame Atto n. 137 – Rel. Dondi)

Infine, i deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (atto n. 144), di:

ore 14.50: rappresentanti del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC);

ore 15.05: rappresentanti dell’Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT);

ore 15.20: rappresentanti del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro;

ore 15.35: rappresentanti dell’Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.);

ore 15.50: prof. Antonio Uricchi

Giovedì 28 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1718​ Governo, approvata dal Senato recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”di:

Ore 9.30: Claudio Castelli, già Presidente Corte d’Appello di Brescia (in videoconferenza)

Ore 10: Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia (in videoconferenza), Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo (in videoconferenza), Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano (in videoconferenza), Marco Gambardella, sostituto procuratore del Tribunale di Trani (in videoconferenza)

Ore 11.30: Gabriele Satta, presidente dell’ordine degli avvocati di Sassari (in videoconferenza)

Ore 12: Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Ore 12.30: Piergiorgio Morosini presidente del Tribunale di Palermo (in videoconferenza), Guido Salvini, già giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (in videoconferenza) e Armando Spataro, già procuratore presso il Tribunale di Torino (in videoconferenza)

Ore 13: Pasquale Bronzo, professore di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Giuseppe Amarelli, professore di diritto penale presso l’Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (in videoconferenza) e Gianluigi Gatta, professore di diritto penale presso l’Università Statale di Milano (in videoconferenza)

Ore 13:30: Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime (in videoconferenza) e rappresentanti dell’Associazione delle vittime del dovere.

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 26 marzo

In III Commissione si terrà l’audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

Mercoledì 27 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale di Martina Pignatti, direttrice dell’Associazione Un Ponte Per, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

A seguire si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, di:

ore 14.20: Giorgio Beretta, consigliere scientifico di OPAL

ore 14.40: Mauro Aparo, consulente industriale nel settore della difesa

Infine, si terrà l’indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare: deliberazione di una proroga del termine

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 26 marzo

In IV Commissione si terrà l’audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)

Mercoledì 27 marzo

La IV Commissione discuterà dei seguenti provvedimenti:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo» (esame Atto n. 139 – Rel. Polo)

– Rel. Polo) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa (esame Atto n. 140 – Rel. Maiorano)

– Rel. Maiorano) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all’adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare (esame Atto n. 141 – Rel. Chiesa)

– Rel. Chiesa) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un’unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto» (esame Atto n. 142 – Rel. Bagnasco)

– Rel. Bagnasco) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all’acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento terra», denominato «Ground based training system (GBTS)», per la formazione dei piloti dell’Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (esame Atto n. 143 – Rel. Bicchielli)

– Rel. Bicchielli) Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato «Ingaggio missilistico ariasuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa» – Sistema MARTE Extended Range (ER) (esameAtto n. 145 – Rel. Carrà)

A seguire si terrà l’audizione informale di Martina Pignatti, direttrice dell’Associazione Un Ponte Per, nell’ambito dell’esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 2)

E, infine, in IV Commissione si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1730​ Governo, approvato dal Senato recante modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento di:

ore 14.20: Giorgio Beretta, consigliere scientifico di OPAL

ore 14.40: Mauro Aparo, consulente industriale nel settore della difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 25 marzo

In V Commissione i deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rell. Ottaviani, Pella e Trancassini)

Martedì 26 marzo

I deputati discuteranno del DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (esame C. 1790​ Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Cattoi)

A seguire passeranno al DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rell. Ottaviani, Pella e Trancassini)

Infine discuteranno delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter-A​ Governo ed emendamenti- Rel. Comaroli), della delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (esame C. 304-A​ ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Pella) e delle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive (esame C. 836-A​ ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Pella)

Mercoledì 27 marzo

I deputati della V Commissione parteciperanno all’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa

Al termine discuteranno dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (seguito esame Atto n. 136 – Rel. Lucaselli)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 26 marzo

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (atto n. 144), del prof. avv. Benedetto Santacroce, dell’avv. Maurizio Villani e del prof. Tommaso Di Tanno.

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno del DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 1752​ Governo – Rel. Osnato), della destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (esame C. 960​ Toni Ricciardi – Rel. Maullu)

Si terranno, poi, due indagini conoscitive.

La prima, alle 13.50, sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti con la deliberazione di una proroga del termine.

La seconda, alle 14.20, sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti: con l’audizione del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell’Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo

Infine, i deputati parteciperanno alle Audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (atto n. 144), di:

ore 14.50: rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC);

ore 15.05: rappresentanti dell’Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT);

ore 15.20: rappresentanti del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro;

ore 15.35: rappresentanti dell’Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.);

ore 15.50: prof. Antonio Uricchio

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 26 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131), di:

rappresentanti della FLC-CGIL

rappresentanti della CISL Università

rappresentanti dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori- ANIEF

rappresentanti della UIL Scuola RUA

rappresentanti della SNALS-Confsal

Vincenzo De Michele, avvocato esperto della materia, in videoconferenza

rappresentanti dell’ANDA – Associazione Docenti AFAM, in videoconferenza

A seguire i deputati discuteranno dello schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (atto n. 128), dello schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (atto n. 129), dello schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (atto n. 130), delle disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (seguito esame C. 1424​ sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 947​ Berruto, e C. 990​ Amato – Rel. Sasso) e delle dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (esame emendamenti testo unificato C. 982​-1214​-1347​-1584​-1639​-1677​-1685​-1754-A​ – Rel. Amorese).

Mercoledì 27 marzo

In VII Commissione i deputati discuteranno delle disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico (seguito esame C. 182​ Comaroli – Rel. Latini) e dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (seguito esame atto n. 131 – Rel. Cangiano)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 26 marzo

I deputati discuteranno del DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (esame emendamenti C. 1790-A​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Bof)

A seguire i deputati passeranno alla modifica all’articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell’uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività (seguito esame C. 1018​ Foti – Rel. Fabrizio Rossi). Infine, passeranno, alla risoluzione 7-00193 L’Abbate: Strategie per la prevenzione degli impatti negativi della crisi climatica con riguardo alle prospettive delle giovani generazioni (discussione).

Mercoledì 27 marzo

In VIII Commissione i deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, di rappresentanti di:

ore 9: Unipol Gruppo S.p.A.

ore 9.10: Legambiente

A seguire discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rel. Benvenuti Gostoli)

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità, di rappresentanti di:

ore 14.20: WWF

ore 14.30: CONFLAVORO PMI

ore 14.40: Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA)

ore 14.50: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Confartigianato

Infine, in VIII Commissione si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Giovedì 28 marzo

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

ore 13.30 – audizione di Luca Romano, esperto in materia di energia nucleare

ore 13.40 – audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della terra

ore 13.50 – audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Greenpeace

ore 14 – audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Anima Confindustria meccanica varia

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 26 marzo

I deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – Rel. Amich), a seguire passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Cangiano) e alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. Gaetana Russo)

Mercoledì 27 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa

A seguire discuteranno dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (seguito esame atto n. 136 – Rel. Baldelli)

Al termine la IX Commissione passerà al DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – Rel. Amich), alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (seguito esame C. 1686​ Governo – Rel. Cangiano) e alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (seguito esame C. 1687​ Governo – Rel. Gaetana Russo)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 27 marzo

In X Commissione si terrà il seguito dell’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità.

A seguire passeranno alla delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata (esame C. 1486​ Caramanna – Rel. Caramanna)

Infine, si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

Giovedì 28 marzo

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

Ore 13.30: Audizione di Luca Romano, esperto in materia di energia nucleare

Ore 13.40: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Amici della terra

Ore 13.50: Audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Greenpeace

Ore 14: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Anima Confindustria meccanica varia

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 26 marzo

La settimana dell’XI Commissione inizia con l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 13.45: audizione degli avvocati Andrea Tuninetti Ferrari e Simonetta Candela, dello studio Clifford Chance

Ore 14: audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale consulenti finanziari (ANASF)

Ore 14.15: audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)

Ore 14.30: audizione di Stefano Quintarelli, cofondatore e general partner di Rialto Ventures e già membro del gruppo di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale della Commissione europea

Ore 14.45: audizione di rappresentanti di Farmindustria

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno della destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (esame C. 960​ Toni Ricciardi – Rel. Giagoni), delle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini), della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti ( COM(2023) 715 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE ( COM(2023) 716 final), delle disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (esame C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante, C. 1645​ Gribaudo, C. 1683​ Tenerini e C. 1747​ Carfagna – Rel. Schifone) e delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone).

A seguire si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 26 marzo

I deputati discuteranno delle disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (seguito esame C. 536​-891​-910-B​, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato – rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) e delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (esame emendamenti C. 1532-ter-A​ – rel. Ciocchetti).

A seguire i deputati passeranno al DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame C. 1752​ Governo – rel. Lancellotta)

Mercoledì 27 marzo

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, seguito dell’audizione del Ministro della salute, professor Orazio Schillaci

A seguire i deputati passeranno alla delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia (esame C. 1640​ Governo – rel. per la I Commissione: Ziello; rel. per la XII Commissione: Schifone) e alla discussione sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali (seguito esame Doc. XXII, n. 23 Bonetti – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti)

I deputati discuteranno del DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (seguito esame C. 1752​ Governo – rel. Lancellotta)

A seguire passeranno al – 7-00051 Marianna Ricciardi, 7-00170 Ciancitto e 7-00181 Girelli, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva (seguito discussione congiunta) e al 7-00128 Ciancitto, sull’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (discussione).

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 26 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dottor Felice Assenza, in merito all’attività di controllo sui prodotti agroalimentari svolta dall’Ispettorato

A seguire passeranno alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1686​ Governo – Rel. Almici) e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (esame C. 1687​ Governo – Rel. La Salandra)

Infine, i deputati saranno impegnati nelle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone, C. 1652​ Sergio Costa, C. 1670​ Brambilla e C. 1673​ Zanella – Rel. Bruzzone)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 marzo

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (esame C. 1745​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Caiata) edell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (esame C. 1746​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Di Maggio)

A seguire passeranno all’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final)