25-29 marzo 2024: i principali lavori delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: ddl 935 e ddl 830 – Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, COM(2023) 702 definitivo (Quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci), COM(2023) 728 definitivo (Quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee), COM(2023) 753 definitivo (Applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione) e l’indagine conoscitiva sullo stato dell’automotive in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita.

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 26 marzo

I senatori della I Commissione iniziano la settimana con l’esame del ddl 935 e ddl 830 – Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Mercoledì 27 marzo

I senatori proseguiranno con l’esame del ddl 935 e ddl 830 – Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

Giovedì 28 marzo

In I Commissione proseguirà l’esame del ddl 935 e ddl 830 – Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 26 marzo

In II Commissione i senatori discuteranno i seguenti provvedimenti:

ddl104 e 570 – (Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)

ddl932 – Intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni

ddl990, 599 e 1006 – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

ddl778 (Introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio)

ddl901 (Conferimento efficacia titolo esecutivo congruità ordini e collegi professionali)

ddl954 (Modifiche all’articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell’immobile espropriato)

AG137 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

ddl985, approvato dalla Camera dei deputati (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione)

A seguire si terrà il seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell’avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva

Mercoledì 27 marzo

I senatori discuteranno dell’AG 144 – (Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario)

Giovedì 28 marzo

I senatori parteciperanno alle audizioni sui disegni di legge nn. 2, 21, 131 e 918 (Norme in materia di attribuzione del cognome ai figli)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 26 marzo

I senatori discuteranno del ddl 1057 –Accordo Italia-San Marino riconoscimento ed esecuzione decisioni giudiziarie di sequestro e confisca (approvato dalla Camera dei deputati) e del ddl 1058 –Accordo UE-Singapore partenariato e cooperazione (approvato dalla Camera dei deputati)

A seguire passeranno ai seguenti Atti del Governo:

AG139 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023)

AG140 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023)

AG141 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023)

AG142 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023)

AG143 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023)

I senatori parteciperanno, poi, all’audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell’ambito dell’esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024 (Doc.XXVI, n. 2)

Mercoledì 27 marzo

I senatori parteciperanno all’incontro con il Capo Dipartimento affari esteri del Governo Regionale del Kurdistan, Safeen Dizayee

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 26 marzo

I senatori assisteranno all’audizioni del Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, del Direttore generale dell’economia montana e delle foreste del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Alessandra Stefani, e del professor Marco Marchetti, membro delegato della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF), in merito all’esame del COM(2023) 728 def. – Quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

A seguire, i senatori discuteranno dei seguenti provvedimenti:

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl475 (Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità)

ddl 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)

ddl948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

ddl227 e ddl 726 (Medicina territoriale)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo), approvato dalla Camera dei deputati

ddl1042 (Ratifica Accordo di sede Italia-Tribunale unificato dei brevetti)

ddl1057 (Ratifica Accordo Italia-San Marino riconoscimento ed esecuzione decisioni giudiziarie di sequestro e confisca)

ddl1058 (Ratifica Accordo UE-Singapore partenariato e cooperazione)

ddl1059 (Ratifica Accordo partecipazione Croazia allo Spazio economico europeo)

A seguire, passeranno all’esame dei seguenti atti dell’Unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 26 marzo

Sono numerosi gli atti in discussione in V Commissione:

ddl316 (Contrasto del bracconaggio ittico)

ddl1042 (Ratifica Accordo di sede Italia-Tribunale unificato dei brevetti)

ddl1059 (Ratifica Accordo partecipazione Croazia allo Spazio economico europeo)

Atto 136(Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. )

ddl484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo), approvato dalla Camera dei deputati

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo), approvato dalla Camera dei deputati

AG136 – (Schema di DPCM sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.)

ddl673 (Ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

ddl990 (Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490 e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

AG137 – (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

Mercoledì 27 marzo

In V Commissione si terrà l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 26 marzo

I senatori discuteranno del ddl 816 – (Agevolazioni fiscali start-up)

Mercoledì 27 marzo

I senatori analizzeranno l’AG 144 – (Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario) e l’AG 136 – (Schema DPCM partecipazione MEF Poste Italiane S.p.a.)

A seguire, passeranno al Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.

VII COMMISSIONE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Martedì 26 marzo

In VII Commissione i senatori discuteranno dell’AG 138 – (Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026), del ddl 875 – (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale), ddl 875 – (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale) e del ddl 721 – (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

A seguire passeranno al ddl 915, ddl 916, ddl 942, ddl 980 e 1002 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia)

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Martedì 26 marzo

I senatori dell’VIII Commissione parteciperanno alle audizioni in videoconferenza sul disegno di legge n. 837 (Edilizia residenziale pubblica)

Rete CdQ in Legge 167/62

Consumatori Solidali Lazio aps

Consiglio Nazionale Architetti

FEDERCASA

A seguire passeranno al seguito dell’indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni del professor Piero Martin e di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Infine, discuteranno della proposta di risoluzione 7-00002 – Adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e del ddl 743 e ddl 1007 – (Legge quadro sul clima)

Mercoledì 27 marzo

In VIII Commissione si terrà l’audizione di rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. sull’AG 136(Schema DPCM alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.)

A seguire si terrà l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sull’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.

Infine, i senatori discuteranno dell’AG 136 – (Schema DPCM alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.)

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 26 marzo

In IX Commissione si terrà il seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di:

Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (CoRiSSIA)

Professor Valerio Rossi Albertini, esperto

A seguire i senatori passeranno all’esame del ddl 1042 – Ratifica Accordo di sede Italia – Tribunale unificato dei brevetti, del

ddl 1058 – Ratifica Accordo UE-Singapore partenariato e cooperazione, del ddl 1059 – Ratifica Accordo partecipazione Croazia allo Spazio economico europeo e del ddl 1048 Delega al Governo in materia di florovivaismo

Mercoledì 27 marzo

I senatori parteciperanno al seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato dell’automotive in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE) (ore 9.30)

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 26 marzo

I senatori discuteranno di numerosi provvedimenti:

ddl104 e 570 – (Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita)

ddl180–1041 (Alunni con alto potenziale cognitivo)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

ddl1048 (Delega al Governo in materia di florovivaismo)

ddl1058 (Ratifica Accordo UE-Singapore partenariato e cooperazione)

A seguire passeranno all’atto dell’Unione europea: COM(2023) 716 definitivo (Bacino di talenti dell’UE)

E infine, all’esame congiunto dei:

ddl990–599–1006 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare)

ddl647–739 (Inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico)

ddl483 (Tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative)

Mercoledì 27 marzo

Unico appuntamento della giornata sono le audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni sul ddl 672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale)