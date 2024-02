26 febbraio – 1° marzo 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, la delega al Governo in materia di florovivaismo, l’audizione informale del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l’Unione europea

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 27 febbraio

I deputati esamineranno il DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame C. 1658​ Governo – Rel. Sbardella) e gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Ziello).

A seguire passeranno alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Mercoledì 28 febbraio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (seguito esame C. 976​ cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia – Rel. Bordonali) e delle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (seguito esame C. 938​, approvata dal Senato – Rel. Iezzi)

Alle 15.00 si passerà alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’interno

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 27 febbraio

La settimana della II Commissione inizia con l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

A seguire si passerà alla disamina degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. La Salandra) e delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Mercoledì 28 febbraio

Prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio) e degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. La Salandra).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 27 febbraio

Si terrà l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico: Audizione dell’Ambasciatore della Malaysia in Italia, Zahid Rastam

Mercoledì 28 febbraio

Si terranno le Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 676​, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune, di:

Ore 8.50: rappresentanti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, in videoconferenza

Ore 9.10: rappresentanti dell’Unione italiana vini

A seguire i deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti del sindacato bielorusso BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions)

Successivamente, discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Coin), della ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (seguito esame C. 1502​ Governo, Rel. Formentini), della ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (seguito esame C. 1540​ Governo, Rel. Loperfido) e della risoluzione 7-00192 Boldrini: Sulle iniziative per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran.

Infine, i deputati parteciperanno all’audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Integrazione europea dell’Assemblea del Montenegro, Ivan Vukovič, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Giovedì 29 febbraio

In IV Commissione si terrà l’audizione del Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE) del Ministero della Difesa, Ten. Gen. E.I. Angelo Gervasio.

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 27 febbraio

I deputati della V Commissione esamineranno la delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Mascaretti) e la modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica (esame C. 630​ e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ottaviani)

A seguire, i deputati passeranno alla ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi:

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (esame C. 1585 ​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Barabotti)

​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Barabotti) Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (esame C. 1588 ​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni);

​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni); Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C.1589​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giorgianni)

Mercoledì 28 febbraio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (esame C. 976​ cost. – Rel. Cattoi) di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame Atto n. 109 – Rel. Barabotti) e degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Tremaglia).

A seguire passeranno all’esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all’acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (esame Atto n. 123 – Rel. Mascaretti), dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei carabinieri», relativo all’ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell’Arma dei carabinieri tramite l’acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (esame Atto n. 124 – Rel. Mascaretti) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame Atto n. 109 – Rel. Barabotti)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 27 febbraio

La settimana della VI Commissione parte le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

A seguire i deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti: deliberazione di un’integrazione del programma (Sono previste votazioni).

Infine, passeranno all’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo ed abb. – Rel. Centemero)

Mercoledì 28 febbraio

La giornata inizia con l’audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa

A seguire i deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti: Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 27 febbraio

La settimana della VII Commissione inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 247​ Marocco, C. 520​ Di Lauro e C. 1108​ Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti di:

Associazione Primavera degli studenti

Associazione nazionale dirigenti scolastici – Andis, in videoconferenza

Associazione Pro.di.Gio, in videoconferenza

A seguire si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1691​ Governo, approvato dal Senato, recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, di rappresentanti di:

UIL Scuola RUA

FLC-CGIL, in videoconferenza

CISL Scuola, in videoconferenza

I deputati passeranno alla modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica (esame emendamenti C. 630​-373-A​ – Rel. Cangiano) e agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo – Rel. Cangiano)

Mercoledì 28 febbraio

I deputati discuteranno dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (esame Atto n. 126 – Rel per la VII Commissione: Roscani; Rel per la XI Commissione: Schifone)

A seguire saranno esaminate le seguenti interrogazioni:

5-00366 Madia: iniziative per rafforzare i controlli nell’attribuzione di tesserini e patentini da allenatore

5-00871 Berruto: iniziative per garantire l’attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo

5-01412 Berruto: iniziative per garantire la partecipazione alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana

5-01547 Andrea Rossi: sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022

5-01557 Berruto: iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo

5-01558 Berruto: sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l’autorizzazione dei lavoratori pubblici “sportivi”

5-01846 Berruto: sulla mancata istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall’articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021

5-01849 Berruto: iniziative per riattivare il tracciato per bob, slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese)

Giovedì 29 febbraio

In VII si terrà l’audizione informale del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l’Unione europea

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 27 febbraio

I deputati discuteranno degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Benvenuti Gostoli), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C. 1589​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Benvenuti Gostoli) e delle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame C. 836​ Molinari – Rel. Zinzi)

A seguire passeranno alle risoluzioni 7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio

Infine, i deputati discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia)

Mercoledì 28 febbraio

In VIII Commissione proseguirà l’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Benvenuti Gostoli), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C. 1589​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Benvenuti Gostoli), delle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame C. 836​ Molinari – Rel. Zinzi), della modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato (esame C. 1056​ Nazario Pagano e C. 1133​ Montemagni – Rel. Montemagni) e del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia)

I deputati saranno impegnati nelle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 28 febbraio

I deputati saranno impegnati nell’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

Giovedì 29 febbraio

In IX Commissione si terrà l’audizione informale del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l’Unione europea

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 27 febbraio

I deputati saranno impegnati nell’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Andreuzza)

Mercoledì 28 febbraio

In X Commissione proseguirà l’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Andreuzza)

I deputati assisteranno all’audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulla situazione della filiera industriale dell’automotive

A seguire si terrà un incontro informale con la Viceministra degli affari esteri del Regno di Norvegia, Maria Varteressian

Giovedì 29 febbraio

I deputati saranno impegnati nell’esame delle disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative (esame C. 997​ Caramanna, C. 1269​ Andreuzza, C. 1463​ Pavanelli e C. 1490​ Gnassi – Rel. Caramanna)

A seguire si terrà l’audizione del Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle prospettive della ricerca applicata alla luce del progetto di attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attualmente in discussione in Parlamento

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 27 febbraio

La settimana della XI Commissione si apre con l’audizione informale di rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante e C. 1645​ Gribaudo, recanti disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso

Mercoledì 28 febbraio

In XI Commissione sarà discusso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (esame Atto n. 126 – Rel. per la VII Commissione: Roscani; Rel. per la XI Commissione: Schifone)

Al termine passeranno alle risoluzioni 7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese e 7-00197 Volpi: Iniziative volte ad incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, nonché a garantire pari dignità retributiva in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale, e alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone).

A seguire si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.

Infine, i deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 14.45: audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel

Ore 15: audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria

Ore 15.15: audizione di rappresentanti di Univendita

Ore 15.30: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense

Ore 15.45: audizione di Riccardo Boccuzzi, CEO e fondatore di Hypex srl

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 27 febbraio

In XII Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122), di:

ore 11.30: Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH), Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) (in videoconferenza)

ore 12.15: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

ore 12.45: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (in videoconferenza)

I deputati discuteranno degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – rel. Panizzut)

Mercoledì 28 febbraio

In XII Commissione proseguirà l’esame degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – rel. Panizzut)

A seguire, i deputati passeranno all’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (seguito esame Atto n. 121 – rel. Cappellacci) e alle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti)

Infine, si terranno le interrogazioni a risposta diretta su questioni di competenza del Ministero della salute

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 27 febbraio

Il Comitato dei nove discuterà della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame emendamenti C. 1560​-389-A​ – Rel. Gadda).

Al termine i deputati discuteranno degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Davide Bergamini)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 febbraio

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame atto n. 109 – Rel. Candiani)

A seguire passeranno alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (seguito esame COM(2023) 311 final – Rel. Rossello) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione (esame COM(2023) 753 final – Rel. De Monte)

Successivamente, i deputati discuteranno degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb. – Rel. Di Maggio)

Infine, si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Integrazione europea dell’Assemblea del Montenegro, Ivan Vukovič, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139Orsini e 7-00161 Caiata sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali

Giovedì 29 febbraio

I deputati parteciperanno all’audizione informale della prof.ssa Barbara Guastaferro, associata di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final)

Alle 14.00 si terrà l’audizione informale del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l’Unione europea