27-29 dicembre 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, Dl 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli), DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Mercoledì 27 dicembre

I deputati della I Commissione discuteranno del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Paolo Emilio Russo) (per le parti di competenza)

Giovedì 28 dicembre

La I Commissione esaminerà il Dl 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Mercoledì 27 dicembre

I deputati della I Commissione discuteranno del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Buonguerrieri) (per le parti di competenza)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Mercoledì 27 dicembre

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Orsini) (per le parti di competenza)

A seguire passeranno al DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Calovini)

Giovedì 28 dicembre

Proseguono le discussioni sul DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (seguito esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Calovini)

Venerdì 29 dicembre

I deputati saranno ancora impegnati nell’esame del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (seguito esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Calovini)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 27 dicembre

La IV Commissione sarà impegnata nell’esame del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Bagnasco) (per le parti di competenza)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 27 dicembre

I deputati della V Commissione passeranno in esame il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (seguito esame – Rell. Giorgianni, Ottaviani e Pella)

A seguire i deputati discuteranno dei seguenti atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (seguito esame Atto n. 99 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (seguito esame Atto n. 100 – Rel. Comaroli)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 27 dicembre

La VI Commissione sarà impegnata nell’esame del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. De Palma)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Mercoledì 27 dicembre

In VII Commissione si discuterà del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Mollicone) (per le parti di competenza) e del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Amorese)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Mercoledì 27 dicembre

Intensa giornata per l’VIII Commissione.

Alle 14.00 si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di:

ore 14: Associazione dei Comuni Italiani (ANCI)

ore 14.10: Sogesid S.p.A.

A seguire i deputati passeranno all’esame del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per la VIII Commissione: Battistoni, Rel. per la X Commissione: Barabotti) (non sono previste votazioni), del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Benvenuti Gostoli) (per le parti di competenza) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (esame Atto n. 106 – Rel. Mattia).

Infine i deputati discuteranno del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano (seguito esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Semenzato)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 27 dicembre

In IX Commissione i deputati discuteranno del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Raimondo) (per le parti di competenza) e del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Ruspandini)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 27 dicembre

In X Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di:

ore 14: Associazione dei Comuni Italiani (ANCI)

ore 14.10: Sogesid S.p.A.

A seguire i deputati passeranno al DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. per l’VIII Commissione: Battistoni; Rel. per la X Commissione: Barabotti), al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Caramanna) (per le parti di competenza) e al DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano (seguito esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Cavo).

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 27 dicembre

I deputati discuteranno del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Schifone) (per le parti di competenza), del DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (seguito esame C. 1606​ Governo – Rel. Nisini) e del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Malagola).

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Mercoledì 27 dicembre

La XII Commissione sarà impegnata nell’esame del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – rel. Patriarca) (per le parti di competenza) e del DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – rel. Ciancitto).

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Mercoledì 27 dicembre

In XIII Commissione i deputati saranno impegnati nell’esame del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Almici) (per le parti di competenza) e del DL 161/23: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Davide Bergamini)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 dicembre

La XIV Commissione passerà al vaglio il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (C. 1627​ Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1627​/I Governo, approvato dal Senato) (esame – Rel. Almici) (per le parti di competenza) e del DL 161/23: Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano (esame C. 1624​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Davide Bergamini)