27-30 novembre 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera: DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, audizione informale dell’amministratore delegato di Fincantieri, dottor Pierroberto Folgiero, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1), indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 28 novembre

La settimana dei deputati della I Commissione inizia con l’esame del DL 140/2023: misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (esame C. 1474​ Governo – Rel. Sbardella)

A seguire passeranno allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (seguito esame Atto n. 92 – Rel. Paolo Emilio Russo)

Infine, passeranno alle interrogazioni:

5-00994 Onori: Sulle modalità di esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani residenti in Paesi al di fuori dell’Unione europea

5-01513 Forattini: Sulla possibile riforma delle province e sull’eventuale proroga dei consigli provinciali in scadenza

Mercoledì 29 novembre

I deputati discuteranno degli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli) e dell’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana” (esame C. 1419​ Governo – Rel. Paolo Emilio Russo)

A seguire si terrà l’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR.

Giovedì 30 novembre

I deputati discuteranno del DL 144/2023: disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum (seguito esame C. 1491​ Governo – Rel. Paolo Emilio Russo) e della modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (esame C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto e C. 886​ Rampelli – Rel. Urzì)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 28 novembre

I deputati della II Commissione saranno impegnati nell’esame dello schema di decreto legislativo disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare (esame Atto n. 91– Rel. Per la II Commissione: Pellicini; Rel. per la IV Commissione: Mulè).

A seguire passeranno agli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Bisa), all’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana (esame C. 1419​ Governo – Rel. Palombi), all’esame delle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (seguito esame C. 1341​ Governo – Rel. Calderone) e alle modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari (seguito esame C. 823​ Cafiero De Raho – Rell. Cafiero De Raho e Varchi).

Giovedì 30novembre

I deputati discuteranno degli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (seguito esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Bisa), dell’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana (seguito esame C. 1419​ Governo – Rel. Palombi) e delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (esame emendamenti C. 893-A​ ed abb. – Rell. Costa e Pellicini)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 28 novembre

La settimana della III Commissione inizia l’esame della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (seguito esame C. 1124​ Governo – Rel. Formentini) e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (seguito esame C. 1451​ Governo – Rel. Caiata)

A seguire passeranno alle seguenti interrogazioni:

5-01494 Quartapelle Procopio: su un evento svoltosi l’11 ottobre 2023 presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca

5-01568 Toni Ricciardi: sulle procedure di voto degli italiani all’estero in occasione delle prossime elezioni europee

I deputati saranno impegnati con l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico. In quest’ambito si terrà l’audizione di Filippo Fasulo, Co-responsabile dell’Osservatorio Geoeconomia dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).

Infine si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 676​ Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

Mercoledì 29 novembre

In III Commissione si terrà un incontro informale con una delegazione del Consiglio degli Affari parlamentari dell’Assemblea Nazionale della Repubblica socialista del Vietnam

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 28 novembre

I deputati della IV discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare (esame Atto n. 91– Rel. per la II Commissione: Pellicini; Rel. per IV Commissione: Mulè)

A seguire si terrà l’audizione informale dell’amministratore delegato di Fincantieri, dottor Pierroberto Folgiero, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1)

Mercoledì 29 novembre

In IV commissione si terrà l’audizione informale dell’amministratore delegato di Rheinmetall Italia S.p.A., ing. Alessandro Ercolani, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 28 novembre

In V Commissione si discuterà del parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro (esame C. 1532​ Governo)

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (esame C. 1304​, approvato dal Senato, e abb. – Rel. Giorgianni) e dello schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (esame Atto n. 94 – Rel. Barabotti).

Mercoledì 29 novembre

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, nell’ambito dell’esame congiunto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie ( COM(2023)330 final), della proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea ( COM(2023)331 final), della proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell’Unione europea ( COM(2023)332 final), della proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ( COM(2023)333 final), della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ( COM(2023)336 final), e della proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( COM(2023)337final e Allegato)

Giovedì 30 novembre

I deputati discuteranno delle disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (seguito esame C. 113​ – Rel. Frassini), della modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (seguito esame C. 433​ e abb. – Rel. Comaroli), dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (seguito esame Atto n. 88 – Rel. Comaroli) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (esame Atto n. 90 – Rel. Mascaretti).

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 28 novembre

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (esame Atto n. 93 – Rel. De Palma) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (seguito esame Atto n. 88 – Rel. Congedo).

Infine, si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

Mercoledì 29 novembre

I deputati parteciperanno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (seguito esame Atto n. 90 – Rel. Centemero):

14.30: Audizioni informali di rappresentanti del Gruppo Controesodo

14.45: Audizioni informali di rappresentanti della Fondazione Migrantes

A seguire passeranno a discutere degli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (seguito esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Filini)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 28 novembre

Giornata di audizioni per i deputati della VII Commissione.

Si inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 525​ Porta, recante Disposizioni per la promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee, di rappresentanti di:

Museo Nazionale dell’Emigrazione di Genova

UIL Scuola RUA

FLC – CGIL, in videoconferenza

Cisl Scuola, in videoconferenza

Fondazione Migrantes

A seguire passeranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 882​ Loizzo, recante Riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio, di:

Giuseppe Pasquale Marra, presidente di adnKronos, in videoconferenza

Filippo Demma – direttore del Parco archeologico di Sibari

Mauro La Russa, professore ordinario di georisorse minerarie ed applicazioni minero petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, Università della Calabria, in videoconferenza

Mercoledì 29 novembre

I deputati della VII Commissione discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali (esame testo unificato C. 799​ Caparvi e C. 988​ Mollicone – Rel. Amorese)

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (seguito esame C. 947​ Berruto, C. 990​ Amato e C. 1424​ sen. Romeo, approvata dal Senato – Rel. Sasso)

Istituzione di un contributo stabile all’Istituto della Enciclopedia italiana (esame C. 1550​ sen. Marti, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato – Rel. Mollicone)

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l’introduzione dell’educazione alle pari opportunità femminili nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica (esame C. 1266​ Ravetto – Rel. Sasso)

A seguire passeranno all’esame degli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Amorese), delle disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (esame C. 1304​ e abb. – Rel. Amorese) e dell’istituzione del premio di «Maestro dell’arte della cucina italiana» (esame C. 1419​ Governo – Rel. Di Maggio)

I deputati passeranno poi alla risoluzione 7-00173 Amorese: iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell’accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in streaming e allo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99″ (seguito esame Atto n. 94 – Rel. Cangiano)

Giovedì 30 novembre

I deputati discuteranno dell’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva (seguito esame C. 534​ Berruto – Rel. Manzi), dello schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (esame Atto n. 95 – Rel. Matteoni) e dello schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (esame Atto n. 96 – Rel. Di Maggio)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 28 novembre

I deputati della VIII Commissione discuteranno del DL 140/2023 su misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei (seguito esame C. 1474​ Governo – Rel. Zinzi), delle disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (seguito esame C. 400​ Simiani, C. 1080​ Battistoni, C. 1202​ Fabrizio Rossi e C. 1286​ Ilaria Fontana – Rel. Fabrizio Rossi) e delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (esame C. 851​ Davide Bergamini – Rel. Mattia)

Mercoledì 29 novembre

I deputati saranno impegnati nell’esame delle seguenti interrogazioni:

5-01195 Iaia: Salubrità delle acque e dei terreni attigui alla discarica in località “La Chianca” (TA) e ipotesi di ristoro dei relativi portatori di interesse

5-01331 Zanella: Possibili danni ambientali alla dolina di Piano Battaglia, nel Parco delle Madonie (PA), conseguenti alla realizzazione di una strada carrabile al servizio degli impianti sciistici

5-01438 Marino: Iniziative per il miglioramento delle condizioni ambientali del lago di Pergusa e della sua Riserva naturale speciale

5-01269 Roggiani: Realizzazione delle infrastrutture previste per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, con particolare riguardo alle varianti di Vercurago e Trescore e alla tangenziale di Sondrio

5-01326 Barbagallo: Iter di realizzazione del nuovo ponte di Fiumendinisi in Sicilia

5-01495 Iaia: Stato dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale n. 172 in Puglia, con particolare riguardo al tratto Orimini-Taranto

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 28 novembre

La settimana dei deputati della IX Commissione inizia con l’audizione, in videoconferenza, del Direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Pasquale D’Anzi, e del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Vito Di Santo, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41​ Brambilla, C. 96​ Gusmeroli, C. 195​ Comaroli, C. 347​ Casu, C. 411​ Vinci, C. 412​ Vinci, C. 526​ Berruto, C. 529​ Mulè, C. 578​ De Luca, C. 634​ Consiglio regionale della Lombardia, C. 684​ CNEL, C. 686​ CNEL, C. 697​ Carè, C. 718​ Santillo, C. 865​ Consiglio regionale del Veneto, C. 874​ Consiglio regionale del Veneto, C. 892​ Iaria, C. 985​ Rosato, C. 1030​ Mascaretti, C. 1218​ Consiglio regionale della Puglia, C. 1258​ Deidda, C. 1265​ Morassut, C. 1398​ Cherchi, C. 1413​ Consiglio regionale del Veneto, C. 1435​ Governo e C. 1483​ Gianassi)

Mercoledì 29 novembre

Continuano le audizioni in IX Commissione

Alle Ore 13.45 si inizia con l’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR.

A seguire passeranno all’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41​ Brambilla, C. 96​ Gusmeroli, C. 195​ Comaroli, C. 347​ Casu, C. 411​ Vinci, C. 412​ Vinci, C. 526​ Berruto, C. 529​ Mulè, C. 578​ De Luca, C. 634​ Consiglio regionale della Lombardia, C. 684​ CNEL, C. 686​ CNEL, C. 697​ Carè, C. 718​ Santillo, C. 865​ Consiglio regionale del Veneto, C. 874​ Consiglio regionale del Veneto, C. 892​ Iaria, C. 985​ Rosato, C. 1030​ Mascaretti, C. 1218​ Consiglio regionale della Puglia, C. 1258​ Deidda, C. 1265​ Morassut, C. 1398​ Cherchi, C. 1413​ Consiglio regionale del Veneto, C. 1435​ Governo e C. 1483​ Gianassi).

I deputati discuteranno degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 41​ Brambilla, C. 96​ Gusmeroli, C. 195​ Comaroli, C. 347​ Casu, C. 411​ Vinci, C. 412​ Vinci, C. 526​ Berruto, C. 529​ Mulè, C. 578​ De Luca, C. 634​ Consiglio regionale della Lombardia, C. 684​ CNEL, C. 686​ CNEL, C. 697​ Carè, C. 718​ Santillo, C. 865​ Consiglio regionale del Veneto, C. 874​ Consiglio regionale del Veneto, C. 892​ Iaria, C. 985​ Rosato, C. 1030​ Mascaretti, C. 1218​ Consiglio regionale della Puglia, C. 1258​ Deidda, C. 1265​ Morassut, C. 1398​ Cherchi, C. 1413​ Consiglio regionale del Veneto, C. 1435​ Governo e C. 1483​ Gianassi – Rell. Caroppo e Maccanti) e della Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo)

Infine, i deputati passeranno all’esame dei seguenti atti dell’Unione Europea:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ( COM(2023)126 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ( COM(2023)127 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ( COM(2023)128 final)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 28 novembre

I deputati della X Commissione discuteranno delle sisposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (seguito esame C. 1341​ Governo – Rell. Giovine e Gusmeroli), delle disposizioni sulla professione di guida turistica (seguito esame C. 469​ Dori e C. 1556​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Caramanna) e della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (seguito esame C. 1555​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Andreuzza)

Mercoledì 29 novembre

Alle 13.30 si terrà l’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano: deliberazione di una proroga del termine.

I deputati, a seguire, passeranno agli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Colombo) e all’istituzione del premio di «Maestro dell’arte della cucina italiana» (esame C. 1419​ Governo – Rel. Casasco).

Infine, i deputati, passeranno all’esame degli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti (esame C. 855​ Gusmeroli – Rel. Andreuzza)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 28 novembre

I deputati della XI Commissione discuteranno delle disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo (seguito esame C. 1275​ Conte, C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando, C. 1053​ Richetti e C. 1328​ Barelli – Rel. Schifone)

Mercoledì 29 novembre

I deputati saranno impegnati nell’esame delle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (esame C. 1341​ Governo – Rel. Zurzolo), degli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Malagola) e della disciplina della professione di guida turistica (esame C. 1556​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Coppo).

A seguire passeranno alle disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo (seguito esame C. 1275​ Conte, C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando, C. 1053​ Richetti e C. 1328​ Barelli – Rel. Schifone)

Giovedì 30 novembre

I deputati chiuderanno la settimana con l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A seguire passeranno alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta, C. 1104​ Barzotti, C. 1128​ Rizzetto e C. 1395​ Tenerini – Rel. Giaccone)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 28 novembre

I deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (seguito esame C. 814​ Ciocchetti, C. 1034​ Lupi, C. 1140​ Malavasi, C. 1171​ Graziano, C. 1228​ Di Lauro, C. 1262​ Patriarca e C. 1300​ Loizzo – rel. Ciocchetti)

Disposizioni in materia di riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa (seguito esame C. 252​ Panizzut, C. 765​ Varchi e C. 1519​ Marianna Ricciardi – rel. Rosso)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (esame C. 384​-446​-459-B​, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato – rel. Buonguerrieri)

Mercoledì 29 novembre

I deputati saranno impegnati nell’esame delle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (seguito esame C. 1341​ Governo – rel. Vietri) e delle disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (esame C. 1304​, approvata dal Senato – rel. Morgante).

A seguire, passeranno all’esame dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (seguito esame C. 384​-446​-459-B​, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato – rel. Buonguerrieri).

Infine, passeranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano ( COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano ( COM(2023)193 final), di:

ore 14.15: rappresentanti di Federchimica-Assobiotec e di Federchimica-Assosalute (in videoconferenza)

ore 14.40: rappresentanti di Egualia – Industrie farmaci accessibili

ore 15: Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS (in videoconferenza), e Giulio Pisani, direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità (in videoconferenza)

Giovedì 30 novembre

I deputati saranno impegnati nell’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede di atti dell’Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano ( COM(2023)192final) e della Proposta di regolamento sull’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano ( COM(2023)193 final), di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO) e nell’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00051Marianna Ricciardi e 7-00170 Ciancitto, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI).

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 novembre

I deputati parteciperanno all’audizione informale, del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, nell’ambito dell’esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie ( COM(2023)330 final), della Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea ( COM(2023)331 final), della Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell’Unione europea ( COM(2023)332 final), della Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ( COM(2023)333 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ( COM(2023)336 final) e della Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( COM(2023)337 final e Allegato)

A seguire passeranno allo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (esame atto n. 90 – Rel. Pisano) e alla ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (esame C. 1502​ Governo – Rel. Pisano)

Giovedì 30 novembre

I deputati assisteranno all’audizione informale di rappresentanti dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso ( COM (2023) 451 final)

A seguire discuteranno dei seguenti atti dell’Unione europea: