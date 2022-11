28 novembre – 2 dicembre 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

Lavori delle Commissioni della Camera: Audizioni informali nell’ambito del riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 29 novembre

Audizioni informali nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3), di:

ore 14: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (in videoconferenza)

ore 14.30: rappresentanti dell’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS), dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) e dell’Associazione Trasporti (ASSTRA) (in videoconferenza)

ore 15: avvocato Ugo De Luca, rappresentante della Camera degli avvocati amministrativisti di Roma, e avvocato Francesco Cardarelli, professore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (in videoconferenza)

ore 15.20: rappresentanti di Assarmatori

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Urzì)

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Urzì)

Giovedì 1° dicembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Urzì)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Mercoledì 30 novembre

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (seguito esame C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 338 Meloni e C. 528 Mulè – Rell. Varchi e Bisa) (Sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 29 novembre

Esame DL 173/22: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Formentini)

Mercoledì 30 novembre

Risoluzione 7-00001 Orsini: sulla situazione dei diritti umani in Iran

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 29 novembre

Esame DL 173/2022 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Zoffili) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Zoffili) (Sono previste votazioni

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Osnato) (Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 29 novembre

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria, Alberto Barachini, sulle linee programmatiche dell’attività di Governo in questo settore

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Amorese)

Mercoledì 30 novembre

Audizione del Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Giovedì 1° dicembre

Audizione, in videoconferenza, del responsabile dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero dell’università e della ricerca, Antonio Di Donato, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione

Audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle linee programmatiche del suo dicastero

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 28 novembre

Audizioni, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1), di rappresentanti di:

ore 11: Federazione carta e grafica

ore 11.20: Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo maceri (UNIRIMA)

ore 11.40: Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET)

ore 12: Consorzio Italiano Compostatori (CIC)

Audizioni, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1), di rappresentanti di:

ore 14: Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili (ASSOBIOPLASTICHE)

ore 14.20: Confederazione Imprese Servizi Ambiente (CISAMBIENTE)

ore 14.40: Assoambiente

ore 15: Consorzio autonomo riciclo plastica Italia (C.A.R.P.I.) e Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche (ASSORIMAP)

ore 15.20: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato e Casartigiani

ore 15.40: RetiAmbiente

Martedì 29 novembre

Audizioni, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1), di rappresentanti di:

ore 12: Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Province d’Italia (UPI)

ore 12.45: Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica (COMIECO), Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), Consorzio Recupero Vetro (COREVE), Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio (RICREA), Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi (RILEGNO) e Biorepack

Audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Iaia) (sono previste votazioni)

Giovedì 1° dicembre

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Audizioni, nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1), di rappresentanti di:

ore 14.40: Alleanza delle Cooperative Italiane

ore 15: Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE)

ore 15.20: Confindustria

ore 15.40: Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA)

ore 16: Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Beni a Base di Polietilene (POLIECO)

ore 16.20: Gruppo Iren

ore 16.40: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 30 novembre

Esame Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Raimondo) (sono previste votazioni)

Giovedì 1° dicembre

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle linee programmatiche del suo dicastero

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 29 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Caramanna) non sono previste votazioni

Audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Mercoledì 30 novembre

Audizione del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022: disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547 Governo – Rel. Schifone)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Mercoledì 30 novembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito esame Atto n. 4 – rel. Ciocchetti) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 1° dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito esame Atto n. 4 – rel. Ciocchetti) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 29 novembre

Audizione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Mercoledì 30 novembre

Esame DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (seguito esame C. 547Governo – Rel. Nevi)

Proposta di nomina del dott. Fabio Vitale a direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (esame nomina n. 1 – Rel. Bergamini)

Audizione del dottor Fabio Vitale, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a direttore generale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (nomina n. 1)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 30 novembre

Esame: DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (esame C. 547 Governo – Rel. Pisano) (non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame atto n. 1 – Rel. Mantovani) (Non sono previste votazioni)