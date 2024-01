29 gennaio – 2 febbraio 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, legge quadro in materia di interporti, interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 30 gennaio

La settimana della I Commissione inizia con le discussioni sull’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva (Esame C. 534​ – Rel. Paolo Emilio Russo). A seguire i deputati passeranno al riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (Esame C. 882​ – Rel. Montaruli) e alla delega al Governo in materia di florovivaismo (Esame C. 1560​ Governo – Rel. Sbardella).

In I commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23​ cost. Enrico Costa, C. 434​ cost. Giachetti, C. 806​ cost. Calderone e C. 824​ cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Giuliano Scarselli, professore di diritto processuale civile presso l’Università di Siena; Maurizio Fumo, già presidente della quinta sezione penale della Corte di Cassazione; Beniamino Migliucci, presidente del Comitato promotore separazione delle carriere.

Infine, i deputati potranno partecipare in videoconferenza alle audizioni informali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento

Mercoledì 31 gennaio

La I Commissione delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (seguito esame C. 976​ cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia – Rel. Bordonali) e del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi).

Giovedì 1° febbraio

In I Commissione i deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e i tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri, anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e all’attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma (Esame Doc. XXII, n. 33 Antoniozzi ed altri – Rel. Antoniozzi)

L’ultimo appuntamento della settimana è un’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto, C. 886​ Rampelli, recanti “Modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana” di:

Ore 14: Raoul Pupo, già professore di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Trieste;

Ore 14.20: Paolo Sardos Albertini, presidente della lega Nazionale di Trieste

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 30 gennaio

In II Commissione si discuterà lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (seguito esame Atto n. 102 – Rell. Bisa e Pellicini).

A seguire i deputati passeranno alle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame C. 836​ – Rel. Calderone) e al DL 5/2024: disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame C. 1658​ Governo – Rel. Buonguerrieri).

Mercoledì 31 gennaio

I deputati proseguiranno con l’esame Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (seguito esame C. 836​ – Rel. Calderone), del DL 5/2024: disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Buonguerrieri) e del Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (seguito esame Atto n. 102 – Rell. Bisa e Pellicini).

Infine, si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della Giustizia.

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 30 gennaio

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 gennaio 2024 e sulle priorità della presidenza italiana del G7

Mercoledì 31 gennaio

Il comitato permanente sulla politica estera per l’indo-pacifico presenterà l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico: audizione dell’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Seong-ho Lee.

A seguire i deputati discuteranno del DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (esame C. 1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione Calovini; Rel. per la IV Commissione Bicchielli) e della ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell’OIL (seguito esame C. 1539​ Governo – Rel. Gardini).

Infine, si terranno le audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo di:

Ore 14.45 Arturo Varvelli, Direttore di ECFR Roma, in videoconferenza

Ore 15.30 Francesco Dalmazio Casini, Direttore editoriale di Aliseo editore

Giovedì 1° febbraio

Il comitato permanente sulla politica estera per l’indo-pacifico presenterà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni: audizione di rappresentanti del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia-CRED.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 30 gennaio

I deputati discuteranno

DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Bagnasco)

Mercoledì 31 gennaio

In IV Commissione si terranno l’audizione del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

A seguire i deputati passeranno all’esame del DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (seguito esame C.1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione: Calovini; Rel. per la IV Commissione: Bicchielli)

Giovedì 1° febbraio

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto, sulla dotazione di personale e mezzi delle Forze armate in funzione della partecipazione alla missione dell’Unione europea a garanzia delle rotte commerciali sul Mar Rosso.

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 30 gennaio

I deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame C. 1630​ Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Mascaretti)

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame C. 153​ e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Comaroli)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (esame emendamenti C. 384​ e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Mascaretti)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (esame C. 1501​ Governo – Rel. Barabotti)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (esame C. 1587​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Barabotti)

Mercoledì 31 gennaio

La giornata della V Commissione è affollata di impegni.

Si inizia con le disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (esame C. 799​ e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Cattoi), a seguire saranno discusse le disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame C. 836​ – Rel. Pella), le norme per la valorizzazione della castanicoltura (esame C. 565​ e abb. – Rel. Giorgianni), le modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e la delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (seguito esame C. 851​ – Rel. Cattoi).

In V Commissione i deputati esamineranno i seguenti atti del Governo:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (seguito esame Atto n. 111 – Rel. Tremaglia);

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (seguito esame Atto n. 112 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell’Esercito italiano», relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l’Esercito (esame Atto n. 113 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer» (esame Atto n. 114 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l’addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all’acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell’Esercito italiano (esame Atto n. 115 – Rel. Tremaglia)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (seguito esame Atto n. 106 – Rel. Barabotti)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (seguito esame Atto n. 108 – Rel. Mascaretti)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame Atto n. 109 – Rel. Barabotti)

Infine, i deputati discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 30 gennaio

I deputati discuteranno del DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame emendamenti C. 1630​ Governo – Rel. Testa)

A seguire si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 956​ Toni Ricciardi, C. 1099​ Di Giuseppe e C. 1323​ Onori, recanti «Modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero»:

ore 13.45: Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani);

ore 14.05: Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani).

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 836​ Molinari – Rel. Rubano) e della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Matera).

Mercoledì 31 gennaio

I deputati discuteranno della risoluzione 7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l’acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età, qualora l’acquisizione dell’immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023 (discussione) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (esame atto n. 116 – Rel. Sala).

Giovedì 1° febbraio

In VI Commissione si discuterà delle disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa (seguito esame C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti – Rel. per la VI Commissione: Cavandoli; Rel. per la XI Commissione: Malagola).

In VI Commissione di terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 13.45: Confindustria;

ore 14.05: CGIL, CISL, UIL e UGL.

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 30 gennaio

In VII Commissione si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 109 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE di:

Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali Italia di Mediaset

Ernesto Apa, esperto

rappresentanti dell’Associazione produttori audiovisivi – APA

rappresentanti di ITMedia Consulting, in videoconferenza

rappresentanti di Cattleya

rappresentanti di Cartoon Italia

Stan McCoy, presidente della Motion Picture Association Europe, in videoconferenza

Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM

A seguire si passerà all’audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 247​ Marocco, C. 520​ Di Lauro e C. 1108​ Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di:

Maria Cristina Matteucci, professoressa in psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università di Bologna

David Lazzari, presidente dell’Ordine degli psicologi, in videoconferenza

rappresentanti dell’associazione dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola – ANP, in videoconferenza

Emanuela Confalonieri, professore ordinario di psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l’Università Cattolica di Milano, in videoconferenza

Mercoledì 31 gennaio

In VI Commissione si terrà l’audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell’Agenzia DiRE.

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni in favore dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival (seguito esame C. 1127​ Latini e C. 1289​ Manzi – Rel. Latini) e della 7-00175 Cangiano: iniziative per garantire la prosecuzione dell’attività culturale del Salone Margherita.

Giovedì 1° febbraio

I deputati di esamineranno le disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico (esame C. 182​ Comaroli – Rel. Latini).

In VII Commissione si terrà l’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, di rappresentanti dell’European guild for artificial intelligence regulation – EGAIR

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 30 gennaio

In VIII Commissione si terrà l’audizione informale dell’architetto Roberto Rossetto nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque (nomina n. 42).

A seguire passeranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 400​ Simiani, C. 1080​ Battistoni, C. 1202​ Fabrizio Rossi e C. 1286​ Ilaria Fontana, recante Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di rappresentanti di:

Ore 13.40: WWF Italia

Ore 13.50: Cooperativa “I pescatori di Orbetello”

A seguire i deputati discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Bof), della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Semenzato) e delle disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia).

Mercoledì 31 gennaio

I deputati esamineranno la proposta di nomina dell’architetto Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque (seguito esame nomina n. 42 – Rel. Semenzato), del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rel.Bof) e la delega al Governo in materia di florovivaismo (seguito esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Semenzato).

A seguire i deputati ascolteranno le comunicazioni del presidente sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP28 di Dubai.

Infine, i deputati parteciperanno all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 30 gennaio

La settimana dei deputati della IX Commissione inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109), di:

Stefano Selli, direttore delle relazioni istituzionali Italia di Mediaset

Ernesto Apa, esperto

rappresentanti dell’Associazione produttori audiovisivi – APA (in videoconferenza)

rappresentanti di ITMedia Consulting (in videoconferenza)

rappresentanti di Cattleya

rappresentanti di Cartoon Italia

Stan McCoy, presidente della Motion Picture Association Europe (in videoconferenza)

Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM

I deputati discuteranno di interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti) e della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb.- Rel. Marchetti)

Mercoledì 31 gennaio

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108), di:

rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (in videoconferenza)

Antonio Manganelli, professore di Diritto dell’economia presso l’Università LUMSA

Andrea Visconti, professore di Informatica presso l’Università degli Studi di Milano (in videoconferenza)

A seguire passeranno alla delega al Governo in materia di florovivaismo (seguito esame C. 1560​ Governo e abb.- Rel. Marchetti), alla legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo), agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti) e alle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

Giovedì 1° febbraio

In IX Commissione proseguirà l’esame della legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo), degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti) e delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

A seguire si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al termine i deputati passeranno alle seguenti interrogazioni:

5-00270 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-01633 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-00660 Lai: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01807 Ghirra: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01823 Pavanelli: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01834 Ferrari: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01860 Ambrosi: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 30 gennaio

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Ore 13.30: audizione, in videoconferenza, di Paolo Traverso, direttore della pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler

Ore 13.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italia digitale

Ore 14: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Asstel Confindustria

Ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Thales Alenia space

A seguire discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Toccalin), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (esame C. 1587​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Comba), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C 1589 Governo, approvato dal Senato – Rel. Cavo) e del riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (esame C. 882​ Loizzo – Rel. Toccalini), delle norme per la valorizzazione della castanicoltura (esame nuovo testo C. 565​ Nevi e abb. – Rel.: Squeri) e della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Andreuzza)

Mercoledì 31 gennaio

In X Commissione proseguirà l’esame del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (esame C. 1633​ Governo – Rel. Toccalin), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (esame C. 1587​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Comba), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (esame C 1589 Governo, approvato dal Senato – Rel. Cavo) e del riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (esame C. 882​ Loizzo – Rel. Toccalini), delle norme per la valorizzazione della castanicoltura (esame nuovo testo C. 565​ Nevi e abb. – Rel.: Squeri) e della delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Andreuzza)

Alle 14.00 si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Infine alle 14.40 i deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Ore 14.40: audizione di rappresentanti dell’Istituto italiano per la privacy

Ore 14.55: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di DELL Technologies

Ore 15.10: audizione di rappresentanti di 4eCom

Ore 15.25: audizione, in videoconferenza, di Maria Savona, ordinaria di economia dell’innovazione presso l’Università del Sussex e l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma

Ore 15:40: audizione di Gianluigi Greco, presidente dell’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale

Ore 15.55: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Osservatorio artificial intelligence del Politecnico di Milano

Giovedì 1° febbraio

Proseguono le indagini conoscitive con sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Ore 13.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confimi

Ore 14: audizione di rappresentanti di Giurimatrix

Ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative (esame C. 997​ Caramanna, C. 1269​ Andreuzza, C. 1463​ Pavanelli e C. 1490​ Gnassi – Rel. Caramanna)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 30 gennaio

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 10: Confcommercio, Confesercenti, Conf. PMI Italia

ore 10.30: Anasf, CIA – Agricoltori Italiani, Confagricoltura

ore 11: ANISA Italia, ANIV – Associazione Nazionale Ispettori Vigilanza, ANMIL

A seguire passeranno alle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (esame emendamenti testo unificato C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone).

Infine, si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di:

ore 13.30: rappresentanti di Avedisco, Federalberghi, Confsal

ore 14: rappresentanti di Confservizi Asstra-Utilitalia, FIAIP, FIMAA

ore 14.30: Alessandro Ferretti, avvocato giuslavorista; Pasquale Tridico, professore ordinario di politica economica presso l’Università Roma Tre; Alessandra Servidori, docente di diritto del lavoro, welfare e politiche di pari opportunità

Mercoledì 31 gennaio

I deputati discuteranno della delega al Governo in materia di florovivaismo (seguito esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Tenerini) e del riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (seguito esame C. 882​ Loizzo – Rel. Giagoni), della riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento (seguito esame C. 1254​ Alfonso Colucci e C. 1264​ Bagnasco – Rel. Tenerini) e della risoluzione 7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.

A seguire si terrà un’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 14.15: audizione di rappresentanti di Enzima 12

Ore 14.30: audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni

Ore 14.45: audizione di Alessandro Paone, avvocato giuslavorista

Infine, dalle 15.15 i deputati assisteranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 15.15: Federfarma, Professioni Italiane, Sumai Assoprof

ore 15.45: Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Giovedì 1° febbraio

I deputati discuteranno delle disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa (seguito esame C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti – Rel. per la VI Commissione: Cavandoli; Rel. per la XI Commissione: Malagola).

A seguire parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 13.45: Confindustria

ore 14.05: CGIL, CISL, UIL e UGL

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 30 gennaio

In XII Commissione si terrà l’audizione informale di rappresentanti di Federchimica, di Legacoop Agroalimentare, di Assalzoo e di Assosementi (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ( COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3)

A seguire si passerà all’esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (esame emendamenti C. 384​-446​-459-B​, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato – rel. Buonguerrieri)

Infine, i deputati assisteranno all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizioni di:

ore 13.40: Gianluca Staderini, direttore generale della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia (in videoconferenza); Piero Paolini, direttore della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) di Pistoia-Empoli (in videoconferenza); Giovanni Buonocore, direttore del Pronto soccorso di Merate (in videoconferenza); Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118

ore 14.30: rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (in videoconferenza)

Mercoledì 31 gennaio

I deputati discuteranno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (seguito esame COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3 – rel. per la XII Commissione: Patriarca; rel. per la XIII Commissione: Pierro), delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti) e della risoluzione 7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (seguito discussione congiunta) (Non sono previste votazioni)

Infine, alle 15.00 assisteranno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari, di:

ore 15: Istituto superiore di sanità

ore 15.15: Farmindustria

ore 15.30: Giovanni Corrao, professore di Statistica medica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Giovedì 1° febbraio

In XII Commissione si discuterà delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti)

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Lunedì 29 gennaio

In XIII Commissione si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1548​ Bruzzone, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio:

ore 15: audizione informale di rappresentanti di WWF, LIPU – Birdlife Italia, Ente nazionale protezione animali (ENPA), Legambiente (in videoconferenza), Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) (in videoconferenza) e Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC)

ore 16: audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti

Martedì 30 gennaio

Giornata di audizini per i deputati della XIII Commissione.

Si inzia con l’audizione informale di rappresentanti di Arci Caccia (in videoconferenza), Federcaccia (in videoconferenza), Enalcaccia, Associazione dei migratoristi italiani (ANUU) (in videoconferenza), Italcaccia (in videoconferenza), Associazione nazionale libera caccia (ANLC), Comitato nazionale caccia e natura (CNCN) (in videoconferenza) ed Ente produttori selvaggina (EPS) (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1548​ Bruzzone, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Si prosegue con l’audizione informale di rappresentanti di Federchimica, di Legacoop Agroalimentare, di Assalzoo e di Assosementi (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ( COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3)

Infine, i deputati saranno impegnati nell’esame dei seguenti atti del Governo:

Proposta di nomina dell’avvocato Livio Proietti a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (esame nomina n. 43 – Rel. Davide Bergamini)

Proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (esame nomina n. 44 – Rel. Cerreto)

Mercoledì 31 gennaio

Continua l’esame degli atti del Governo con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (seguito esame COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3 – rel. per la XII Commissione: Patriarca; rel. per la XIII Commissione: Pierro)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 31 gennaio

I deputati discuteranno del DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame C. 1658​ Governo – Rel. Pietrella), a seguire passeranno alle disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive (esame C. 836​ Molinari ed altri – Rel. Giglio Vigna) e al DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (esame C. 1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Giglio Vigna).

Poi passeranno all’esame degli atti dell’Unione europea con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche (seguito esame COM(2023) 645 final – Rel. Pisano).

E infine agli atti del Governo con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (seguito esame atto n. 108 – Rel. Giordano).

Giovedì 1° febbraio

I deputati discuteranno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (esame COM(2023) 728 final – Rel. Candiani) e della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi (BEFIT) (esame COM(2023) 532 final – Rel. Giglio Vigna).

A seguire si terranno le audizione informale del professor Tommaso Di Tanno, docente al Master Diritto d’Impresa presso Università Luiss di Roma, nell’ambito dell’esame della Proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l’imposizione dei redditi (BEFIT) ( COM(2023) 532 final)

L’ultimo impegno della settimana è l’audizione informale dell’on. Salvatore De Meo, Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale ( COM(2023) 311final)