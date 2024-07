29 luglio – 2 agosto 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Colombo), audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone, C. 1652​ Sergio Costa, C. 1670​ Brambilla e C. 1673​ Zanella – Rel. Bruzzone) e l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (deliberazione di una proroga del termine)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 29 luglio

Il primo appuntamento della settimana della I Commissione è l’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1621​ Foti, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”, di:

Ore 9: Vittorio Raeli, presidente della giurisdizione Corte dei conti dell’Emilia Romagna

Ore 9.20: Riccardo Patumi, Magistrato della Corte dei Conti della Sezione Regionale Emilia Romagna

Ore 9.40: Chiara Bersani, presidente della Sezione giurisdizionale Corte dei Conti Trentino Alto Adige

Ore 10: Antonio Attanasio, presidente della Sezione regionale di controllo Corte dei Conti Piemonte

Ore 10.20: Roberto Benedetti, già Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti

Ore 10.40: Francesco Saverio Marini, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”; Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo presso l’Università di Roma “Foro Italico”; Massimo Occhiena, professore di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Sassari

Ore 11.30: Maria Agostina Cabiddu, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano; Francesco Cardarelli, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”; Francesco Fimmanò, professore di diritto commerciale presso l’Università Telematica “Univertas MERCATORUM”

Ore 12.15: Massimo Luciani, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma “Sapienza”; Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna; Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento; Guido Rivosecchi, professore di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d’India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (esame C. 1915​ Governo – Rel. Sbardella), della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (esame C. 1916​ Governo – Rel. Sbardella), della proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (esame C. 1974​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Ziello) e delle modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame C. 1806​ e abb., approvata dal Senato – Rel. Ziello)

A seguire si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ cost. Boschi e C. 1921​ cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di Roberto Zaccaria, già professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Firenze, Ludovico Mazzarolli, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Udine, e Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Infine, la I Commissione discuterà delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Mercoledì 31 luglio

I deputati della I Commissione dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (esame emendamenti Doc. XXII, n. 23-A Bonetti – Rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; Rel. per la XII Commissione: Bonetti)

Alle ore 14 si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ cost. Boschi e C. 1921​ cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di:

Ore 14: Giuseppe Calderisi, esperto di sistemi elettorali; Marilisa D’Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano Statale; Luca Longhi, professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università telematica Pegaso

Ore 15: Vincenzo Lippolis, professore di diritto pubblico comparato presso l’Univesità LUISS Guido Carli; Vincenzo Tondi della Mura, professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento; Francesco Palermo, professore di diritto costituzionale comparato presso l’Università degli Studi di Verona

A seguire passeranno alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Giovedì 1° agosto

I deputati discuteranno dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (seguito esame Atto n. 169 – Rel. Urzì), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (seguito esame Atto n.165 – Rel. Kelany), dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (seguito esame Atto n. 169 – Rel. Urzì) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (seguito esame Atto n.165 – Rel. Kelany) (Sono previste votazioni)

Al termine, passeranno alle Comunicazioni del presidente sulla missione presso la sede dell’Agenzia Frontex a Varsavia e all’esame del riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale (esame C. 125​ Bordonali, C. 600​ Rampelli, C. 875​ Deborah Bergamini, C. 1716​ Governo e C. 1727​ Paolo Emilio Russo – Rel. Montaruli) (Non sono previste votazioni)

Infine, alle 14 si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge C. 1354​ cost. Boschi e C. 1921​ cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, di Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento; Annamaria Poggi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Torino; Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Lunedì 29 luglio

Martedì 30 luglio

I deputati della II Commissione discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (esame C. 1916​ Governo – Rel. Palombi) e delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Mercoledì 31 luglio

I deputati della II Commissione parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Atto n. 178) di:

Ore 13.30: rappresentanti di Unioncamere

Ore 13.45: rappresentanti di Confagricoltura

Ore 14: Fernando Platania, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona

Ore 14.15: Gianmario Crescentino, presidente di ASSIREVI

Ore 14.30: Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l’Università Piemonte Orientale

Ore 14.45: rappresentanti di Legacoop

Ore 15: rappresentanti di CNA e di Confartigianato Imprese

Ore 15.15: rappresentanti del Consiglio nazionale forense

Ore 15.30: Fabrizio Di Marzio, professore di diritto privato presso l’università di Chieti-Pescara

A seguire i deputati passeranno alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

Giovedì 1° agosto

I deputati proseguiranno l’analisi delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (seguito esame C. 1660​ Governo – Rell. per la I Commissione: Alessandro Colucci e Montaruli; Rell. Per la II Commissione: Bisa e Pittalis)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Lunedì 29 luglio

In III Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179), di:

ore 9.45: Pasquale De Muro, professore associato dell’Università degli Studi Roma Tre, in videoconferenza

ore 10.05: Stefano Manservisi, professore presso la EUI School of Transnational Governance at Sciences-Po/Paris School for International Affairs, in videoconferenza

ore 10.25: rappresentanti di Action Aid, in videoconferenza

ore 10.45: rappresentanti di ReCommon, in videoconferenza

ore 11.05: rappresentanti di Greenpeace, in videoconferenza

ore 11.25: rappresentanti del Centro Internazionale Crocevia

ore 11.45: Giovanni Carbone, Head del Programma Africa dell’ISPI e Professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano, in videoconferenza

ore 12.05: Vittorio Colizzi, Segretario del Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana (CRA-SGI), in videoconferenza

ore 12.25: rappresentanti di Fairwatch, in videoconferenza

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno della risoluzione 7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale

Mercoledì 31 luglio

In III Commissione si terranno due audizioni.

La prima è l’audizione informale del Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Edmondo Cirielli, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179)

La seconda è l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179), di:

Ore 14: Marco Riccardo Rusconi, Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Ore 15: Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno della conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (esame S. 1162 Governo, approvato dal Senato – Rel. Ciaburro) (Subordinatamente all’effettiva assegnazione)

Al termine passeranno al riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo (seguito esame C. 1744​ Chiesa – Rel. Chiesa) e alle disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell’entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (esame C. 1595​ Maiorano – Rel. Maiorano)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno del DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (esame C. 1930-A​ Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Frassini), dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (esame Doc. XXII, n. 23-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ottaviani), della destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero (seguito esame C. 960-A​ ed emendamenti – Rel. Cattoi) e della proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (esame C. 1974​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Tremaglia)

Mercoledì 31 luglio

I deputati esamineranno lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (seguito esame Atto n. 171 – Rel. Comaroli), lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (esame Atto n. 178 – Rel. Barabotti), lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (esame Atto n. 182 – Rel. Mascaretti), lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (seguito esame Atto n. 169 – Rel. Giorgianni), lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (seguito esame Atto n. 177 – Rel. Barabotti).

Infine, alle 14.30, si terranno le Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024 (Doc. XIII, n. 3)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 31 luglio

In IV Commissione si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno della proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (seguito esame C. 1974​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mollicone).

Al termine si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (deliberazione di una proroga del termine)

Mercoledì 31 luglio

I deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della cultura

Al termine, passeranno ai seguenti atti del governo:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (esame atto n. 180 – Rel. Cangiano)

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (esame atto n. 182 – Rel. Tassinari)

Giovedì 1° agosto

I deputati della VII Commissione proseguiranno con l’esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (seguito esame atto n. 180 – Rel. Cangiano) e dello schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (seguito esame atto n. 182 – Rel. Tassinari)

Al termine passeranno alla proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (seguito esame C. 1974​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Mollicone), all’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione (seguito esame C. 1447​ Paolo Emilio Russo – Rel. Matteoni) e alle dsposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all’estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico (esame C. 1488​ Amato – Rel. Cangiano)

Infine, si terrà l’audizione informale, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00203 Sasso, 7-00227 Manzi, 7-00228 Orrico: adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico, di rappresentanti di:

Associazione Family Day

Associazione Articolo 26, in videoconferenza

Pro vita e Famiglia Onlus, in videoconferenza

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (seguito esame Atto n. 161 – Rell. Rachele Silvestri e Zinzi) e della proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a presidente del Consorzio dell’Adda (seguito esame nomina n. 52 – Rel. Lampis)

Mercoledì 31 luglio

I deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (seguito esame atto n. 161 – Rel. Furgiuele)

A seguire si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Infine, i deputati passeranno allo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024 (seguito esame atto n. 181 – Rel. Baldelli)

Mercoledì 31 luglio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori (esame C. 1316​ Longi – Rel. per la IX Commissione: Dara; Rel. per la X Commissione: Maerna).

A seguire i deputati passeranno allo schema di atto di proroga fino al 30 aprile 2026 del vigente contratto di programma stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2020-2024 (seguito esame atto n. 181 – Rel. Baldelli) e alle disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (seguito esame C. 805​ Gaetana Russo e abb. – Rel. Casu)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 30 luglio

I deputati iniziano la settimana con l’esame del DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (seguito esame C. 1930​ Governo – Rel. Colombo)

Mercoledì 31 luglio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori (esame C. 1316​ Longi – Rel. per la IX Commissione: Dara; Rel. per la X Commissione: Maerna), dell’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (esame C. 362​ Molinari – Rel. Andreuzza) e dello schema di decreto legislativo recante costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (esame Atto n. 183 – Rel. Andreuzza)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 30 luglio

La settimana della XI Commissione inizia con l’esame della risoluzione 7-00239 Tremonti: Iniziative volte a modificare ed integrare l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (discussione) a cui segue l’audizione informale di rappresentanti della Federazione FSI-USAE, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781​ Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria

Mercoledì 31 luglio

I deputati saranno impegnati nella discussione della ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (esame C. 1916​ Governo – Rel. Coppo) e nella proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (esame C. 1974​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Coppo)

A seguire passeranno alle seguenti interrogazioni:

5-02397 Fossi: Iniziative volte a verificare che nell’azienda Biancoforno spa di Calcinaia vengano effettivamente garantiti i diritti sindacali e dei lavoratori

5-02504 Mari: Acquisizione dei dati aggiornati sull’attuazione dell’assegno di inclusione e iniziative volte a recepire le proposte contenute nel rapporto del comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza

5-02660 Scotto: Iniziative volte ad estendere il cosiddetto «metodo Latina» per il contrasto al lavoro nero, al caporalato e al grave sfruttamento della manodopera ovunque si registrino più diffusamente tali fenomeni

Infine, discuteranno delle disposizioni in materia di lavoro (seguito esame C. 1532-bis​ Governo – Rel. Nisini) e dell’interpretazione autentica del comma 8 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo (esame C. 1793​ Mollicone – Rel. Schifone)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 30 luglio

I deputati parteciperanno all’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), dell’Associazione italiana malattia di Alzheimer (AIMA) e dell’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale (A.L.I.Ce.), nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114​ Panizzut, C. 159​ Serracchiani, C. 307​ Conte, C. 344​ Candiani, C. 443​ Faraone, C. 998​ Ciani, C. 1426​ Malavasi, C. 1461​ Tenerini e C. 1690​ Ciocchetti, recanti “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare”

Mercoledì 31 luglio

I deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto (esame emendamenti Doc. XXII, n. 23-A – rel. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo; rel. per la XII Commissione: Bonetti), della modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (seguito esame C. 1042​ Di Giuseppe e C. 1415​ Di Sanzo – rel. Ciocchetti) e della risoluzione 7-00198 Zanella, 7-00212 Sportiello, 7-00231 Benigni, 7-00237 Morgante e 7-00240 Furfaro, sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere (seguito discussione congiunta).

A seguire passeranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114​ Panizzut, C. 159​ Serracchiani, C. 307​ Conte, C. 344​ Candiani, C. 443​ Faraone, C. 998​ Ciani, C. 1426​ Malavasi, C. 1461​ Tenerini e C. 1690​ Ciocchetti, recanti “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare”:

ore 14.20: Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) (in videoconferenza)

ore 14.35: Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (in videoconferenza)

ore 15.10: Confederazione Parkinson Italia (in videoconferenza), Associazione italiana giovani parkinsoniani (AIGP) (in videoconferenza)

ore 15.30: Associazione Salute donna

Giovedì 1° agosto

I deputati parteciperanno alle audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1298​ Quartini, recante “Disposizioni concernenti il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare”

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

Martedì 30 luglio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone, C. 1652​ Sergio Costa, C. 1670​ Brambilla e C. 1673​ Zanella – Rel. Bruzzone)

XIV COMMISSIONE – (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

Mercoledì 31 luglio

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (esame atto n. 177 – Rel. Pisano), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (esame atto n. 178 – Rel. Pietrella)

I deputati parteciperanno all’audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al primo semestre 2024 (Doc. XIII, n. 3)

Giovedì 1° agosto

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese, audizione, in videoconferenza, del prof. Carlo Altomonte, direttore del PNRR Lab della SDA Bocconi

A seguire si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, del prof Roberto Castaldi, associato di filosofia politica presso l’Università eCampus e direttore del portale web EURACTIV Italia, nell’ambito dell’esame della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( COM(2023) 787 final)