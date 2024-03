4-8 marzo 2024 i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, audizione informale di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità e audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 4 marzo

La settimana della I Commissione inizia con l’audizione informale di Camilla Buzzacchi, professoressa di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (in videoconferenza), di Claudio De Fiores, professore di diritto pubblico e costituzionale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l’Università del Salento, di Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, di Lorenzo Chieffi, professore di diritto pubblico presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1665​, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”

A seguire passeranno all’esame del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame emendamenti C. 1658-A​ Governo – Rel. Sbardella)

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (seguito esame testo unificato C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto e C. 886​ Rampelli – Rel. Urzì)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Lunedì 4 marzo

I deputati della III Commissione saranno impegnati nella deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (seguito esame Doc. XXV, n. 2 – Rel. per la III Commissione: Loperfido; Rel. per la IV Commissione: Bicchielli)

Martedì 5 marzo

In III Commissione sarà discusso lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l’anno 2024, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (esame Atto n. 125 – Rel. Loperfido), a seguire i deputati passeranno alle intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell’Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo (seguito esame Atto n. 127 – Rel. Billi) e alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (seguito esame C. 1588​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Gardini)

Mercoledì 6 marzo

In III Commissione si terrà l’incontro informale con una delegazione di rappresentanti dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Lunedì 4 marzo

I deputati della IV Commissione si occuperanno della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della modifica all’articolo 1908 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare (seguito esame C. 1283​ Carrà – Rel. Carrà) e della concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009 n. 162 (seguito esame C. 1535​ Furgiuele, C. 1542​ Bicchielli, C. 1696​ Graziano – Rel. Bicchielli)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 4 marzo

I deputati della V Commissione discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame C. 1658-A​ Governo ed emendamenti – Rel. Mascaretti)

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della disciplina dell’ippicoltura (seguito esame C. 329​ – Rel. Tremaglia), degli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame C. 1435​ Governo e abb.-A ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Tremaglia) e delle disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell’arte nelle opere e negli edifici pubblici (esame C. 1315​ – Rel. Frassini).

Al termine i deputati passeranno allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (seguito esame Atto n. 121 – Rel. Comaroli), schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (esame Atto n. 122 – Rel. Pella) e schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE (seguito esame Atto n. 109 – Rel. Barabotti). Infine, discuteranno della deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della disciplina dell’ippicoltura (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 329​ Gadda – Rel. Matera)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Lunedì 4 marzo

La settimana della VII Commissione inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1691​ Governo, approvato dal Senato, recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, di rappresentanti di:

UIL Scuola RUA

FLC-CGIL

CISL Scuola, in videoconferenza

USB Scuola, in videoconferenza

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno delle risoluzioni – 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e 7-00042 Sasso: iniziative in materia di educazione alimentare. A seguire passeranno all’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado (seguito esame C. 247​ Marrocco, C. 520​ Di Lauro, C. 1108​ Scarpa e C. 1653​ Latini – Rel. Dalla Chiesa)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 4 marzo

I deputati discuteranno del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (esame emendamenti C. 1658-A​ Governo – Rel. Iaia)

Martedì 5 marzo

I deputati esamineranno la deliberazione di un’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione (sono previste votazioni, le disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (seguito esame C. 836​ Molinari – Rel. Zinzi), le disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità (seguito esame C. 589​ Trancassini, C. 647​ Braga e C. 1632​ Governo – Rel. Trancassini) e la modifica all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato (esame C. 1056​ Nazario Pagano e C. 1133​ Montemagni – Rel. Montemagni)

A seguire passeranno alle comunicazioni del presidente sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla Conferenza interparlamentare sulle politiche urbane nell’Unione europea, svoltasi a Bruxelles il 21 e 22 gennaio 2024.

Infine, i deputati esamineranno le seguenti interrogazioni:

5-00734 Sergio Costa: Modalità per garantire la decarbonizzazione del settore stradale

5-01673 Bonelli: Compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione del banchinamento del fronte esterno del molo Clementino del porto di Ancona

5-01329 Simiani e 5-01957 Simiani: Stato dell’iter di emanazione del nuovo decreto ministeriale e tempi previsti per la nomina del nuovo comitato Ecolabel-Ecoaudit

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 5 marzo

In IX Commissione si terrà l’interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

A seguire passeranno agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esame emendamenti C. 1435-A​ e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della deliberazione di un’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione

In X Commissione si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità

Mercoledì 6 marzo

In X Commissione si terrà l’audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Lunedì 4 marzo

I deputati dell’XI Commissione si dedicheranno all’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 13: audizione di rappresentanti di Assoprofessioni

Ore 13.15: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Ore 13.30: audizione di rappresentanti di Seeweb

Martedì 5 marzo

I deputati si occuperanno dei seguenti provvedimenti:

disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153 ​- 202 ​- 844 ​- 1104 ​- 1128 ​- 1395-A ​ – Rel. Giaccone)

​- ​- ​- ​- ​- ​ – Rel. Giaccone) riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento (seguito esame C. 1254 ​ Alfonso Colucci e C. 1264 ​ Bagnasco – Rel. Tenerini)

​ Alfonso Colucci e C. ​ Bagnasco – Rel. Tenerini) disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (seguito esame C.408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante, C. 1645​ Gribaudo e C. 1683​ Tenerini – Rel. Schifone)

A seguire i deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti ( COM(2023) 715 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE ( COM(2023) 716 final)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Lunedì 4 marzo

In XII Commissione si terranno le audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122), di:

ore 12: Fondazione Istituto ospedaliero di Sospiro Onlus, Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità, Confad-Coordinamento nazionale famiglie con disabilità, Associazione vita indipendente Onlus e Associazione Fiaba Onlus

ore 12.45: Alleanza delle Cooperative italiane

ore 13: Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)

ore 13.15: Beniamino Deidda, esperto in diritti delle persone con disabilità

ore 13.30: Fondazione Santa Lucia

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della disciplina dell’ippicoltura (esame C. 329​ Gadda – rel. Vietri), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (seguito esame Atto n. 121 – rel. Cappellacci), delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti).

A seguire si terrà un’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia: deliberazione di una proroga del termine

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 5 marzo

I deputati discuteranno della disciplina dell’ippicoltura (seguito esame C. 329​ Gadda – Rel. Davide Bergamini)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 5 marzo

In XIV Commissione si terrà l’audizione informale, in videoconferenza, del prof. Michele Caianiello, ordinario di diritto processuale penale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 ( COM(2023) 754 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell’Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ( COM(2023) 755final)

A seguire passeranno all’esame dei seguenti provvedimenti:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (seguito esame COM(2023) 311 final – Rel. Rossello)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX ( COM(2023) 636 final)

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d’interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ( COM(2023) 637 final)

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ( COM(2023) 779 final)

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( COM(2023) 781 final)

risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali (esame XII, n. 308 – Rel. Rossello)

Mercoledì 6 marzo

I deputati parteciperanno all’audizione informale del prof. Enzo Moavero Milanesi, associato di diritto dell’Unione europea presso la LUISS “Guido Carli”, nell’ambito dell’esame della relazione annuale della Commissione europea sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 ( COM(2023) 640 final).