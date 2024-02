5- 9 febbraio 2024: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, Legge quadro in materia di interporti, proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), proposta di nomina dell’avvocato Livio Proietti a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 6 febbraio

La settimana della I Commissione inizia l’esame delle disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (esame emendamenti C. 1304​, approvato dal Senato – Rel. Ziello), a seguire si passerà alle modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (esame emendamenti C. 1457​, approvato dal Senato – Rel. Iezzi), agli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame emendamenti C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Montaruli) e al dL 200/2023: disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (esame C. 1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Sbardella)

Mercoledì 7 febbraio

La giornata inizia con l’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 304​ Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale, presso l’Università degli studi di Pisa Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi).

A seguire i deputati passeranno all’esame delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (seguito esame C. 976​ cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia – Rel. Bordonali) e della modifica all’articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (seguito esame C. 110​ Panizzut, C. 883​ Rizzetto e C. 886​ Rampelli – Rel. Urzì). Infine, si terranno le discussioni sul DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi) .

Giovedì 8 febbraio

I deputati della I Commissione dovranno esaminare le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (esame C. 1665​, approvato dal Senato – Rell. Paolo Emilio Russo, Stefani, Urzì) e proseguire nell’esame del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

Venerdì 9 febbraio

L’ultimo appuntamento della settimana è il seguito dell’esame del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Martedì 6 febbraio

Il primo appuntamento della settimana della II Commissione è l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto e C. 1109​ Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di:

Ore 10.30: rappresentanti dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), del World Wide Fund for Nature (WWF), della Lega Nazionale per la difesa del Cane (LNDC), della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), dell’associazione Gaia Animali & Ambiente (in videoconferenza), di Legambiente (in videoconferenza), della Lega anti vivisezione (LAV), di Animal Law Italia, dell’associazione Link-Italia, dell’associazione Volunteers vs Violence, del Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (CADAPA) e dell’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)

Ore 12: rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio

Ore 12.15: rappresentanti dell’Associazione italiana allevatori (AIA) (in videoconferenza) e dell’Associazione Nazionale industria e commercio Carni e bestiame (ASSOCARNI)

A seguire passeranno all’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

Mercoledì 7 febbraio

Prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (seguito esame Atto n. 107 – Rel. Matone) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (seguito esame Atto n. 110 – Rel. Maschio)

A seguire si terrà l’audizione informale di Giovanni Russo, Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sulle tematiche relative alla situazione delle carceri con particolare riferimento alla gestione della salute mentale e al fenomeno dei suicidi, nonché alla gestione del trattamento e particolarmente ai cosiddetti circuiti penitenziari e l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto e C. 1109​ Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di:

Ore 15.45: Orlando Paciello, professore di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l’Università Federico II di Napoli e rappresentanti dell’associazione nazionale medici veterinari (ANMVI)

Ore 16: Diana Russo, magistrato

Ore 16.15: Rossano Tozzi, brigadiere capo qualifica speciale comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (in videoconferenza)

Ore 16.30: Federico Boaron, psichiatra

Ore 16.40: Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l’Università degli studi “Roma Tre”

Giovedì 8 febbraio

I deputati della II Commissione discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (seguito esame C. 30​ Brambilla, C. 468​ Dori, C. 842​ Rizzetto e C. 1109​ Bruzzone – Rel Brambilla)

Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato (esame C. 1074​ Bagnai – Rel. Matone)

Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione (esame C. 1301​ Pittalis – Rel. Pittalis)

Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (esame C. 1276​ Schifone – Rel. Varchi)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 6 febbraio

In III Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico con l’audizione di Aurelio Insisa, Jean Monnet Fellow presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell’Istituto universitario europeo.

A seguire si passerà all’esame del DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (seguito esame C. 1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione Calovini; Rel. per la IV Commissione Bicchielli)

Mercoledì 7 febbraio

In III Commissione si terrà l’audizione informale di Raffaele Langella, Direttore generale di Confindustria, sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

A seguire si passerà al DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rel. Bergamini).

I deputati saranno impegnati nella ratifica dei seguenti accordi:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (seguito esame C. 676​ Rosato ed altri – Rel. Bergamini)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (seguito esame C. 1501​ Governo, Rel. Formentini)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (seguito esame C. 1587​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Caiata)

Infine, saranno discusse le seguenti interrogazioni:

5-01816 Fratoianni: Sulle possibili iniziative relative alla crisi in Ecuador;

5-01847 Amendola: Sulle possibili iniziative relative alla crisi in Ecuador;

5-01869 Bakkali: Sulle possibili iniziative relative alle tensioni tra Etiopia e Somalia e alla tutela dell’integrità territoriale della Somalia

Giovedì 8 febbraio

In III Commissione si terrà l’audizione informale dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2024)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 6 febbraio

I deputati discuteranno del DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina (esame C.1666​ Governo, approvato dal Senato – Rel. per la III Commissione: Calovini; Rel. per la IV Commissione: Bicchielli)

Mercoledì 7 febbraio

In IV Commissione si terrà l’esame dei seguenti provvedimenti:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all’adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (esame Atto n. 111 – Rel. Bagnasco)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell’Aeronautica militare mediante l’acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (esame Atto n. 112 – Rel. Bicchielli)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell’Esercito italiano», relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l’Esercito (esame Atto n. 113 – Rel. Chiesa)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer» (esame Atto n. 114 – Rel. Chiesa)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l’addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all’acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell’Esercito italiano (esame Atto n. 115 – Rel. Carrà)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 6 febbraio

I deputati della V Commissione esamineranno gli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame C. 1515​, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Lucaselli), le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame C. 153​ e abb.-A ed emendamenti – Rel. Comaroli), le disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (esame C. 1304​, approvato dal Senato, e abb. ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Giorgianni), le modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (esame C. 1457​, approvato dal Senato, e abb. ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Tremaglia) e lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (seguito esame Atto n. 108 – Rel. Mascaretti) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 7 febbraio

I deputati discuteranno della ratifica e esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (esame C. 1502​ Governo – Rel. Barabotti) e del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (esame C. 1540​ Governo – Rel. Giorgianni). A seguire passeranno alle Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (seguito esame C. 851​ – Rel. Cattoi) e alla delega al Governo in materia di florovivaismo (esame C. 1560​ Governo e abb. – Rel. Mascaretti)

I deputati saranno poi impegnati nell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (esame Atto n. 116 – Rel. Cattoi).

A seguire passeranno alla deliberazione di rilievi su atti del goberno per:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023, denominato «Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)» (esame Atto n. 117 – Rel. Tremaglia)

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023, denominato «Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione» (esame Atto n. 118 – Rel. Tremaglia)

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre» (esame Atto n. 119- Rel. Tremaglia)

Infine, in sede referente, discuteranno del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

Giovedì 8 febbraio

Prosegue l’esame del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

Venerdì 9 febbraio

Prosegue l’esame del DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (seguito esame C. 1633​ Governo – Rell. per la I Commissione: Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci; Rell. per la V Commissione: Frassini e Angelo Rossi)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 6 febbraio

I deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti:

ore 13.15: Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL;

ore 13.35: Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

A seguire passeranno agli interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (esame emendamenti C. 1515​ Governo, approvato dal Senato – Rel. Filini)

Mercoledì 7 febbraio

I deputati discuteranno dei seguenti atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (seguito esame atto n. 116 – Rel. Sala)

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2024 (esame atto n. 120 – Rel. Cavandoli)

A seguire, in sede referente, discuteranno delle modifiche all’articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell’applicazione dell’imposta municipale propria e dell’imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (seguito esame C. 956​ Toni Ricciardi, C. 1099​ Di Giuseppe e C. 1323​ Onori – Rel. Toni Ricciardi), e della modifica all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali (esame C. 981​ Mattia – Rel. Matera) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 8 febbraio

In VI Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 13.30; Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione;

ore 14: Confapi, CNA, Confartigianato imprese, Alleanza delle Cooperative;

ore 14.30: Confindustria

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 6 febbraio

La settimana della VII Commissione inizia con l’audizione informale nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 109 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE di rappresentanti di:

Federazione nazionale stampa italiana – FNSI

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

GiULiA giornaliste (Giornaliste Unite Libere e Autonome)

A seguire si terrà l’audizione informale nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 247​ Marocco, C. 520​ Di Lauro e C. 1108​ Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di:

rappresentanti di Unione degli universitari

rappresentanti di Unione degli studenti

rappresentanti di Rete degli studenti medi

rappresentanti di Visionary Movement

Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, in videoconferenza

Successivamente i deputati discuteranno le modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (esame emendamenti C. 1457​-708​-1496-A​ – Rel. Matteoni)

Mercoledì 7 febbraio

I deputati discuteranno delle modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (seguito esame C. 671​ Mulè – Rel. Mulè) e dell’istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (esame C. 1306​, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb. – Rel.: Dalla Chiesa)

Giovedì 8 febbraio

In VII Commissione i deputati esamineranno le disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico (esame C. 182​ Comaroli – Rel. Latini)

A seguire si terrà l’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00185 Amorese: iniziative per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, di

Daniele Nardi, professore ordinario presso l’Università di Roma “La Sapienza” e direttore del Laboratorio nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica – CINI

Federico Bomba, presidente di Sineglossa ETS

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 6 febbraio

Giornata di audizioni per la VIII Commissione.

Si parte con le audizioni informali, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, di:

ore 12.30: Presidente della regione Puglia

ore 12.45: rappresentanti di Fairwatch

ore 12.55: rappresentanti di Sbilanciamoci

ore 13.05: rappresentanti del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNG)

A seguire si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400​ Simiani, C. 1080​ Battistoni, C. 1202​ Fabrizio Rossi e C. 1286​ Ilaria Fontana, recante Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di rappresentanti di:

ore 13.30: Comune di Orbetello

ore 13.40: Comune di Monte Argentario

ore 14: Regione Toscana

I deputati saranno poi impegnati nelle seguenti interrogazioni:

5-01608 Ghio: Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per assicurare una migliore percorrenza lungo la strada statale SS 586 in gestione ad Anas

5-01640 Barbagallo: Scelta della variante progettuale alla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula»

5-01954 Amorese: Messa in sicurezza e ripristino della strada statale 12 del Brennero, con particolare riguardo al tratto da Ponte del Diavolo a Piaggione

Mercoledì 7 febbraio

I deputati parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7

A seguire discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019 (seguito esame Doc. XXII, n. 31 Bicchielli – Rel. Semenzato), dell’istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (seguito esame testo unificato delle proposte di legge C. 400​ Simiani, C. 1080​ Battistoni, C. 1202​ Fabrizio Rossi e C. 1286​ Ilaria Fontana – Rel. Fabrizio Rossi) e del DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (seguito esame C. 1658​ Governo – Rel. Iaia)

Infine, i deputati parteciperanno alle Audizioni informali nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658​ Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, di rappresentanti di:

ore 14.25: Comune di Fasano

ore 14.35: Provincia di Brindisi

ore 14.45 Consiglio nazionale dei geologi (CNG)

ore 14.55: Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (CNAPPC)

ore 15.05: Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI)

ore 15.15: Confederazione nazionale artigiani (CNA) e Confartigianato Imprese

ore 15.30: Anas S.p.A.

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 6 febbraio

I deputati parteciperanno all’audizione informale, in videoconferenza, di Danilo Bazzanella, professore di Crittografia presso il Politecnico di Torino, e di Massimiliano Sala, professore e direttore del Laboratorio di Crittografia presso l’Università di Trento, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108)

A seguire si terrà l’audizione informale, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109), di rappresentanti di:

Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome)

I deputati discuteranno di interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

Mercoledì 7 febbraio

Alle 14.00 si terranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al termine IX Commissione saranno esposte le seguenti interrogazioni:

5-00270 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-01633 Ghio: Realizzazione del Progetto unico Terzo valico dei Giovi – Nodo di Genova

5-00660 Lai: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01807 Ghirra: Disservizi e ammodernamento della rete ferroviaria della regione Sardegna

5-01692 Bakkali: Sicurezza dei passaggi a livello della rete ferroviaria italiana tramite il sistema di protezione automatica integrativa Pai-pl

5-01823 Pavanelli: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01834 Ferrari: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

5-01860 Ambrosi: Realizzazione della circonvallazione ferroviaria AC/AV di Trento

A seguire sarà discussa Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo), lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (seguito esame atto n. 108 – Rel. Longi) e gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti).

Infine si discuterà delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale

Giovedì 8 febbraio

In IX Commissione proseguirà di interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame C. 1435​ Governo e abb. – Rell. Caroppo e Maccanti)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 6 febbraio

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Gruppo Lutech

Ore 14.30: audizione di rappresentanti di Digital angels

Ore 14.45: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Datrix – politecnico di Milano

Mercoledì 7 febbraio

In X Commissione i deputati discuteranno delle Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative (esame C. 997​ Caramanna, C. 1269​ Andreuzza, C. 1463​ Pavanelli e C. 1490​ Gnassi – Rel. Caramanna)

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano

Ore 14: audizione, in videoconferenza, di Brando Benifei, membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo

Ore 14.30: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR

Ore 14.45: audizione, in videoconferenza, di Antonio Perrucci, Direttore del Laboratorio sull’ecosistema digitale di ASTRID

Ore 15: audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali

Ore 15.15: audizione di rappresentanti di Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali ANICA

Ore 15.30: audizione di rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise

Ore 15.45: audizione di Paolo Marzano, docente di diritto della proprietà intellettuale presso il dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma

Ore 16: audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL

Giovedì 8 febbraio

Proseguono le indagini conoscitive con sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano:

Ore 13.45: audizione di rappresentanti di Fastweb SpA

Ore 14.00: audizione di Giuseppe Italiano, professore ordinario di ingegneria informatica presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma

Ore 14.15: audizione, in videoconferenza, di Roberto Nicastro, presidente della Banca AideXa

Ore 14.30: audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Unilavoro PMI – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 6 febbraio

Ore 12.00

I deputati parteciperanno alle Audizioni informali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di:

ore 12: Assovolo, Assaeroporti, Assocontrol, Confederazione Asso

ore 12.30: Confapi, ANCE, Univendita

ore 13: Assindatcolf, Unilavoro PMI, NurSind

ore 13.30: Confcooperative Fedagripesca, UILA Pesca, Coldiretti

A seguire discuteranno delle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (seguito esame emendamenti testo unificato C. 153​-202​-844​-1104​-1128​-1395-A​ – Rel. Giaccone)

Mercoledì 7 febbraio

I deputati discuteranno dell’istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (esame C. 1306​, approvata dal Senato, e abb. – Rel. Giovine) e delle disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (seguito esame C. 408​ Ascari, C. 510​ Ubaldo Pagano, C. 786​ Morgante e C. 1645​ Gribaudo – Rel. Schifone)

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Ore 14.15: audizione di Alessandro Paone, avvocato giuslavorista

Ore 14.30: audizione di Dino Pedreschi, professore ordinario di informatica presso l’Università di Pisa

Ore 14.45: audizione di rappresentanti di Ice Cubes

Ore 15: audizione di rappresentanti di Google Italia

Ore 15.15: audizione di rappresentanti di Manpower

Alle 16.00 i deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine si terranno le audizioni informali di rappresentanti di Confindustria Alberghi, Enzima12 e FIPE – Confcommercio, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1532-bis​ Governo recante disposizioni in materia di lavoro

Giovedì 8 febbraio

In X Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 300​ Cirielli, C. 1184​ Molinari, C. 1299​ Faraone, C. 1573​ d’iniziativa popolare e C. 1617​ Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa, di rappresentanti di:

ore 13.30: Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione

ore 14: Confapi, CNA, Confartigianato Imprese e Alleanza delle Cooperative

ore 14.30: Confindustria

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 6 febbraio

I deputati discuteranno di disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore (seguito esame C. 1532-ter​ Governo – rel. Ciocchetti) e dell’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (seguito esame C. 1305​, approvata dal Senato – rel. Panizzut)

Mercoledì 7 febbraio

In XII Commissione sarà esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (esame Atto n. 121 – rel. Cappellacci).

A seguire si terrà l’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia, audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’organizzazione sindacale UGL

Infine, i deputati assisteranno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari, di:

ore 14.15: Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS)

ore 14.35: rappresentanti dell’Istat

ore 14.55: rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)

ore 15.10: Davide Brunelli, vicedirettore sanitario dell’IRCCS Sacro Cuore don Calabria di Negrar (Verona)

ore 15.25: rappresentanti di Anitec-Assinform, All.Can Italia e Cittadinanzattiva

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 6 febbraio

I deputati discuteranno delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (seguito esame C. 1548​ Bruzzone e C. 1652​ Sergio Costa – Rel. Bruzzone)

A seguire si terrà l’audizione informale del professor Andrea Rocchi, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (nomina n. 44) e la proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (seguito esame nomina n. 44 – Rel. Cerreto)

Infine i deputati discuteranno del riconoscimento della figura dell’agricoltore custode (esame emendamenti C. 1304​, approvata dal Senato e C. 1123​ Caretta – Rel. Carloni)

Mercoledì 7 febbraio

In XIII Commissione si terrà l’audizione informale dell’avvocato Livio Proietti, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (nomina n. 43) e la proposta di nomina dell’avvocato Livio Proietti a presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (seguito esame nomina n. 43 – Rel. Davide Bergamini)

Infine, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 788​ Caretta e C. 1649​ Carloni, recanti “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”:

ore 14.30: audizione informale di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);

ore 14.45: audizione informale di rappresentanti di Coldiretti e della Confederazione italiana agricoltori (CIA);

ore 15: audizione informale di rappresentanti di Assobirra, Heineken Italia, Unionbirrai, Rete di imprese Luppolo Made in Italy, Centro di eccellenza di ricerca sulla birra (CERB) dell’Università di Perugia (in videoconferenza), Birra Flea (in videoconferenza) e Mastri Birrai Umbri (in videoconferenza).

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 febbraio

I deputati discuteranno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (seguito esame COM(2023) 660 final – Rel. Bagnai)

A seguire passeranno all’audizione informale, in videoconferenza, del professore Gianluca Contaldi, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea presso l’Università di Macerata, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final)

Giovedì 8 febbraio

I deputati assisteranno all’audizione informale dell’Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw, sulle priorità del semestre di Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio-30 giugno 2024) e all’audizione informale della professoressa Barbara Guastaferro, associata di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, nell’ambito dell’esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali ( COM(2023) 640 final)