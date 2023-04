Terzo Polo addio? Le prime pagine

La fine del Terzo Polo, la cattura della talpa americana, le reazioni dei mercati alle nomine degli ad, la fuga della spia russa, la Commissione sui vaccini. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Pentagono, presa la talpa” apre il maggiore quotidiano nazionale.

“G non stava spiando per conto dei russi o dei cinesi, non aveva trafugato documenti segreti con in mente il progetto di svelare aspetti occulti della politica estera e di spionaggio americana”, scrive Massimo Gaggi nel fondo (“I sistemi fragili”).

Argomento che torna anche nel taglio alto (“Le liti tra gli 007 di Mosca”).

Nel taglio alto spicca il tema delle nomine (“Nomine, la prova dei mercati. Fazzolari: ha vinto la condivisione”).

“In cella la maestra amante del boss”, scrive Giovanni Bianconi in spalla.

LA REPUBBLICA

“Pensioni, schiaffo alla Lega”, apre il quotidiano Gedi.

Grande risalto alla notizia dello scioglimento del Terzo Polo. “Addio al Terzo Polo. Calenda: «Finiamola qui, Renzi inaffidabile»”, è il secondo titolo in evidenza.

Nel taglio alto spicca il tema della modifica della Legge Fornero, chiesta da Salvini (“Il falò delle false promesse”).

“Pentagono, presa la talpa. È un giovane estremista”, si legge nel fondo.

Subito sotto troviamo la notizia della fuga della spia russa dalla sua abitazione in Italia (“Gli Usa avvisarono Roma del rischio di evasione”).

“L’amico del boss ucciso per una festa”, titola Lirio Abbate in spalla.

LA STAMPA

“Il Governo scopre i migranti «Utili per ridurre il debito»” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spicca il sondaggio sull’indice di gradimento dei politici (“Meloni, fiducia sotto il 40%”).

Nel fondo spazio al tema delle nomine (“Di Foggia, prima donna a capo di una partecipata. Con Cattaneo e Scaroni l’Enel scivola in Borsa”).

“Adesso la Premier si gioca la faccia”, scrive Lucia Annunziata subito sotto.

In spalla spicca invece il tema dei diritti dei minori (“Sciarra e la Carta che tutela i bambini”).

IL SOLE 24 ORE

“Apple sposta in India il 7% dei prodotti. Batterie, la Cina punta a cinque siti Ue” apre il quotidiano di Confindustria.

“Pnrr: solo 4 miliardi di investimenti pubblici nel 2022” scrive Gianni Trovati nel fondo.

“Energia più cara del 25% nel quarto trimestre” titola Dominelli subito sotto.

Nel taglio alto spicca il tema dei migranti (“Tajani: via libera a 4 mila ingressi di lavoratori provenienti dalla Tunisia”).

Tante le notizie in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Documenti top secret Usa, arrestata la talpa”) ai rinnovi contrattuali (“Ai dirigenti del terziario aumento da 450 euro”), passando per il Salone del Mobile (“Real estate e retail, strategie nell’arredo”).

IL FOGLIO

“L’America si sveglia. Il super linguista Steven Pinker da Harvard suona la carica del free speech contro la censura e gli opposti estremismi”, titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“C’è un complotto pro Meloni” è il secondo titolo in evidenza a centro pagina.

Nel fondo spazio al tema del cuneo fiscale e le proteste dei sindacati (“Meloni ricopia Landini sui tagli al cuneo fiscale. Landini protesta. Why?”).

Nel taglio alto troviamo invece la Commissione d’inchiesta sui vaccini contro il Coronavirus (“Commissione no vax”).

In spalla risalta invece la fuga della spia russa dall’Italia (“Lo strano caso di Uss”).

A centro pagina spicca la notizia della fine del Terzo Polo (“Il partito unico è solo una parolaccia”).

DOMANI

“Baiardo attacca Massimo Giletti. Il giallo delle foto di Berlusconi”, titola il quotidiano diretto da Stefano Feltri in apertura.

“La propaganda sui migranti distrae dalle vere emergenze” scrive Corrado Formigli nel fondo. “Prima di dichiarare lo Stato d’emergenza per gli sbarchi dei migranti Giorgia Meloni avrebbe almeno potuto compiere un rito, semplice e onesto: scegliersi, come di prassi, la rete televisiva e l’intervistatore compiacente”, scrive Formigli.

“Tagliare il mega debito e convivere con Scaroni: le sfide di Cattaneo” scrive Giovanna Faggionato nei “Fatti”.

“La linea di Macron sulla Cina apre nuove opportunità per l’Italia” scrive Massimo Giro nell'”Analisi”.