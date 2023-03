Angelucci si prende Il Giornale e forse anche La Verità

“C’è un accordo ormai consolidato”, ha ammesso Paolo Berlusconi all’Adnkronos sulla trattativa con gli Angelucci. Mentre Belpietro allontana, per ora, i rumors che coinvolgono il suo quotidiano

Continua la saga dei giornali della destra, ma con direzione epilogo. Antonio Angelucci, l’imprenditore sanitario parlamentare di Forza Italia e padre padrone di Libero e Il Tempo, acquisirà Il Giornale di Berlusconi al 70%. Il tutto dovrebbe realizzarsi in questo mese.

La conferma di una ripartizione che vedrà l’attuale proprietà del quotidiano diretto da Augusto Minzolini arriva direttamente da Paolo Berlusconi, fratello del Cav. “Per la vendita del Giornale c’è un accordo ormai consolidato con gli Angelucci”, ha detto all’Adnkronos. Secondo quanto scritto da Claudio Plazzotta, ad aprile scatteranno due mesi di valutazione da parte dell’Agcom, cui seguirà il passaggio delle quote. “A rischio i posti di lavori al sito web”, scriveva ieri il giornalista di Italia Oggi.

ANGELUCCI SI PAPPA IL GIORNALE DI BERLUSCONI E LA VERITA’ DI BELPIETRO?

Ma la saga coinvolge da tempo anche il quarto giornale della destra italiana, La Verità. Fondato e diretto da Maurizio Belpietro, lo stesso ha allontanato i rumors (e il flash di Dagospia che dava l’accordo già per fatto) parlando sempre con l’Adnkronos. “La Verità acquisita dagli Angelucci? Non è vero”, ha detto seccamente. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, ricorda ancora l’agenzia, “al direttore Belpietro sarebbe stato offerto un contratto di 10 anni con uno stipendio da favola”.

Copie cartacee, vendite in edicola a gennaio (dati ADS): Giornale 26.977

Verità 24.818

Sole-24 Ore 23.506

Fatto 20.815

Libero 20.041

Avvenire 5.155 — Claudio Plazzotta (@Claplaz) March 9, 2023

Tornando, allora, all’acquisizione del Giornale da parte di Angelucci: “Abbiamo interesse a rimanere in una partecipazione consistente in assoluto accordo con i signori Angelucci”, ha aggiunto Paolo Berlusconi.

LA TRATTATIVA E GLI AFFETTI BERLUSCONI-ANGELUCCI

"Da parte mia c'è un legame affettivo e quindi ho deciso, anche per aderire a un desiderio di mio fratello Silvio dovuto soprattutto all'affetto che lui nutre per questa creatura che lui ha salvato e poi mi ha passato nel tempo, di partecipare con una quota di minoranza". Poi, la carezza al prossimo editore: "devo dire che i signori Angelucci sono stati molto signori nel aderire a questa nostra istanza dopo che ci eravamo impegnati per un acquisto che poteva essere anche totalitario".

Il network editoriale della destra, “un polo informativo conservatore e sovranista, orientato sul nuovo partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, come ha scritto ieri Repubblica, avanza.

