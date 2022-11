Bonus guide turistiche, ultimo giorno per richiederlo. Cosa fare

Le domande possono essere compilate e presentate sulla piattaforma dedicata fino alle ore 12 del 30 novembre 2022

Ultime ore per guide e accompagnatori turistici titolari di partita Iva che non hanno ricevuto altri aiuti per accedere al fondo da 2 milioni di euro messo a disposizione dal Ministero del Turismo. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 7.500 euro per beneficiario. Le domande possono essere compilate e presentate sulla piattaforma dedicata fino alle ore 12 del 30 novembre 2022. Per ulteriori informazioni si rimanda all’Avviso pubblico del 2 novembre 2022, prot. 14147/22 e Avviso pubblico del 15 novembre 2022, prot. 14921/22.

I contributi sono riconosciuti nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis”.

Le modalità da seguire per l’eventuale rinuncia a seguito di domanda già presentata sono riportate al comma 8 dell’articolo 3 dell’Avviso pubblico. I successivi articoli 5 e 6 forniscono indicazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di revoca del contributo concesso e controlli.

La misura è rivolta alle seguenti categorie:

le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20 ;

; le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B , quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;

, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72; le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

I richiedenti devono allegare il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida o accompagnatore turistico e devono soddisfare i seguenti requisiti:

avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia; essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati; essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza; essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva; essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta; non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime “de minimis” dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il 4 marzo scorso era invece partito “Digitour”, il credito d’imposta per agenzie di viaggio e tour operator, riservato agli investimenti in sviluppo digitale. Le domande per il contributo si sono riaperte il 12 ottobre 2022. Il Ministero ha stanziato 98 milioni di euro. Potranno richiedere il contributo anche le imprese che hanno già chiesto le agevolazioni previste dal precedente Avviso. Il 28 giugno scorso, sul sito del Ministero, è stata pubblicata la comunicazione che riporta il decreto di concessione e gli incentivi della misura Digitour insieme all’elenco dei n. 782 soggetti beneficiari ammessi.

Sul sito del Mef è stato pubblicato, il 22 agosto scorso, il Decreto Interministeriale del 10 agosto 2022 con tutte le disposizioni di modifica al decreto ministeriale del 29 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del dl del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 (29 dicembre 2021) sul riconoscimento del credito di imposta per gli interventi di digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.